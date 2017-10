Von: Redaktion DER FARANG | 28.10.17

MAINZ (dpa) - Eintracht Frankfurt hat den vorübergehenden Sprung auf den vierten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga verpasst. Zum Auftakt des 10. Spieltags mussten sich die Hessen mit einem 1:1 beim FSV Mainz 05 begnügen. Frankfurt war in der 37. Minute durch ein Eigentor des Mainzers Stefan Bell in Führung gegangen, Suat Serdar traf in der 71. Minute für die Gastgeber zum Ausgleich. Frankfurt verfehlte am Freitagabend vor 33.794 Zuschauern zum 14. Mal einen Auswärtssieg in diesem Rhein-Main-Derby. Während Frankfurt mit 15 Punkten weiterhin Siebter ist, kletterte Mainz durch das Remis mit elf Zählern auf Platz elf.



Zverev bei Tennis-Turnier in Wien im Viertelfinale ausgeschieden



Wien (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Wien im Viertelfinale ausgeschieden. Der Weltranglisten-Fünfte verpasste ein mögliches Halbfinale gegen Landsmann Philipp Kohlschreiber durch ein am Ende deutliches 6:7, 2:6 im Duell mit dem Franzosen Jo-Wilfried Tsonga. Der topgesetzte 20-Jährige aus Hamburg musste sich dem einstigen Top-Ten-Spieler nach 1:33 Stunden geschlagen geben. Der 34 Jahre alte Kohlschreiber hatte sich zuvor mit 7:5, 7:6 gegen den Argentinier Diego Schwartzman durchgesetzt.

Paris siegt auch ohne Neymar gegen Favres Nizza



Paris (dpa) - Paris Saint-Germain hat seine Erfolgsserie in der französischen Ligue 1 auch ohne 222-Millionen-Mann Neymar fortgesetzt. Das Starensemble baute seine Tabellenführung durch ein souveränes 3:0 gegen OGC Nizza um den ehemaligen Bundesligatrainer Lucien Favre aus. Der Brasilianer Neymar fehlte im heimischen Prinzenpark, nachdem er zuletzt gegen Olympique Marseille mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz geflogen war. Edinson Cavani sorgte mit einem Doppelpack schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Der frühere Bundesligaprofi Dante erzielte im Trikot von Nizza mit einem Eigentor das 3:0. PSG-Trainer Unai Emery bot bei Bayern Münchens Champions-League-Gruppengegner Weltmeister Julian Draxler in der Anfangsformation auf.

Brose Bamberg gelingt zweiter Euroleague-Sieg in Serie



Bamberg (dpa) - Brose Bamberg hat in der Basketball-Euroleague das zweite Spiel in Serie gewonnen. Der deutsche Serienmeister bezwang 48 Stunden nach dem 80:76 in Malaga am Freitagabend den spanischen Club Laboral Kutxa Vitoria mit 78:72 und hat mit zwei Erfolgen und zwei Niederlagen den Anschluss an das Mittelfeld in der europäischen Königsklasse hergestellt. Einen großen Anteil am zweiten Sieg hatte der frühere NBA-Profi Dorell Wright. Der erst am Freitag verpflichtete 31 Jahre alte Routinier wurde gleich bei seinem Debüt mit 13 Punkten Top-Scorer des Bundesligisten.

DEL: Meister München bleibt Spitzenreiter - Nürnberg schlägt Köln



München (dpa) - Meister EHC Red Bull München hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga DEL verteidigt. Das Team von Trainer Don Jackson gewann am Freitag das Spitzenspiel beim ERC Ingolstadt mit 5:2 und bleibt mit 37 Punkten an der Spitze. Im Verfolger-Duell bezwangen die Nürnberg Ice Tigers die Kölner Haie deutlich mit 5:2 und bleiben Dritter.

Pechstein schafft als DM-Zweite Weltcup-Norm über 1.500 Meter



Inzell (dpa) - Claudia Pechstein hat zum Auftakt der deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Inzell auf der ungeliebten 1.500-Meter-Strecke die Weltcup-Qualifikation geschafft. Die 45 Jahre alte Berlinerin belegte am Freitag in 1:59,57 Minuten den zweiten Platz. Meisterin wurde die einheimische Roxanne Dufter, die damit ihren Vorjahrestitel mit Erfolg verteidigte. In 1:59,11 Minuten blieb die Team-Läuferin aus Inzell reichlich eine Sekunde unter der internen Vorgabe des deutschen Verbandes. Der Start bei der in zwei Wochen beginnenden Weltcup-Serie ist die erste Voraussetzung für das Erkämpfen der Tickets zu den Olympischen Winterspielen.



Fan-Fehlverhalten: DFB verhängt 100.000 Euro Strafe gegen Hertha



Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss wegen des Fehlverhaltens seiner Anhänger 100.000 Euro Strafe bezahlen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, hat der Verein dem Urteil des DFB-Sportgerichts zugestimmt. Es ist somit rechtskräftig. Wegen der Geldstrafe hat der DFB-Kontrollausschuss seine Ermittlungen wegen Vorfällen beim Ligaspiel in Freiburg am vorigen Sonntag und beim DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln am vergangenen Mittwoch eingestellt. Gegen den FC hatten Hertha-Anhänger ein Schmäh-Plakat mit dem Ausspruch «Selbst an Silvester tanzt Eure Schwester alleine» gezeigt. Damit wurden die Opfer der massiven Übergriffe auf Frauen vor dem Kölner Dom in der Silvesternacht 2015 verhöhnt.



FIFA erhöht Preisgelder für WM-Teilnehmer auf Rekordniveau



Kolkata (dpa) - Die WM-Teilnehmer können 2018 in Russland mit Rekordprämien von der FIFA rechnen. Der Fußball-Weltverband will rund 344 Millionen Euro an Preisgeldern zahlen, zwölf Prozent mehr als vier Jahre zuvor in Brasilien. «Das ist ein positives Zeichen für die finanzielle Gesundheit der FIFA», sagte Präsident Gianni Infantino beim Treffen des FIFA-Rats am Freitag im indischen Kolkata.