Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.17

GLASGOW (dpa) - Bayern München hat sich auch ohne Topstürmer Robert Lewandowski vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Dienstag bei Celtic Glasgow mit 2:1. Kingsley Coman in der 22. Minute und Javi Martinez in der 77. Minute trafen für die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes, Callum McGregor hatte für Celtic den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Nach dem vierten Spieltag ist Bundesliga-Spitzenreiter München der zweite Platz in Gruppe B nicht mehr zu nehmen. Auch Spitzenreiter Paris Saint-Germain löste mit einem 5:0 gegen den RSC Anderlecht das Ticket für die K.o.-Runde.



Eishockey: München vor Viertelfinal-Einzug - Mannheim verliert



Bern (dpa) - Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht. Der Club aus der DEL siegte am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel beim Schweizer Top-Team SC Bern mit 3:2 und hat im Rückspiel am kommenden Dienstag in eigener Halle die große Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Die Adler Mannheim verloren ihr Hinspiel und unterlagen Brynäs IF aus Schweden vor 4176 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena mit 2:3.

Ski-Olympiasieger Bode Miller sagt tschüss: «Ich bin fertig»



Oberhofen am Thunersee (dpa) - Olympiasieger Bode Miller hat eine Rückkehr in den alpinen Ski-Weltcup ausgeschlossen und damit sein Karriereende erklärt. «Null, da ist keine Chance. Ich werde nie mehr im Weltcup fahren. Ich bin fertig. Ich bin lange gefahren und habe kein Verlangen mehr danach», sagte der 40-Jährige in einem Interview für das US-Fernsehen, aus dem der Skiweltverband FIS am Dienstag auf seiner Homepage zitierte. Millers letztes professionelles Rennen war der Super-G bei der Heim-WM in Vail und Beaver Creek im Februar 2015.

Frankreichs Nationaltrainer Deschamps verlängert Vertrag bis 2020



Clairefontaine (dpa) - Didier Deschamps soll mindestens bis zur Europameisterschaft 2020 französischer Fußball-Nationaltrainer bleiben. Der 49-Jährige verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre, wie Verbandspräsident Noël Le Graët am Dienstag sagte. «Mit Didier Deschamps ist Frankreichs Mannschaft wieder zu einer Nation geworden, die zählt», sagte Le Graët. Der Vize-Europameister hatte sich als Sieger der Gruppe A souverän für die WM qualifiziert.

Kerber mit Auftaktniederlage bei B-WM der Tennis-Damen



Zhuhai (dpa) - Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hat ihr erstes Vorrundenspiel bei der B-WM in China verloren und damit nur geringe Chancen auf den Einzug in das Halbfinale. Die auf Rang 19 der Welt zurückgefallene Kerber unterlag am Dienstag 3:6, 6:3, 2:6 gegen die Weltranglisten-14. Anastassija Pawljutschenkowa aus Russland. Weitere Vorrundengegnerin von Kerber in Zhuhai ist die Australierin Ashleigh Barty. Nur die Gruppensiegerinnen erreichen das Halbfinale der WTA Elite Trophy. Julia Görges, derzeit die deutsche Nummer eins, war zuvor mit einem 6:1, 7:6 (7:5)-Erfolg über die Slowakin Magdalena Rybarikova gestartet.

Sprinter van Niekerk fällt mindestens ein halbes Jahr aus



Vail (dpa) - 400-Meter-Olympiasieger Wayde van Niekerk fällt aufgrund einer schweren Knieverletzung sechs bis neun Monate aus. Der Super-Sprinter aus Südafrika sollte noch am Dienstag in Vail im US-Bundesstaat Colorado operiert werden. Das berichtete Peet van Zyl, der Manager des zweimaligen Weltmeisters über die Stadionrunde. Der 25-Jährige van Niekerk verletzte sich bereits am 7. Oktober bei einem eigentlich harmlosen Prominenten-Rugbyspiel in Kapstadt und erlitt dabei unter anderem einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Erst mehrere Tage nach dem Vorfall habe der Weltrekordhalter bemerkt, dass das Gelenk untersucht werden muss.

Kohfeldt leitet erstes Training der Werder-Profis



Bremen (dpa) - Interimstrainer Florian Kohfeldt hat am Dienstag erstmals das Training beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Werder Bremen geleitet. Die Einheit am Nachmittag fand nicht-öffentlich statt. Auch am Mittwoch will der 35 Jahre alte bisherige Coach von Werders Drittligateam den Tabellen-Vorletzten der Bundesliga auf das Auswärtsspiel am Freitag bei Eintracht Frankfurt vorbereiten. «Das ist eine sehr aggressive Mannschaft. Da werden wir Lösungen finden müssen», sagte Kohfeldt.