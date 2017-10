Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.17

BREMEN (dpa) - Werder Bremen wartet auch nach dem zehnten Spieltag weiter auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Das Team des unter Druck stehenden Trainers Alexander Nouri verlor am Sonntag zu Hause 0:3 (0:2) gegen den FC Augsburg und bleibt mit fünf Punkten Tabellenvorletzter. Michael Gregoritsch (40./61.) und Alfred Finnbogason (45.+2/Foulelfmeter) erzielten die Tore für die Gäste, die auf den neunten Platz vorrückten. Bremen hat zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.



Nächster Pokal-Hit: Bayern empfängt Dortmund



Dortmund (dpa) - Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Titelverteidiger Borussia Dortmund. Nach dem Top-Duell zwischen RB Leipzig und den Bayern kommt es damit erneut zu einem weiteren großen Kräftemessen im deutschen Fußball, wie die Auslosung am Sonntag in der ARD ergab. In weiteren Bundesliga-Duellen stehen sich am 19./20. Dezember der FSV Mainz 05 und der VfB Stuttgart, Werder Bremen und der SC Freiburg, Bor. Mönchengladbach und Bayer Leverkusen sowie der FC Schalke 04 und der 1. FC Köln gegenüber. Der VfL Wolfsburg muss zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt tritt beim 1. FC Heidenheim an. Zweitligist FC Ingolstadt muss beim SC Paderborn 07, dem einzigen Drittligisten in der Runde der letzten 16, spielen. Das Finale findet dann am 19. Mai 2018 im Berliner Olympiastadion statt.

Werders Manager Baumann gibt Trainer Nouri keine Jobgarantie



Bremen (dpa) - Werder Bremens Manager Frank Baumann hat nach der höchsten Saisonniederlage des Fußball-Bundesligisten ein klares Bekenntnis zu Trainer Alexander Nouri vermieden. «Ich kann und möchte dort keine Jobgarantie zum jetzigen Zeitpunkt geben so kurz nach dem Spiel», sagte Baumann nach dem 0:3 (0:2) gegen den FC Augsburg am Sonntag. Bremen ist nach zehn Bundesliga-Spieltagen noch sieglos und muss am kommenden Freitag bei Eintracht Frankfurt antreten. Es werde jetzt interne Beratungen geben, kündigte Baumann an. Nouri soll aber am Montag das Training leiten. Eine weitere Zusammenarbeit sei nicht ausgeschlossen. Die Leistung der Mannschaft bei der klaren Niederlage gegen Augsburg kritisierte Baumann scharf. «Ich habe kein Verständnis für das Auftreten der Mannschaft», sagte er.

Stuttgart mit souveränem Bundesliga-Sieg gegen Freiburg



Stuttgart (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart hat das schwäbisch-badische Landesduell gegen den SC Freiburg gewonnen. Nach einem frühen Platzverweis gegen Freiburgs Caglar Söyüncü (12. Minute) setzten sich die Hausherren zum Abschluss des 10. Spieltags mit 3:0 (2:0) durch. Daniel Ginczek (38.), Benjamin Pavard (45.+4) und Simon Terrode (82.) sorgten für den verdienten Erfolg vor 58 872 Zuschauern in der ausverkauften Arena. Der VfB vergrößerte damit den Abstand zu den Abstiegsrängen, die Freiburger stecken nach der vierten Saisonniederlage im Tabellenkeller fest.

München verliert überraschend DEL-Heimspiel - Nürnberg Erster



München (dpa) - Nach einer unerwarteten Heimniederlage hat Titelverteidiger EHC Red Bull München die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga an die Nürnberg Ice Tigers abgeben müssen. Die Münchner zogen am Sonntag überraschend mit 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) gegen Außenseiter Iserlohn Roosters den Kürzeren und rutschten mit weiter 37 Zählern hinter die Franken ab (38). Nürnberg setzte seinen Erfolgstrend mit dem 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) bei den Schwenninger Wild Wings fort. In einer spektakulären Partie verpasste es der Tabellen-Dritte Eisbären Berlin (36), ganz vorn zu klettern. Die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp musste sich am Abend im torreichsten Duell des Spieltags mit 4:7 (1:2, 3:4, 0:1) bei den Augsburger Panthern geschlagen geben.

