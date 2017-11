Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.17

KÖLN (dpa) - Der 1. FC Köln hat beim Europacup-Comeback nach 25 Jahren im vierten Spiel seinen ersten Sieg gefeiert. Das Tabellenschlusslicht der Fußball-Bundesligist gewann am Donnerstag gegen den weißrussischen Meister BATE Borissow 5:2 (1:2) liegt aber auch in der Europa-League-Gruppe-H weiter auf dem letzten Platz. Simon Zoller erzielte die Führung (16. Minute) für die Rheinländer. Zudem waren Yuya Osako (54./82.), Sehrou Guirassy (63.) und Milos Jojic (90.) in einer packenden Partie für Köln erfolgreich. Nemanja Milunovic (31.) und Nikolaj Signewitsch (33.) trafen für die Gäste.



Hoffenheim verpasst Sieg in Europa League: 1:1 in Istanbul



Istanbul (dpa) - 1899 Hoffenheim hat in der Europa League einen wichtigen Sieg knapp verpasst. Der Fußball-Bundesligist kam am Donnerstag bei Istanbul Basaksehir nach einem späten Gegentreffer nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und liegt mit nun vier Punkten weiter auf dem dritten Platz in Gruppe C. Florian Grillitsch brachte die Kraichgauer in der 47. Minute gegen den Lieblingsclub des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Führung. Der eingewechselte Edin Visca glich für Istanbul in der dritten Minute der Nachspielzeit aus.

Hertha gewinnt 2:0 gegen Luhansk - Selke trifft doppelt



Berlin (dpa) - Hertha BSC hat den ersten Sieg in der laufenden Europa-League-Saison gefeiert. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Donnerstag im Berliner Olympiastadion 2:0 (1:0) gegen Sorja Luhansk aus der Ukraine durch. Davie Selke (16./73) erzielte beide Tore für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai. Der Coach hatte auf Rotation gesetzt und seine Anfangsformation im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen den Hamburger SV am vergangenen Samstag auf acht Positionen verändert.

Patrice Evra sieht vor Europa-League-Spiel Rote Karte



Guimarães (dpa) - Der französische Fußball-Nationalspieler Patrice Evra hat schon vor dem Europa-League-Spiel von Olympique Marseille bei Vitória Guimarães die Rote Karte gesehen. Der 36-Jährige Profi von Olympique sollte eigentlich als Ersatzspieler bereitstehen. Zu den Gründen für die Rote Karte machte die UEFA zunächst keine Angaben. Auf einem Video und Bildern ist zu sehen, wie mehrere Spieler der Südfranzosen an der Werbebande mit einer Gruppe Zuschauer aneinander geraten. Dabei ist unter anderem auch ein Tritt eines Mannes in Marseille-Vereinskleidung zu sehen. Dabei soll es sich französischen Medienberichten zufolge um Evra gehandelt haben.

Rhein-Neckar Löwen siegen souverän bei heimstarken Magdeburgern



Hamburg (dpa) - Meister Rhein-Neckar Löwen hat sich im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga auch vom SC Magdeburg nicht aus dem Rhythmus bringen lassen und bleibt Tabellenführer Füchse Berlin auf den Fersen. Das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen siegte am Donnerstagabend beim SC Magdeburg souverän mit 32:29 (15:11) und liegt nur aufgrund eines weniger ausgetragenen Spiels hinter den Füchsen auf Platz zwei. Die Löwen haben nunmehr 18 Punkte auf dem Konto und stellen die stabilste Mannschaft im ausgeglichenen Feld der 18 Bundesligisten. Spitzenreiter Berlin setzte sich bei Frisch Auf Göppingen ungefährdet mit 38:32 (18:13) durch.

75:69 in Belgrad - Bamberg gelingt dritter Euroleague-Sieg in Serie



Belgrad (dpa) - Brose Bamberg setzt seine Siegesserie in der Basketball-Euroleague fort. Der deutsche Serienmeister gewann am Donnerstagabend mit dem 75:69 (43:34) bei Roter Stern Belgrad das dritte Spiel in Serie und hat nun eine 3:2-Bilanz. Ausschlaggebend für den dritten Erfolg war ein furioser Start in die Begegnung. Die Bamberger führten dank eines 12:0-Laufs nach dem 1. Viertel bereits 30:18.

