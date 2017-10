Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.17

BERLIN (dpa) - Mit einem souveränen 5:0 (1:0) beim Drittligisten 1. FC Magdeburg ist Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund am Dienstagabend ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Auch Eintracht Frankfurt hatte mit einem 4:0 (1:0) bei Viertligist 1. FC Schweinfurt 05 wenig Mühe.

Dagegen musste der FSV Mainz 05 gegen das Zweitliga-Überraschungsteam von Holstein Kiel in die Verlängerung und siegte am Ende mühsam mit 3:2. Im Duell der Zweitligisten unterlag die SpVgg Greuther Fürth dem Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt mit 1:3 (0:0).

Borussia Mönchengladbach steht ebenfalls nach einem 1:0 (0:0) rheinischen Rivalen Fortuna Düsseldorf im Achtfinale. Ohne Probleme kam der FC Schalke 04 mit einem 3:1 (2:0) bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden.

Noch ein Tor mehr gelang Bayer Leverkusen beim 4:1 (1:0) gegen Union Berlin. Drittliga-Tabellenführer SC Paderborn besiegte den Zweitligisten VfL Bochum mit 2:0 (1:0) und steht damit ebenfalls in der Runde der letzten 16.

DFB-Frauen feiern klaren Sieg in WM-Quali: 11:0 gegen Färöer



Aspach (dpa) - Vier Tage nach der historischen 2:3-Niederlage gegen Island haben sich die deutschen Fußball-Frauen in der WM-Qualifikation mit einem Torfestival zurückgemeldet. Die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones besiegte am Dienstagabend in Aspach den krassen Außenseiter Färöer locker mit 11:0 (6:0). Alexandra Popp (12./45.1. Minute), Tabea Kemme (15./27.), Spielführerin Babett Peter (30.), Kathrin Hendrich (33.), Lina Magull (48.) und Hasret Kayikci mit einem Viererpack (63./75./83./89.) trafen für den Olympiasieger. Die DFB-Auswahl übernahm damit in der Qualifikationsgruppe 5 zumindest vorübergehend wieder den ersten Platz.

Bericht: Tuchel Top-Kandidat in Everton - Berater: Kein Kommentar



Liverpool (dpa) - Nach der Trennung von Trainer Ronald Koeman soll der englische Fußballclub FC Everton einem Medienbericht zufolge stark an einem Engagement von Thomas Tuchel interessiert sein. Der ehemalige Dortmund-Coach sei der Top-Kandidat auf den Trainerposten, berichtete die Zeitung «Mirror» am Dienstag. «Wir werden es so wie in der Vergangenheit auch in der Zukunft halten: Gerüchte werden wir nicht kommentieren», erklärte Tuchel-Berater Olaf Meinking auf Anfrage. Der FC Everton hatte nach der 2:5-Niederlage gegen den FC Arsenal und dem Sturz auf einen Abstiegsplatz vom einstigen niederländischen Europameister Koeman getrennt.

Auch Struff erreicht Achtelfinale beim ATP-Turnier in Wien



Wien (dpa) - Jan-Lennard Struff hat als dritter deutscher Tennisprofi das Achtelfinale des ATP-Turniers in Wien erreicht. Die Nummer 51 der Weltrangliste besiegte am Dienstagabend den 15 Plätze besser notierten Pablo Cuevas aus Uruguay in 1:02 Stunden mit 7:5, 6:1. In der Runde der letzten 16 trifft der 27 Jahre alte Warsteiner nun auf den Spanier Albert Ramos-Vinolas. Bereits am Dienstag hatten Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber ihre Auftaktspiele gewonnen. Das Turnier ist mit 2.035.415 Euro dotiert.



Erstrunden-Aus für alle Deutschen bei ATP-Turnier in Basel



Basel (dpa) - Die drei deutschen Tennisprofis Mischa Zverev, Peter Gojowczyk und Florian Mayer sind in der ersten Runde des ATP-Turniers in Basel ausgeschieden. Zverev unterlag am Dienstag Leonardo Mayer aus Argentinien 5:7, 5:7. Die deutsche Nummer zwei aus Hamburg war bei dem mit 1,837 Millionen Euro dotierten Hallen-Turnier in der Schweiz an Position acht gesetzt. Auch für den Weltranglisten-69. Peter Gojowczyk war in der ersten Runde in Basel Schluss. Er verlor gegen den Belgier David Goffin mit 2:6, 5:7. Auch der Bayreuther Florian Mayer musste verletzt gegen den Weltranglistenvierten Marin Cilic aus Kroatien aufgeben.