Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.17

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich hat Hellmut Krug vom Verdacht der Manipulation entlastet. «Nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten und nach Kontrolle der visuellen und akustischen Dokumentation aus dem Review Center kann ich nichts erkennen, was auf eine Manipulation hindeuten würde», erklärte der Chef der DFB-Eliteschiedsrichter in einem Interview mit der «Frankfurter Rundschau» (Donnerstag). Der Video-Assistent Marco Fritz habe fachlichen Rat vom Supervisor gefordert, aber dabei keine Entscheidungsvorgabe von ihm erhalten.

MotoGP-Pilot Folger leidet an seltener genetischer Krankheit

Leipzig (dpa) - MotoGP-Pilot Jonas Folger leidet an einer seltenen genetischen Krankheit. Bei dem 24-Jährigen, der aufgrund seiner körperlichen Beschwerden schon die WM-Rennen in Japan, Australien und Malaysia auslassen musste und auch beim Saisonfinale am Wochenende in Valencia fehlt, wurde das Gilbert-Syndrom diagnostiziert. Das teilte sein Tech3-Team am Donnerstag mit. Durch die genetische Störung kommt es zu einer Fehlfunktion der Leber, die die Toxine nicht mehr richtig verarbeiten kann. Von diesem Syndrom sind nur zwei bis fünf Prozent der Weltbevölkerung betroffen.

NBA: Boston baut Siegesserie weiter aus

Boston (dpa) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen NBA den nächsten Sieg gefeiert. Mit 107:96 (61:52) setzte sich das Team aus Massachusetts am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Los Angeles Lakers durch. Für die Celtics war es der zehnte Sieg in Folge. Kein anderes Team in der Liga kann aktuell mehr als fünf Erfolge am Stück vorweisen. Der 25-jährige Theis erzielte beim Heimsieg seines Teams acht Punkte und holte fünf Rebounds.

Angeblicher Bremer Trainer-Kandidat Hütter verlängert in Bern

Bremen (dpa) - Eine mögliche Trainerverpflichtung Werder Bremens von Adi Hütter ist endgültig geplatzt. Der Österreicher verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Young Boys Bern um eine weitere Saison. Das teilte der Tabellenführer der ersten Schweizer Fußballliga am Donnerstag mit. Hütter soll beim Tabellen-Vorletzten der Bundesliga Kandidat für die Nachfolge des beurlaubten Alexander Nouri gewesen sein.

Niederländischer Bondscoach Advocaat: Rücktritt oder nicht?

Amsterdam (dpa) - Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Dick Advocaat hat mit Aussagen zu seiner Zukunft für Verwirrung gesorgt. Seinen zunächst angekündigten Rücktritt nahm der Bondcoach wieder zurück. Er werde sich erst am kommenden Dienstag zu seiner Zukunft bei Oranje äußern, sagte der 70-Jährige am Donnerstag in Aberdeen niederländischen Reportern. Dort treffen die Niederlande am Donnerstagabend in einem Testspiel auf Schottland.

Australien nominiert ersten Aborigine für Winter-Olympia

Sydney (dpa) - Australien hat erstmals einen Ureinwohner des Landes für Olympische Winterspiele nominiert. Der 21 Jahre alte Eiskunstläufer Harley Windsor gehört zu dem Quartett, das am Donnerstag vom Nationalen Olympischen Komitee für die Spiele vom 9. bis 25. Februar 2018 in Pyeongchang berufen wurde.

FC-Geschäftsführer Wehrle: Stöger hat Vertrag für die 2. Liga

Köln (dpa) - Der bis 2020 laufende Vertrag von Trainer Peter Stöger beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln behält auch im Fall eines möglichen Abstiegs Gültigkeit. «Alle Verträge, inklusive die der Geschäftsführung, gelten für die 2. Liga», sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Auf die Frage, ob der Tabellenletzte mit dem Österreicher auch in die 2. Liga gehen würde, antwortete Wehrle ausweichend: «Wir beschäftigen uns damit, mit Peter Stöger den Klassenerhalt zu schaffen und dann normal mit ihm weiterzuarbeiten.»