Kuntz beruft fünf Europameister und vier Debütanten für EM-Quali



Frankfurt/Main (dpa) - U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat für die beiden letzten EM-Qualifikationsspiele des Jahres fünf Europameister und vier Debütanten in sein 22 Spieler umfassendes Aufgebot berufen. Deutschland spielt am 9. November im Baku gegen Aserbaidschan und trifft fünf Tage danach in Ramat Gan auf Israel. Mit dabei sind Nadiem Amiri (TSG 1899 Hoffenheim), Waldemar Anton (Hannover 96), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (FC Schalke 04) und Levin Öztunali (1. FSV Mainz 05) aus dem Kader der Europameisterschaft im Sommer. Erstmals nominierte der U21-Coach Felix Ohis Uduokhai (VfL Wolfsburg), Dennis Geiger (TSG 1899 Hoffenheim), Aaron Seydel (Holstein Kiel) und Eduard Löwen (1. FC Nürnberg).

BVB-Profi Sahin beendet Karriere in türkischer Nationalmannschaft



Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Fußball-Profi Nuri Sahin beendet seine internationale Karriere. Wie der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler des Bundesligisten am Donnerstag via Twitter mitteilte, wird er nicht mehr für das türkische Nationalteam spielen. «Ich beende hiermit meine Karriere in der Nationalmannschaft, weil ich von diesem Moment an der Jugend den Vortritt lassen will», schrieb Sahin nach 52 Einsätzen in der A-Mannschaft seiner Heimat. «Es war seit ich denken kann mein großer Traum, das Nationalmannschafts-Trikot mit dem Halbmond und Stern überstreifen zu dürfen. Ich bin sehr dankbar, dass ich mir diesen Traum erfüllen durfte.»

England-Trainer Southgate mit drei Neulingen gegen Deutschland



London (dpa) - Der englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate hat ein junges Team mit drei Neulingen für die Länderspiele gegen Deutschland und Brasilien nominiert. Joe Gomez (20) vom FC Liverpool, Ruben Loftus-Cheek (21) von Crystal Palace und Tammy Abraham (20) von Swansea City könnten gegen den Weltmeister am 10. November oder gegen die Seleção vier Tage später im Wembley-Stadion ihr Debüt für die Three Lions feiern.

Coman, Tolisso und Debütant Pavard in Frankreichs Kader gegen DFB-Elf



Paris (dpa) - Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart könnte im Testspiel gegen Deutschland sein Debüt in der französischen Nationalmanschaft geben. Der 21 Jahre alte Defensivspezialist wurde am Donnerstag wie Steven N'Zonzi vom FC Sevilla erstmals von Fußball-Trainer Didier Deschamps in ein Aufgebot der A-Nationalmannschaft berufen. Das Spiel findet am 14. November in Köln statt. Allerdings könnte Pavard auch schon vier Tage zuvor in Paris gegen Wales zu seinem ersten Länderspiel kommen. Auch Kingsley Coman und Corentin Tolisso vom FC Bayern München stehen im 24-Mann-Kader

Tischtennis-Duell Ovtcharov gegen Boll diesmal Unentschieden



Johor/Malaysia (dpa) - Knapp zwei Wochen nach ihrem Endspiel beim World Cup haben die beiden deutschen Tischtennis-Stars Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll am Donnerstag auch in der neuen Asien-Pazifik-Liga T2 gegeneinander gespielt. Die Partie in Malaysia endete nach Sätzen mit einem 3:3-Unentschieden. In der T2-Liga wird seit diesem Sommer ein völlig neues Format getestet. Jedes Match dauert nur 24 Minuten. Danach werden die in dieser Zeit gewonnenen Sätze gezählt. Jedes Team besteht aus drei Männern und drei Frauen.