Von: Redaktion DER FARANG | 27.10.17

LEIPZIG (dpa) - Der DFB ermittelt gegen Leipzigs Sportdirektor Rangnick. Der Platzsturm von RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick inklusive seiner Videobeweis-Aktion in der Halbzeit des Fußball-Pokalkrimis gegen den FC Bayern München hat ein juristisches Nachspiel. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) leitet gegen den 59-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein. Das bestätigte der DFB am Donnerstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Rangnick muss nun eine schriftliche Stellungnahme abgeben. Anschließend entscheidet der DFB-Kontrollausschuss, wie das Verfahren weitergeführt wird.



Schweizerin Hingis kündigt Ende ihrer Tennis-Karriere an



Singapur (dpa) - Die frühere Weltranglisten-Erste Martina Hingis wird nach der Tennis-WM in Singapur ihre Karriere beenden. 23 Jahre nach ihrem ersten Auftritt auf der WTA-Tour soll nach dieser Woche Schluss sein. «Es ist der richtige Zeitpunkt für mich. Es ist besser, auf dem Höhepunkt aufzuhören», sagte die Schweizerin, die sich bereits zweimal von der Tennis-Tour temporär verabschiedet hatte. Zuletzt hatte Hingis fast ausschließlich Doppel und Mixed gespielt und bei den US Open im September in beiden Konkurrenzen triumphiert.

Grönefeld scheitert bei Tennis-WM



Singapur (dpa) - Deutschland einzige WM-Teilnehmerin Anna-Lena Grönefeld ist in der Doppel-Konkurrenz der WTA Finals in Singapur gleich im Viertelfinale gescheitert. Die Nordhornerin blieb am Donnerstag bei ihrem WM-Debüt an der Seite der Tschechin Kveta Peschke beim 3:6, 2:6 gegen Martina Hingis und Chan Yung-Jan ohne Chance. Grönefeld hatte sich erstmals für den Saisonabschluss der acht besten Damen-Doppel qualifiziert.

Böse Entgleisung von Hertha-Fans - Preetz: «Nicht zu akzeptieren»



Berlin (dpa) - Hertha-Manager Michael Preetz hat die Aufklärung einer bösen Entgleisung in der Fankurve im Pokalspiel gegen den 1. FC Köln angekündigt. «Sie haben sich selbst diskreditiert. Ich kann nicht erkennen, dass das Hertha-Fans sind. Das hat im Stadion nichts zu suchen und das wollen wir da auch nicht sehen», erklärte Preetz am Donnerstag. In der Ostkurve war während der Partie am Mittwochabend ein Banner mit einem Spruch gezeigt worden («Selbst an Silvester tanzt Eure Schwester alleine»), mit dem die Opfer der massiven Übergriffe auf Frauen vor dem Kölner Dom in der Silvesternacht 2015 verhöhnt wurden.

Struff im Viertelfinale beim Tennis-Turnier in Wien



Wien (dpa) - Jan-Lennard Struff hat beim Hallen-Turnier in Wien als dritter deutscher Tennis-Profi das Viertelfinale erreicht. Der Warsteiner setzte sich am Donnerstag in der Runde der letzten 16 mit 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:1) gegen den Spanier Albert Ramos durch. Struff benötigte für seinen Zweitrundensieg bei dem Hallenturnier 2:34 Stunden. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft der Weltranglisten-51. auf Kyle Edmund. Der Brite ist auf Rang 63. eingestuft.

Glasgow Rangers trennen sich von Trainer Pedro Caixinha



Glasgow (dpa) - Der schottische Fußballclub Glasgow Rangers hat sich von seinem Trainer Pedro Caixinha getrennt. Das gab der derzeitige Tabellenvierte der Scottish Premiership am Donnerstag auf seiner Website bekannt. In der Mitteilung heißt es, die Entscheidung für die Trennung vom 46-Jährigen sei «nach sorgfältiger Überlegung» gefallen. Die Suche nach einem Nachfolger werde in Kürze beginnen. Vorerst soll - wie schon im Frühjahr - Nachwuchscoach Graeme Murty die Mannschaft als Interimstrainer betreuen.

Cate Campbell schwimmt Weltrekord über 100 Meter Freistil



Adelaide (dpa) - Die australische Schwimmerin Cate Campbell hat den Weltrekord über 100 Meter Freistil verbessert. Die 25-Jährige schlug am Donnerstag bei den Landesmeisterschaften in Adelaide auf der Kurzbahn nach 50,25 Sekunden an und unterbot damit die alte Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström um 33 Hundertstelsekunden. Campbell hatte zuvor eine Wettkampfpause eingelegt und auf die Weltmeisterschaften im Juli in Budapest verzichtet.

Alonso unternimmt nächsten Ausflug: Start bei 24 Stunden von Daytona



Mexiko-Stadt (dpa) - Nach dem 500-Meilen-Rennen von Indianapolis wird Fernando Alonso den nächsten Motorsport-Ausflug außerhalb der Formel 1 unternehmen und bei den 24 Stunden von Daytona starten. Dies gab sein Rennstall McLaren-Honda am Donnerstag am Rande des Grand Prix von Mexiko bekannt. Der 36-jährige Spanier wird demnach an dem Langstrecken-Event am 26. und 27. Januar kommenden Jahres teilnehmen. Die Tests sind vom 5. bis 7. Januar.



Keller bleibt Freiburg-Präsident - Rekord bei den Mitgliederzahlen



Freiburg(dpa)- Der SC Freiburg hat die Saison 2016/17 nicht nur sportlich mit Platz sieben, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich abgeschlossen. Wie Finanzvorstand Oliver Leki bei der Mitgliederversammlung im voll besetzten Freiburger Konzerthaus am Donnerstagabend berichtete, lag der Umsatz bei 63,4 Millionen Euro und der Jahresüberschuss bei 1,8 Millionen Euro. Bei der Versammlung wurde Präsident Fritz Keller mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Von den 625 stimmberechtigten Mitgliedern stimmten nur 17 gegen ihn, 27 enthielten sich. Keller bleibt damit auch in den kommenden drei Jahren Präsident des Fußball-Bundesligisten.