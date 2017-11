Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.17

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 hätte seinen ehemaligen Trainer Markus Weinzierl für ein Engagement als Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft unter Umständen freigegeben. «Es gab eine Anfrage des österreichischen Verbands, ob wir bereit wären, Markus Weinzierl aus seinem Vertrag zu entlassen. Darauf haben wir 'Ja' gesagt», erklärte Schalkes Vereinssprecher Thomas Spiegel am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Danach habe es jedoch «keine weitere Kontaktaufnahme» mehr gegeben - und für den Bundesligisten war der Fall damit offenbar erledigt.



52 Menschen vor Champions-League-Spiel in Charkiw festgenommen



Charkiw (dpa) - In der ostukrainischen Stadt Charkiw sind vor dem Champions-League-Gruppenspiel zwischen Schachtjor Donezk und Feyenoord Rotterdam 52 Fans wegen einer Schlägerei festgenommen worden. Die Partie ist für den Mittwochabend in der Millionenstadt angesetzt. Einheimische Fans seien mit Rotterdam-Anhängern in einer Kneipe im Zentrum von Charkiw aneinandergeraten, teilte die Polizei mit. Medienberichten zufolge drangen Unbekannte in die Kneipe ein und schlugen auf die Barbesucher ein. Ein Niederländer sei dabei leicht verletzt worden, hieß es.

WM-Dritte Petrissa Solja legt Tischtennis-Pause ein



Frankfurt/Main (dpa) - Die WM-Medaillengewinnerin Petrissa Solja legt eine längere Trainings- und Wettkampfpause im Tischtennis ein. Ihre Verletzung am Schlagarm sei zwar schon «so gut wie auskuriert», sagte die 23-Jährige laut Mitteilung des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) vom Mittwoch. Nach Angaben des DTTB werde ihre Pause «bis mindestens zum Jahresende» dauern.

Favre-Berater: Wechsel nach Bremen «im Moment kein Thema»



Bremen (dpa) - Lucien Favre wird offenbar nicht neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Sein Berater Reza Fazeli dementierte Gerüchte, nach denen sein Schützling ein Kandidat für die Nachfolge des am Montag beurlaubten Alexander Nouri sei. «Das ist im Moment kein Thema», sagte Fazeli der Deutschen Presse-Agentur. Unterdessen hat sich Andreas Herzog hat als Trainer bei seinem Ex-Club angeboten. «Keine Frage, bei Werder würde ich sofort als Trainer einsteigen, das ist ein ganz besonderer Verein für mich», schrieb der frühere österreichische Fußball-Nationalspieler in einer Kolumne für das Internetportal Deichstube.de.

Volltreffer: Ex-Bundesligaspieler gewinnt in dänischer Lotterie



Kopenhagen (dpa) - Der frühere Bundesliga-Stürmer Tommy Bechmann hat im Lotto gewonnen. Der Ex-Bochumer knackte den Jackpot in der dänischen Lotterie. Er gewann umgerechnet rund 672.000 Euro (5 Millionen dänische Kronen), wie die Zeitung «Ekstra Bladet» berichtete. Die Nachricht habe der 35-Jährige im Urlaub in Malaga bekommen.



Eurosport verspricht 900 Stunden Live-Übertragungen von Olympia



Berlin (dpa) - Eurosport will bei den Übertragungen der Olympischen Winterspielen aus Pyeongchang Maßstäbe setzen. In einer Pressemitteilung versprach der Sender am Mittwoch «über 4.000 Stunden Programm, davon über 900 Stunden live». Alle Events sollen unter anderem auch auf Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen. Aus Südkorea soll im Februar 2018 im frei empfangbaren Kanal Eurosport 1 rund um die Uhr berichtet werden. Hinzu kommen Übertragungen bei TLC sowie im Pay-TV bei Eurosport 2 und im Eurosport-Player im Internet. Der US-Konzern Discovery, der hinter Eurosport steht, hatte die Rechte an den Olympischen Spielen von 2018 bis 2024 für 1,3 Milliarden Euro erworben.



Britischer Lauf-Star Farah nicht mehr bei umstrittenem Coach Salazar



London (dpa) - Der britische Lauf-Star Mo Farah hat sich von seinem umstrittenen Trainer Alberto Salazar getrennt und lässt sich künftig vom einstigen Coach der Marathon-Weltrekordlerin Paula Radcliffe betreuen. Dies teilte der viermalige Olympiasieger in einem Video auf Twitter mit und begründete seine Entscheidung mit Heimweh. «Ich kehre nach London zurück. Ich vermisse mein Zuhause wirklich», sagte der 34-Jährige, der bisher zur Trainingsgruppe von Salazar im US-Bundesstaat Oregon gehörte.