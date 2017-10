Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.17

LONDON (dpa) - Cristiano Ronaldo ist zum fünften Mal zum FIFA-Weltfußballer gewählt worden. Der Portugiese setzte sich bei der Gala des Fußball-Weltverbands am Montag in London gegen den Argentinier Lionel Messi und Neymar aus Brasilien durch. Weltmeister Manuel Neuer ging bei der ersten Vergabe der Trophäe für den FIFA-Welttorhüter hingegen leer aus. Toni Kroos wurde als einziger Spieler der deutschen Nationalmannschaft in die FIFA-Weltauswahl 2017 gewählt.



1. FC Köln und Geschäftsführer Schmadtke trennen sich



Köln (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln und Geschäftsführer Jörg Schmadtke gehen künftig getrennte Wege. Darauf einigten sich der Vorstand des Clubs und der 53-Jährige am Montagabend nach «eingehender und intensiver Analyse zu unterschiedlichen Auffassungen im Hinblick auf die zukünftige sportliche Ausrichtung», wie es in einer Pressemitteilung hieß. Der eigentlich noch bis 2023 laufende Vertrag mit Schmadtke sei mit sofortiger Wirkung im «beiderseitigen Einvernehmen» aufgelöst worden.

St. Pauli rettet Punkt im Montagsspiel: 1:1 beim SV Sandhausen



Sandhausen (dpa) - Der FC St. Pauli ist im Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga nicht über ein 1:1 beim SV Sandhausen hinaus gekommen. Der eingewechselte Jan-Marc Schneider traf in der 90. Minute zum Ausgleich für die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga. Sandhausen war zehn Minuten zuvor durch einen Distanzschuss von Manuel Stiefler in Führung gegangen. St. Pauli hatte die deutlich besseren Torgelegenheiten und etwas mehr vom Spiel gegen defensiv starke Gastgeber. Beide Teams kommen nach dem Remis vor 8514 Zuschauern im BWT-Stadion am Hardtwald auf 18 Punkte und sind weiterhin im oberen Tabellendrittel.

Halep startet mit Auftaktsieg über Garcia bei den WTA Finals



Singapur (dpa) - In ihrem ersten Spiel als Weltranglisten-Erste hat Simona Halep bei den WTA Finals die Französin Caroline Garcia besiegt. Die Rumänin setzte sich am Montag in ihrem Auftaktmatch in Singapur gegen die Weltranglisten-Achte mit 6:4, 6:2 durch. «Ich bin wirklich glücklich, dass ich das erste Spiel gewinnen konnte», sagte Halep. «Das nimmt den Druck.»

Muskelfaserriss bei Thomas Müller - Bayern: Drei Wochen Pause



München (dpa) - Thomas Müller wird dem FC Bayern in den anstehenden wichtigen Spielen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League fehlen. Der Fußball-Weltmeister erlitt beim 1:0-Erfolg in Hamburg einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel, wie die Münchner am Montag bekanntgaben. Müller werde «voraussichtlich drei Wochen» fehlen, hieß es. Damit würde der Offensivprofi die zwei Duelle gegen RB Leipzig in DFB-Pokal und Bundesliga, das Gastspiel in der Champions League bei Celtic Glasgow und das Spitzenspiel in der Liga bei Tabellenführer Borussia Dortmund verpassen. Auch eine Reise zur Nationalmannschaft Mitte November dürfte für Müller ausfallen.

NBA: Schröder verletzt sich bei Atlantas Niederlage gegen Brooklyn



New York (dpa) - Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat sich im dritten Spiel der Saison eine Verletzung am linken Knöchel zugezogen. Der 24-jährige Aufbauspieler der Atlanta Hawks verletzte sich am Sonntag (Ortszeit) in der Schlussphase der Partie gegen die Brooklyn Nets, die mit 104:116 verloren ging. Knapp 3:30 Minuten vor dem Spielende landete der deutsche Nationalspieler auf dem Fuß seines Gegenspielers und knickte um. Vor seiner Verletzung konnte Schröder mit 17 Punkten und acht Assists überzeugen. Nach der Begegnung gab Schröder Entwarnung. «Sie haben mich gerade über die Röntgenaufnahme informiert, es ist nichts Schwerwiegendes», sagte Schröder dem «Atlanta Journal Constitution».