Madrid blamiert sich: Niederlage beim katalanischen Aufsteiger Girona



Girona (dpa) - Real Madrid hat im Kampf um die spanische Meisterschaft einen herben Dämpfer bei Aufsteiger FC Girona erlitten. Die Mannschaft des deutschen Fußball-Nationalspielers Toni Kroos unterlag am Sonntag 1:2 (1:0) bei dem katalanischen Team. Im ersten Duell der beiden Mannschaften in der Primera División ging der spanische Meister durch Isco (12.) in Führung, Christian Stuani (54.) und Portu (58.) drehten die Partie für den krassen Außenseiter und sorgten so für die erste Auswärtsniederlage von Real in der Liga.

Spitzenreiter ALBA Berlin gewinnt Prestigeduell gegen müde Bamberger



Bamberg (dpa) - ALBA Berlin hat die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg im Prestigeduell gegen Brose Bamberg verteidigt. Nach langem Rückstand setzte sich der Hauptstadtclub am Sonntag mit 77:75 (33:42) beim Serienmeister aus Franken durch. Für ALBA war es der sechste Liga-Sieg in Serie. Den Bambergern waren in der Schlussphase die Strapazen nach zwei Euroleague-Erfolgen am Mittwoch und Freitag deutlich anzumerken. Für das Team von Andrea Trinchieri war es bereits die dritte Liga-Niederlage der Saison - so viele wie in der kompletten Hauptrunde der vorigen Spielzeit.

Dennis Schröder verliert mit Atlanta sechstes NBA-Spiel in Serie



Atlanta (dpa) - Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen NBA die sechste Niederlage in Serie kassiert. Mit 106:117 (48:61) zog Atlanta am Sonntag (Ortszeit) in eigener Halle gegen die Milwaukee Bucks den Kürzeren. Der 24-jährige Braunschweiger war mit 21 Punkten Topscorer der Hawks. Außerdem gab der Nationalspieler acht Assists und holte sich drei Rebounds im Spiel.

Nach Spielverzögerung: Dresden und Braunschweig trennen sich 1:1



Dresden (dpa) - Nach einer nervenaufreibenden Spielverzögerung hat Dynamo Dresden in der 2. Fußball-Bundesliga seinen zweiten Heimsieg verpasst. Gegen Eintracht Braunschweig mussten sich die Sachsen am Sonntag mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben. Die Dynamo-Führung vor 29.000 Zuschauern durch Patrick Möschl (12. Minute) glich Gustav Valsvik (60.) für die ersatzgeschwächten Gäste mit seinem ersten Saisontor aus. Der Tabellen-Zehnte Braunschweig wartet damit seit dem 30. April auf einen Auswärtssieg. Dresden bleibt Zwölfter. Die Partie war wegen des schweren Herbststurms «Herwart» zweieinhalb Stunden später angepfiffen worden.



Harder rettet Wolfsburgs Fußball-Frauen die Tabellenspitze



Düsseldorf (dpa) - Pernille Harder hat Titelverteidiger VfL Wolfsburg die Tabellenspitze in der Frauenfußball-Bundesliga gerettet. Die dänische Nationalspielerin erzielte am Sonntag das Siegtor (82. Minute) zum 3:2 (1:0) für den Meister und Pokalsieger gegen Werder Bremen. Wolfsburg führt in der Tabelle nach dem sechsten Spieltag mit nunmehr 16 Zählern aufgrund der besseren Tordifferenz weiter vor dem ebenfalls noch ungeschlagenen SC Freiburg, der dank des Siegtores von Hasret Kayikci (90.+3) in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:0) gegen 1899 Hoffenheim gewann.

Deutsche Handballerinnen mit Kantersieg gegen die Niederlande



Die deutschen Handballerinnen haben mit einem 36:26 (19:10)-Kantersieg gegen Vize-Weltmeister Niederlande viel Selbstvertrauen für die bevorstehende Heim-WM getankt. Einen Tag nach dem 23:18 in Magdeburg lieferte die DHB-Auswahl am Sonntag in Berlin eine Galavorstellung ab. Beste Werferinnen waren Kim Naidzinavicius mit sechs Toren, davon fünf Siebenmeter, sowie Kerstin Wohlbold und Emily Bölk (beide 4). Zudem überzeugte Torfrau Dinah Eckerle mit einer starken Leistung.