MLS: Gressel erhält Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler

Atlanta (dpa) - Der deutsche Fußballprofi Julian Gressel ist zum besten Nachwuchsspieler der nordamerikanischen MLS gewählt worden. Dies gab die Liga am Mittwoch (Ortszeit) offiziell bekannt. In seiner ersten Saison konnte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler im Dienst von Atlanta United mit fünf Treffern und neun Torvorlagen auf sich aufmerksam machen.

Deutsche U21 gewinnt in EM-Qualifikation mit 7:0 in Aserbaidschan

Baku (dpa) - Die deutsche U21 hat in der EM-Qualifikation einen klaren Pflichtsieg in Aserbaidschan bejubelt. Einen Monat nach der 1:3-Niederlage gegen Norwegen gewann die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz am Donnerstag in Baku mit 7:0 (3:0). Marcel Hartel (2./46./58. Minute), Nadiem Amiri (14.), Debütant Aaron Seydel (28.), Lukas Klostermann (60.) und Levin Öztunali (84.) erzielten die Tore.

Frankfurts Alex Meier erneut operiert - Comeback nicht in Sicht

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss länger als geplant auf ein Comeback von Alex Meier warten. Der 34 Jahre alte Stürmer unterzog sich am Donnerstag einer weiteren Operation am lädierten rechten Fuß, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Bei dem Eingriff in einer Augsburger Klinik wurde ein weiteres Stück Knochen in der Ferse entfernt, das anhaltende Schmerzen verursacht hatte.

SG Flensburg-Handewitt fügt Füchse Berlin erste Heimniederlage zu

Berlin (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt hat das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga beim Tabellenführer Füchse Berlin gewonnen und ist damit wieder zurück im Titelrennen. Die Norddeutschen siegten am Donnerstagabend vor 8.164 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 30:26 (14:13) und liegen nur noch zwei Punkte hinter den Berlinern zurück. Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen hatte spielfrei. Nach zahlreichen Aussetzern zu Saisonbeginn kommt Ex-Meister THW Kiel allmählich in Schwung. Die Kieler siegten bei TVB 1898 Stuttgart leicht und locker mit 36:24 (9:16) und schoben sich damit an die Spitzengruppe der Bundesliga heran.

Auch B-Probe positiv: Vielseitigkeitsreiter verlieren EM-Team-Silber

Warendorf (dpa) - Deutschlands Vielseitigkeitsreiter verlieren wegen einer positiven Dopingprobe die Silbermedaille für das Team bei der Europameisterschaft in Polen. Das teilte die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) am Donnerstag mit. Demnach war auch die B-Probe von Julia Krajewskis Pferd Samourai du Thot positiv. Bei dem Pferd war die schmerz- und entzündungshemmende Substanz Firocoxib gefunden, aber nicht im Behandlungsbuch des Pferdes dokumentiert worden.

Starker Auftakt: Bobpilotinnen Schneider/Buckwitz Weltcup-Dritte

Lake Placid (dpa) - Bobpilotin Stephanie Schneider hat mit ihrer Anschieberin Lisa Buckwitz einen starken Einstand in die Olympia-Saison gefeiert. Die WM-Vierte von 2016 setzte sich am Donnerstag im zweiten Lauf mit einer Hundertstelsekunde gegen die Weltcupgesamtsiegerin aus dem Vorjahr, US-Pilotin Jamie Greubel Poser, durch und landete als Dritte auf dem Podest beim Weltcup-Auftakt in Lake Placid. Den Sieg auf der anspruchsvollen Piste am Mount van Hoevenberg sicherte sich die kanadische Olympiasiegerin Kaillie Humphries.

Skeleton-Frauen verpassen Podestplätze zum Weltcup-Auftakt deutlich

Lake Placid (dpa) - Die deutschen Skeleton-Frauen haben die Podestplätze beim Weltcup-Auftakt auf der anspruchsvollen Piste in Lake Placid deutlich verpasst. Welt- und Europameisterin Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland kam am Donnerstag auf Rang acht. Die WM-Zweite Tina Hermann vom WSV Königssee landete auf Rang zehn. Die Suhlerin Sophia Griebel verpasste als 23. den zweiten Finallauf. Den Sieg sicherte sich wie im Vorjahr die Österreicherin Janine Flock vor der Kanadierin Elisabeth Vathje.