Auftaktsiege für Kohlschreiber und Zverev beim ATP-Turnier in Wien



Wien (dpa) - Die deutschen Tennisprofis Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber sind am Montag mit Siegen ins ATP-Turnier in Wien gestartet. Zunächst bezwang Kohlschreiber John Isner. Der Weltranglisten-34. aus Augsburg gewann gegen den 21 Plätze besser notierten Amerikaner in 1:48 Stunden mit 7:6, 6:4. Etwas mehr mühen musste sich der Weltranglisten-Fünfte Alexander Zverev. Gegen den Serben Viktor Troicki benötigte er drei Sätze. Am Ende hieß es 6:3, 4:6, 6:4.

Rangnick will Verträge mit Hasenhüttl, Werner und Sabitzer verlängern



Leipzig (dpa) - Sportdirektor Ralf Rangnick vom deutschen Fußball-Vizemeister RB Leipzig will noch in diesem Jahr Vertragsverlängerungen mit Trainer Ralph Hasenhüttl, Top-Stürmer Timo Werner und Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer auf den Weg bringen. «Das sind drei Personalien, die wir bis Weihnachten in Angriff nehmen wollen», sagte der 59-Jährige in der MDR-Sendung «Sport im Osten».

Welt-Anti-Doping-Agentur sammelt nach ARD-Bericht Infos über China



Berlin (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat nach einem Bericht der ARD-«Sportschau» über systematisches Doping in China während der 1980er und 1990er-Jahre Ermittlungen angekündigt. Wie die WADA am Sonntag (Ortszeit) mitteilte, sollten in Zusammenarbeit mit externen Partnern zunächst die verfügbaren Informationen gesammelt und analysiert werden. Falls notwendig, würden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, hieß es weiter. Die WADA verwies allerdings auch darauf, dass sie erst im November 1999 gegründet worden sei. Die ARD hatte am Wochenende eine nach Deutschland geflüchtete Ärztin mit den Anschuldigungen zitiert.

WM-Silber für deutsche Bogenschützen Lisa Unruh und Florian Kahllund



Mexiko City (dpa) - Nach ihrem Überraschungs-Silber bei den Olympischen Spielen in Rio hat die Berlinerin Lisa Unruh erneut eine Sensation geschafft. Bei der Weltmeisterschaft in Mexiko City holte sie im Mixed-Team mit Florian Kahllund aus Fockbek den zweiten Platz. Im Finale am Sonntagabend (Ortszeit) unterlagen sie Topfavorit Südkorea mit 0:6. Bronze holte sich Großbritannien durch ein 5:3 über Japan. Dennoch war es der größte Erfolg deutscher Bogenschützen bei einer WM mit dem olympischen Recurvebogen. Der Mixed-Wettbewerb erlebt bei den Spielen 2020 in Tokio seine Olympia-Premiere.

Langer mit 35. Sieg auf Senioren-Tour der Golfer



Richmond (dpa) - Mit dem letzten Schlag hat sich Golf-Altmeister Bernhard Langer doch noch seinen 35. Sieg auf der Senioren-Tour geholt. Der 60-Jährige sicherte sich beim Turnier in Richmond am abschließenden Loch mit einem sogenannten Eagle den Erfolg, nachdem er zuvor seine Führung eingebüßt hatte. Langer lochte auf der Bahn, für die fünf Schläge vorgesehen sind, bereits mit dem dritten ein und zog mit insgesamt 200 Schlägen noch am bis dahin führenden Amerikaner Scott Verplank vorbei, der insgesamt 201 Schläge für die drei Runden brauchte.

England: FC Everton trennt sich von Trainer Ronald Koeman



Liverpool (dpa) - Der englische Fußballclub FC Everton hat sich nur einen Tag nach der 2:5-Niederlage gegen den FC Arsenal und dem Sturz auf einen Abstiegsplatz von Trainer Ronald Koeman getrennt. Das erklärte der Tabellen-18. am Montag in einer kurzen Mitteilung auf seiner Website. «Der FC Everton kann bestätigen, dass Ronald Koeman den Club verlassen hat», heißt es darin. Die Vereinsführung dankte dem 54-Jährigen für seine Verdienste in den vergangenen 16 Monaten. Angaben zu einem möglichen Nachfolger machte der Club nicht.