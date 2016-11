Von: Redaktion DER FARANG | 22.11.16

MÜNCHEN (dpa) - FC Bayern ohne Torwart Neuer nach Rostow

Ohne Manuel Neuer wird der FC Bayern München das Champions-League-Spiel gegen FK Rostow bestreiten. Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter leidet an einer Wadenverhärtung und pausierte wegen der Blessur auch am Montag im nicht-öffentlichen Mannschaftstraining des deutschen Meisters. Trainer Carlo Ancelotti verzichtet deshalb vorsichtshalber am Mittwoch (18.00 Uhr/MEZ) auf seine Nummer 1, wie der FC Bayern mitteilte. Neuer wird nicht mit nach Russland reisen und von Sven Ulreich vertreten.

Greuther Fürth trennt sich von Trainer Ruthenbeck

Der Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat sich von Trainer Stefan Ruthenbeck getrennt. Die Vereinsführung habe sich nach dem 1:2 am Sonntag bei Dynamo Dresden mit Ruthenbeck auf eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit verständigt, teilte der Tabellen-13. am Montag mit. «Die Entwicklung der letzten Monate macht uns große Sorgen. Bei unseren Entscheidungen geht es alleine um den Verein», sagte Präsident Helmut Hack in der Mitteilung. Das Amt des Cheftrainers soll «mindestens bis zur Winterpause» Janos Radoki (44) übernehmen, bislang Trainer der A-Jugend bei den Franken.

Turner Bretschneider muss wegen Schulter-Operation auf EM verzichten

Andreas Bretschneider muss wegen seiner am 20. Dezember anstehenden Schulter-Operation auf einen Start bei den Turn-Europameisterschaften im April 2017 im rumänischen Cluj Napoca verzichten. «Am 20. Dezember wird erst einmal nur die linke Schulter operiert», berichtete der Reck-Weltcupsieger von Cottbus. Danach werde entschieden, ob die gleichfalls lädierte rechte Schulter auch operiert werden muss, oder konservativ behandelt wird. Der Heilungsverlauf werde etwa ein halbes Jahr dauern.

Nationalspieler Reus vor Comeback im BVB-Kader

Marco Reus startet einen neuen Comeback-Versuch. «Wenn alles super läuft, hoffe ich, dass ich am Dienstag dabei sein kann», sagte der Nationalspieler vor dem Champions-League-Duell von Borussia Dortmund mit Legia Warschau (20.45 Uhr/Sky). Der Dauerpatient der vergangenen Monate war bereits am Sonntag in das BVB-Mannschaftstraining zurückgekehrt und dürfte damit erstmals seit 182 Tagen wieder zum Kader des Fußball-Bundesligisten gehören.

ARD, ZDF und Sky zeigen Handball-Bundesliga

ARD, ZDF und Sky zeigen von der kommenden Saison an die Handball-Bundesliga. Bei ihrem ersten gemeinsamen Sport-Projekt haben sich die öffentlichen-rechtlichen Anstalten und der Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte geteilt. Pro Saison werden bis zu zwölf Ligaspiele inklusive des DHB-Pokalfinales im Ersten und in den Dritten Programmen live übertragen. Zudem zeigen das ZDF und die ARD-Sender mehr Zusammenfassungen als bisher. Sky konnte die genaue Zahl der Bundesliga-Übertragungen am Montag noch nicht nennen. Bisher laufen Bundesligaspiele beim Spartensender Sport1 und beim Internetanbieter DAZN.

Malaysia will nach 2018 keine Formel-1-Rennen mehr ausrichten

Malaysia will sich als Gastgeber von Formel-1-Rennen verabschieden. Tourismusminister Nazri Aziz bestätigte seit Wochen kursierende Spekulationen am Montag, wie die Zeitung «Star Online» berichtete. Er sagte Reportern im Parlament, der Sport sei «zu teuer für den Ausrichter geworden und nicht mehr so attraktiv». Der Vertrag läuft noch bis 2018.

DFB-Frauen erreichen bei U20-WM Viertelfinale gegen Frankreich

Die U20-Frauen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben bei der Weltmeisterschaft in Papua-Neuguinea den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Zum Abschluss der Gruppenphase gelang dem dreimaligen Titelträger am Montag beim 2:0 (2:0) gegen Südkorea der dritte Sieg im dritten Spiel. Im Viertelfinale trifft das Team von Trainerin Maren Meinert als Erster der Gruppe D am Freitag (10.30 Uhr/Eurosport) auf Frankreich.

Skyliners-Coach Gordon Herbert kehrt nach Rückenoperation zurück

Beim kriselnden Basketball-Bundesligisten Fraport Skyliners Frankfurt hat Chefcoach Gordon Herbert an diesem Montag wieder seine Arbeit aufgenommen. Der 57 Jahre alte Kanadier hatte seinen Job seit Saisonbeginn wegen einer Rückenoperation nicht ausüben können. Für ihn hatte Assistenzcoach Klaus Perwas das Team geführt. Unter Herbert gewannen die Skyliners in der vergangenen Saison den FIBA Europe Cup und schafften in der Liga den Sprung ins Halbfinale.

Chicago Bulls siegen ohne verletzten Zipser

Ohne den verletzten Basketball-Nationalspieler Paul Zipser haben die Chicaco Bulls in der NBA in die Erfolgsspur zurückgefunden. Bei den Los Angeles Lakers siegte Chicago am Sonntag (Ortszeit) mit 118:110 und bleibt damit Vierter in der Eastern Conference. Der mit Abstand beste Werfer der Bulls war Jimmy Butler mit überragenden 40 Punkten. Bei den Lakers war Lou Williams mit 25 Punkten am erfolgreichsten. Zipser hatte schon am Samstag bei der 95:102-Niederlage gegen die L.A. Clippers wegen Rückenproblemen gefehlt. Wie lange er ausfällt, ist unklar.