Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.17

WIEN (dpa) - Franco Foda wird als erster Deutscher Trainer der österreichischen Fußball-Nationalelf. Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Marcel Koller an, wie der Österreichische Fußballbund am Montagabend in Wien mitteilte. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner. Der gebürtige Mainzer und frühere Bundesliga-Profi wird die Auswahl bereits am 14. November in Wien gegen Uruguay erstmals betreuen. Wichtigstes Ziel des neuen Coaches sei die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft 2020.

VfL Bochum stoppt Siegesserie von Spitzenreiter Düsseldorf

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat die Siegesserie von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt und setzt weiter auf Interimstrainer Jens Rasiejewski. Nach dem peinlichen Pokal-Aus beim Drittligisten SC Paderborn kam die Revierelf am Montagabend gegen den souveränen Tabellenführer immerhin zu einem 0:0. Zuvor hatten die obersten Vereinsgremien dem Coach zunächst bis zur Winterpause das Vertrauen ausgesprochen. Die Rheinländer bleiben mit 29 Punkten Spitzenreiter und konnten den Vorsprung auf Rang drei sogar auf sieben Punkte ausbauen. 27.599 Zuschauer im Ruhrstadion sahen eine abwechslungsreiche Partie mit Vorteilen für die Gäste.

Heynckes sieht mehrere Sturm-Optionen - «Werde Lösung finden»

Glasgow (dpa) - Jupp Heynckes hat beim FC Bayern München nach dem Ausfall von Torjäger Robert Lewandowski verschiedene Optionen für die Besetzung des Angriffs im Kopf. «Ich denke, dass ich eine Lösung finden werde», sagte der Trainer vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Celtic Glasgow. Denkbar sei etwa ein 4-4-2-System mit Arjen Robben und Kingsley Coman oder aber eine Ausrichtung mit einem Mittelfeldspieler als hängender Spitze. Heynckes nannte den Verzicht auf den angeschlagenen Lewandowski am Montagabend im Celtic Park alternativlos. «Es wäre unsinnig, wenn er spielen würde.» Die Gefahr einer Muskelverletzung und eines längeren Ausfalls sei viel zu groß.

Ehemaliger Bundesligaprofi Krstajic trainiert serbisches Nationalteam

Belgrad (dpa) - Der frühere Bundesligaprofi Mladen Krstajic ist zum Interimstrainer des serbischen Fußball-Nationalteams ernannt worden. Das gab der nationale Verband am Montag in Belgrad bekannt. Er werde die Elf zunächst in den beiden Freundschaftsspielen gegen China und Südkorea führen, hieß es weiter. Der 43-Jährige hatte seine Bundesligakarriere im Jahr 2000 bei Werder Bremen begonnen, vier Jahre später krönte er sie dort mit dem Meistertitel und dem DFB-Pokal. Zwischen 2004 bis 2009 spielte er in der Verteidigung des FC Schalke 04.

Dortmund im Topspiel gegen Bayern ohne Zagadou - Ein Spiel Sperre

Frankfurt/Main (dpa) - Dan-Axel Zagadou von Borussia Dortmund ist vom DFB-Sportgericht zu einem Spiel Sperre verurteilt worden. Der Verteidiger des Fußball-Bundesligisten hatte bei der 2:4-Niederlage des BVB am Samstag im Auswärtsspiel bei Hannover 96 von Schiedsrichter Patrick Ittrich wegen einer Notbremse die Rote Karte gezeigt bekommen. Zagadou fehlt dem Revierclub damit beim Topspiel am kommenden Samstag um 18.30 Uhr gegen den FC Bayern München.

Team des 1. FC Kaiserslautern wendet sich mit offenem Brief an Fans

Kaiserslautern (dpa) - In einem offenen Brief hat die Mannschaft von Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern die Fans um Unterstützung gebeten. «Die Situation ist für den gesamten Verein und auch für uns als Mannschaft belastend. Wir haben uns nach dem Spiel in Regensburg geschworen, weiterhin alles daran zu setzen, den FCK mit seiner Tradition und seinen Werten zu beschützen und diesen Verein in der 2. Bundesliga zu halten», hieß es am Montag in dem Schreiben auf der Homepage des Traditionsclubs. «Der Wille und die Überzeugung ist ungebrochen, aber wir schaffen das nur mit und nicht ohne Euch.»