Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.17

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Tabellenvorletzte Werder Bremen bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter ohne Sieg. Zwar traf der Finne Niklas Moisander (25.) im Freitagspiel bei Eintracht Frankfurt zum ersten Mal für die Bremer seit 508 torlosen Minuten, doch unterlagen die Bremer am Ende beim Trainer-Debüt von Florian Kohfeldt mit 1:2 (1:1). Der Koate Ante Rebic hatte nach 17 Minuten die Gastgeber mit einem Traumtor in Führung gebracht. Den Siegtreffer der Gastgeber erzielte der Franzose Sebastien Haller eine Minute vor dem Abpfiff.



FIFA sperrt Peruaner Guerrero nach Dopingfall in der WM-Qualifikation



Lima (dpa) - Im wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Argentinien soll Perus Nationalspieler Paolo Guerrero gedopt gewesen sein. Der Weltverband FIFA sperrte den früheren Spieler vom FC Bayern München und des Hamburger SV vorläufig für 30 Tage. Damit kann Guerrero nicht an den Playoff-Spielen von Peru am 10. und 15. November gegen Ozeanienvertreter Neuseeland teilnehmen. Dort könnten die Südamerikaner erstmals seit 1982 ein WM-Ticket lösen.

DEL: Spitzenreiter Nürnberg unterliegt wiedererstarkten Wolfsburgern



Nürnberg (dpa) - Tabellenführer Nürnberg Ice Tigers hat in der Deutschen Eishockey Liga die fünfte Niederlage kassiert. Die Franken verloren am Freitag gegen den wiedererstarkten Vizemeister Grizzlys Wolfsburg mit 0:1, bleiben aber dennoch an der Spitze. Die in der Defensive starken Wolfsburger feierten vor 4.800 Zuschauern den vierten Sieg in Serie und nähern sich nach einem schwachen Saisonstart langsam der Spitzengruppe der Liga. Das Siegtor für den Tabellenfünften erzielte Kamil Kreps in der 23. Minute.



Duisburg gewinnt auch in Sandhausen - Lautern nur 0:0 gegen Bochum



Sandhausen (dpa) - Der MSV Duisburg hat seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Ilia Gruev gewann am Freitagabend allerdings glücklich mit 1:0 (1:0) beim SV Sandhausen und bestätigte vor 5.652 Zuschauern ihre Auswärtsstärke. Moritz Stoppelkamp (8. Minute) traf in einer nur phasenweise guten Partie zum fünften Auswärtssieg in dieser Saison. Die Krise des 1. FC Kaiserslautern geht weiter. Der ehemalige Bundesligist kam trotz einer kämpferisch starken Leistung nicht über ein 0:0 gegen den VfL Bochum hinaus und bleibt Tabellenletzter.



DFB greift im Schiedsrichter-Streit durch und zieht Konsequenzen



Frankfurt/Main (dpa) - Im Schiedsrichter-Streit hat der Deutsche Fußball-Bund hart durchgegriffen und personelle Konsequenzen für die beteiligten Referees gezogen. Der am Freitag veröffentlichte Kompromiss-Vorschlag der Ethik-Kommission sieht unter anderem vor, dass Hellmut Krug seine Funktion in der Schiedsrichterkommission Elite aufgeben wird und Leiter des Projektes Video-Assistent bleibt. «Manuel Gräfe wird sich über interne Sachverhalte und über Kollegen nicht mehr unabgestimmt in der Öffentlichkeit äußern», heißt es in der Mitteilung. Sonst werde er nicht mehr als Schiedsrichter in der Bundesliga eingesetzt.

Sieben Städte bewerben sich um UEFA-Clubfinals 2020



Nyon (dpa) - Portugal hat sich mit Lissabon und Porto gleich um zwei europäische Cup-Endspiele im EM-Jahr 2020 beworben. Das Land des Fußball-Europameisters will sowohl die Finals der Champions League und der Europa League ausrichten. Dies teilte die Europäische Fußball-Union in Nyon mit. Insgesamt haben sich sechs Verbände mit sieben Städten um beiden Finals der Männer und das Champions-League-Endspiel der Frauen beworben. Konkurrent von Lissabon für das Finale der Königsklasse ist Istanbul. Um das Endspiel der Europa League hat sich auch das polnische Gdansk beworben. Das Frauen-Finale wollen Wien, Lüttich und Moskau ausrichten.

UEFA plant Mini-WM für Nationalmannschaften aus aller Welt



Frankfurt/Main (dpa) - Die Europäische Fußball-Union wirbt für ein neues Turnier für Nationalmannschaften aus aller Welt, das eine Art Mini-WM sein soll. Einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung bestätigte die UEFA am Freitag auf dpa-Anfrage. «Wir bestätigen, dass die UEFA Diskussionen betreffend einer Weiterentwicklung der UEFA Nations League initiiert hat», hieß es in einer Stellungnahme. «Zum jetzigen Zeitpunkt wurden noch keine Entscheidungen getroffen.»