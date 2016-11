Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.16

München (dpa) - Nach Beinbruch: WM-Winter für Skirennfahrer Fritz Dopfer beendet

Der WM-Winter ist für Skirennfahrer Fritz Dopfer wegen eines gebrochenen Schien- und Wadenbeins vorzeitig beendet. Der Weltmeisterschaftszweite im Slalom zog sich die Verletzung am linken Unterschenkel am Sonntag bei einem Trainingssturz im Zillertal in Österreich zu. Der 29-Jährige wurde bereits operiert. «Die Folgen dieses Sturzes sind bitter. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich schon so manchen Rückschlag in meiner Karriere überwunden habe», sagte der neunmalige Weltcup-Podestfahrer laut Mitteilung des Verbandes. Die Zwangspause beträgt rund sechs Monate. Nächstes Ziel des für den SC Garmisch startenden Dopfer sind jetzt die Olympischen Spiele 2018.

VfB Stuttgart verpasst Tabellenführung - Nur Unentschieden in Berlin

Der VfB Stuttgart hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Schwaben kamen am Sonntag trotz früher Führung durch Simon Terodde nicht über ein 1:1 (1:0) bei Union Berlin hinaus. Nach drei Ligasiegen in Serie musste sich der VfB mit einem Remis begnügen und hat somit weiter einen Zähler Rückstand auf Eintracht Braunschweig. Der Tabellenführer hatte am Freitag nur Unentschieden gegen den VfL Bochum gespielt. Der Tabellenletzte FC St. Pauli verlor am Sonntag 0:1 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf. Im dritten Spiel gewann Aufsteiger Dynamo Dresden 2:1 (1:0) gegen Greuther Fürth.

Umstrittener WADA-Chef Reedie wiedergewählt

Der umstrittene Chef der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, Craig Reedie, ist wiedergewählt worden. Auf der Sitzung des Stiftungsrates der WADA am Sonntag in Glasgow wurde die norwegische Sport- und Kulturministerin Linda Helleland zur Vize-Präsidentin gewählt. In der vergangenen Woche hatte es Kritik an der Kandidatur Reedies gegeben. Da Reedie auch Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees IOC ist, sieht Scheich Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, der Präsident der Vereinigung Nationaler Olympischer Komitees (ANOC), einen Interessenkonflikt. Der Scheich, einer der einflussreichsten Sportfunktionäre, plädierte für eine neutrale Persönlichkeit an der Spitze der WADA.

Paderborn trennt sich nach 0:6 von Trainer Müller

Der SC Paderborn hat sich von Trainer René Müller getrennt. Damit reagierte der Fußball-Drittligist auf die 0:6-Pleite am Samstag beim Aufsteiger Sportfreunde Lotte, mit der die sportliche Talfahrt des Ex-Bundesligisten fortgesetzt wurde. Wie der Verein mitteilte, fiel die Entscheidung am Sonntag auf einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Präsidium. Der SC Paderborn fiel auf dem 17. Tabellenplatz zurück und ist nur noch einen Rang von einem Abstiegsplatz entfernt. Ein Nachfolger für Müller wird nun gesucht.

WADA veröffentlicht zweiten Teil des McLaren-Reports am 9. Dezember

Der zweite Teil des McLaren-Reports über staatlich gedecktes Doping in Russland soll am 9. Dezember veröffentlicht werden. Das gab der Stiftungsrat der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA am Sonntag bei einer Sitzung in Glasgow bekannt. Die WADA hatte nach Hinweisen auf systematisches Doping bei den Winterspielen 2014 im russischen Sotschi den kanadischen Rechtsanwalt Richard McLaren als Sonderermittler eingesetzt. Von dem Bericht werden nun weitere Beweise erwartet. McLaren hatte seine ersten stichhaltigen Erkenntnisse am 18. Juli, etwa drei Wochen vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, veröffentlicht.

Vier Siege in Stuttgart: Werth überragt bei Weltcup-Turnier

Isabell Werth hat mit vier Siegen bei vier Starts die Dressurwettbewerbe beim Weltcup-Turnier in Stuttgart klar beherrscht. Die sechsmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg gewann am Sonntag im Sattel von Emilio auch das German Masters. Für ihren Ritt auf dem lange verletzten Wallach erhielt die 47-Jährige 80,000 Prozent. Werth siegte damit in dem Grand Prix Special klar vor Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit Dablino (76,431). Auf Platz drei kam Fabienne Lütkemeier, die mit Fabregaz (74,020) ritt. Die gleiche Reihenfolge hatte es am Vortag bereits beim Grand Prix gegeben. Werth hatte am Samstag zudem die Weltcup-Prüfung gewonnen.

Ecclestone zweifelt weiter an Deutschland-Rennen 2017

Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone zweifelt weiter an einem Deutschland-Rennen im Jahr 2017. «Wir können das Rennen in Deutschland nicht weiter subventionieren, wenn wir das gleiche nicht auch mit anderen Rennen in Europa machen», sagte Ecclestone in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der Online-Ausgabe von «auto, motor und sport». Der Internationale Automobilverband FIA hatte zwar ein Deutschland- Rennen in den vorläufigen Rennkalender für die nächste Saison aufgenommen. Als Gastgeber am 30. Juli wurde wie in diesem Jahr Hockenheim angegeben, das zuletzt aus Kostengründen eigentlich nur noch alle zwei Jahre das Deutschland-Rennen ausgerichtet hatte.

Chemnitzer Nico Ihle gewinnt Eisschnelllauf-Weltcup in Nagano

Der Chemnitzer Nico Ihle hat den Eisschnelllauf-Weltcup in Nagano über 500 Meter gewonnen. In 34,82 Sekunden siegte der Sachse am Sonntag auf der Olympia-Bahn von 1998 vor dem Niederländer Jan Smeekens (34,89) und Cha Min-Kyu (34,96) aus Korea. Es war Ihles zweiter Weltcupsieg nach seinem Erfolg über 1000 Meter in der Saison 2014/15 in Berlin. Bereits am Samstag war Ihle in Nagano zusammen mit Bruder Denny und Joel Dufter aus Inzell im neuen Teamsprint auf Platz zwei gelaufen.

Dallas verliert erneut ohne Nowitzki - Fünfte Pleite in Serie

Ohne den weiterhin verletzten Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum fünften Mal in Serie verloren. Das stark ersatzgeschwächte Team unterlag am Samstagabend (Ortszeit) mit 87:95 bei den Orlando Magic. Bester Werfer der Mavericks war Jonathan Gibson mit 26 Punkten, bei Orlando war D.J. Augustin mit 18 Zählern am erfolgreichsten. Für Dallas war es im zwölften Spiel bereits die zehnte Pleite in der laufenden Saison. Wegen Beschwerden an seiner Achillessehne wird Nowitzki frühestens im übernächsten Spiel am kommenden Donnerstag gegen die L.A. Clippers zurück erwartet.