Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.17

ROM (dpa) - Nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation hat der italienische Fußballverband Gian Piero Ventura als Trainer der Nationalmannschaft beurlaubt. Diese Entscheidung habe Verbands-Präsident Carlo Tavecchio am Mittwoch bei einem Krisentreffen bekanntgegeben, hieß es in einer Mitteilung. Dass Ventura nicht direkt nach dem Playoff-Rückspiel gegen Schweden am Montag, bei dem Italien erstmals seit 60 Jahren die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft verpasste, zurückgetreten war, hatte Kritik und Unverständnis hervorgerufen. Als Nachfolger für Ventura werden unter anderem Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti und der frühere Nationaltrainer Antonio Conte als mögliche Kandidaten gehandelt.



84:81 gegen Barcelona: Bamberger Aufholjagd wird belohnt



Nürnberg (dpa) - Brose Bamberg ist ein sensationeller Heimsieg in der Basketball-Euroleague gelungen. Der deutsche Serienmeister gewann am Mittwochabend nach einem zwischenzeitlichen 26-Punkte-Rückstand gegen den FC Barcelona noch mit 84:81 (37:49). Mit einer Bilanz von 4:3-Siegen steht Bamberg weiterhin im Mittelfeld der Tabelle. Dorell Wright war mit 16 Punkten bester Werfer bei Bamberg. Neben dem ehemaligen NBA-Profi trafen auch Ricky Hickman (14), Bryce Taylor (13) und Augustine Rubit (10) zweistellig. Bereits am Freitag sind die Bamberger in der Euroleague zu Gast in Mailand.

Dimitrow erreicht Halbfinale bei ATP-WM



London (dpa) - Der bulgarische Tennisprofi Grigor Dimitrow hat sich vorzeitig für das Halbfinale der ATP Finals in London qualifiziert. Der 26 Jahre alte WM-Neuling bezwang am Mittwoch ohne Probleme den Belgier David Goffin 6:0, 6:2. Durch den zweiten Sieg in seiner zweiten Partie bei der Tennis-Weltmeisterschaft kann Dimitrow vor dem abschließenden Spieltag am Freitag nicht mehr von den beiden Spitzenplätzen seiner Gruppe verdrängt werden.

Wolfsburgs Fußball-Frauen erreichen Champions-League-Viertelfinale



Wolfsburg (dpa) - Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben das Viertelfinale in der Champions League erreicht. Der Bundesligist trennte sich am Mittwoch vom italienischen Meister AC Florenz zwar 3:3 (2:1), gewann allerdings das Hinspiel vor einer Woche deutlich mit 4:0. Die Auslosung für die Runde der letzten Acht (21./22. und 28./29. März 2018) sowie die Halbfinals findet am 24. November in Nyon statt. Das Endspiel steigt am 24. Mai 2018 in Kiew.

Als Verwaltungsrats-Mitglied: Eichin zurück bei den Kölner Haien



Köln (dpa) - Thomas Eichin kehrt zum früheren deutschen Eishockey-Meister Kölner Haie zurück. Der ehemalige Fußball-Profi, von 2013 bis 2016 Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und danach in selber Funktion beim damaligen Zweitligisten 1860 München tätig, wurde in den Verwaltungsrat des DEL-Clubs gewählt. Der 51 Jahre alte Eichin war bereits von 1999 bis 2013 bei den Haien tätig, zunächst zwei Jahre als Marketingleiter, dann als Geschäftsführer. In diese Amtszeit fällt unter anderem der Meistertitel 2002.

Denver Broncos trennen sich von Football-Profi Edebali



Denver (dpa) - Nur acht Monate nach der Vertragsunterschrift haben sich die Denver Broncos von Football-Profi Kasim Edebali getrennt. Das teilte das Team aus der nordamerikanischen NFL auf seiner Webseite mit. Der Hamburger Edebali war im März von den New Orleans Saints zu den Denver Broncos gewechselt und hatte einen Einjahresvertrag beim dreimaligen Meister unterschrieben. Der 27 Jahre alte Defensivspieler war in allen bisherigen neun Partien der Saison zum Einsatz gekommen. Denver hat bislang nur drei Mal gewonnen und steht in seiner Conference auf dem drittletzten Platz.