Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.17

SINSHEIM (dpa) - 1899 Hoffenheim hat den ersten Sieg eines deutschen Teams in der Europa-League-Saison gefeiert. Der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga setzte sich am Donnerstagabend gegen Istanbul Basaksehir mit 3:1 durch und landete damit den ersten Vereinserfolg überhaupt auf internationaler Bühne. Damit wahrte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann als Dritter in Gruppe C ihre Chancen auf ein Weiterkommen. Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln unterlag zuvor in Weißrussland mit 0:1 bei BATE Borissow. Hertha BSC musste sich im ukrainischen Lwiw 1:2 gegen Sorja Luhansk geschlagen geben.



Bahnrad-EM: Zweimal Silber für deutsche Teamsprinter



Berlin (dpa) - Nach Kristina Vogel und Miriam Welte haben auch die deutschen Teamsprint-Männer bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Berlin die Silbermedaille gewonnen. Robert Förstemann, Maximilian Levy und Joachim Eilers verloren am Donnerstag in 43,337 Sekunden das Finale gegen Frankreich. Bronze ging an die Niederlande. Die London-Olympiasiegerinnen Vogel und Welte mussten sich im Finale zuvor in 32,807 Sekunden den Russinnen Anastasija Woinowa und Daria Schmelewa geschlagen geben.

Alonso verlängert Formel-1-Vertrag bei McLaren



Austin (dpa) - Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat seinen Vertrag bei McLaren verlängert. Der Spanier werde auch in der kommenden Saison an der Seite des Belgiers Stoffel Vandoorne für den britischen Rennstall starten, teilte McLaren am Donnerstag vor dem Grand Prix der USA in Austin mit. Alonso fährt seit drei Jahren wieder für das Team, hatte seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt aber von der sportlichen Perspektive abhängig gemacht. Nach dem Ende der erfolglosen Zusammenarbeit mit Motorenpartner Honda willigte der 36-Jährige in einen neuen Vertrag ein.

Euroleague: Brose Bamberg verliert 83:93 bei Panathinaikos Athen



Athen (dpa) - Brose Bamberg wartet in der Basketball-Euroleague weiter auf den ersten Sieg. Der deutsche Serienmeister verlor am Donnerstagabend auch sein zweites Spiel in der Königsklasse bei Panathinaikos Athen mit 83:93. Ricky Hickman und Leon Rado?evic waren mit jeweils 19 Punkten die besten Werfer bei Brose.

Tennisspielerinnen Witthöft und Görges im Halbfinale



Luxemburg/Moskau (dpa) - Die deutschen Tennisspielerinnen Carina Witthöft und Julia Görges haben bei ihren internationalen Turnier-Auftritten jeweils das Halbfinale erreicht. Die an Nummer sieben gesetzte Görges gewann am Donnerstag in Moskau gegen Lessia Zurenko aus der Ukraine mit 6:3, 6:4. Beim WTA-Turnier in Luxemburg zog Witthöft mit einem überraschend klaren Sieg gegen die an Nummer zwei gesetzte Kiki Bertens in die Vorschlussrunde ein. Die 22-Jährige aus Hamburg brauchte am Donnerstag nur 57 Minuten für ihren 6:1, 6:2-Erfolg gegen die Niederländerin.

NBA-Fehlstart für Nowitzki: Dallas unterliegt Schröders Atlanta



Dallas (dpa) - Für Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat seine 20. Saison in der NBA mit einer Niederlage gegen die Atlanta Hawks um Dennis Schröder begonnen. In eigener Halle verloren die Dallas Mavericks mit 111:117. Nowitzki traf nur vier seiner 14 Würfe und brachte es insgesamt auf zehn Punkte. Nationalspieler Schröder überzeugte indes mit 28 Punkten in seiner neuen Rolle als Anführer der umformierten Hawks. Maximilian Kleber, der vor dieser Saison vom FC Bayern nach Dallas gewechselt war, kam nicht zum Einsatz.

IOC zu Russland-Doping: Resultate der Anhörungen bis Ende November



Lausanne (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee erwartet bis Ende November Ergebnisse der Anhörungen im russischen Doping-Skandal. Das schrieb IOC-Präsident Thomas Bach in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an die IOC-Mitglieder und die internationalen Sportverbände. Die sogenannte Oswald-Kommission des IOC versucht mit kriminaltechnischen Methoden zu klären, auf welche Art und Weise russische Sportler bei den Winterspielen 2014 in Sotschi betrogen haben könnten.

Streit unter Schiedsrichtern: DFB befragt die Elite-Referees



Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund wird im Schiedsrichterstreit eine Befragung unter allen Elite-Referees vornehmen, um sich ein breites Meinungsbild in dem Konflikt zu verschaffen. Dies berichtete die «Bild»-Zeitung am Donnerstag. Damit zieht der DFB eine Konsequenz aus dem Krisentreffen am Dienstag, in dem es um die Vorwürfe des Bundesliga-Schiedsrichters Manuel Gräfe ging. Der Berliner hatte Herbert Fandel, dem Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses, und dem DFB-Schiedsrichtermanager Hellmut Krug «Vetternwirtschaft» sowie «fehlende Transparenz» bei Auswahl und Nominierung der Unparteiischen vorgeworfen.



Biathletin Laura Dahlmeier als «Skisportlerin des Jahres» geehrt



Künzelsau (dpa) - Die fünffache Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier ist Deutschlands «Skisportlerin des Jahres». Die 24-Jährige erhielt bei der Athletenwahl im Rahmen der Saison-Einkleidung des Deutschen Skiverbandes die meisten Stimmen. Dahlmeier hatte im vergangenen Winter neben fünf WM-Goldmedaillen noch einmal Silber und den Gesamt-Weltcup gewonnen.

Olic künftig im Stab von Kroatiens Nationalteam



Zagreb (dpa) - Bundesliga-Veteran Ivica Olic wird nur wenige Monate nach dem Ende seiner Karriere als Profispieler bald sein Debüt an der Seitenlinie geben. Der Ex-Stürmer vom Hamburger SV, Bayern München und des VfL Wolfsburg wird Teil des Trainerstabs der Nationalmannschaft seines Heimatlands Kroatien, wie der kroatische Fußballverband HNS am Donnerstag mitteilte. «Es ist eine Ehre, erneut Teil des kroatischen Nationalteams zu sein, dieses Mal in einer anderen Rolle», sagte der 38-Jährige. Als Spieler stand Olic in 104 Partien für Kroatien auf dem Platz, 2002 lief er das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft auf.

Südkoreanischer Fußballer erster Fackelträger der Winterspiele 2018



Athen (dpa) - Der südkoreanische Fußballer Park Ji-sung wird am kommenden Dienstag als erster Sportler die Fackel mit dem olympischen Feuer der Winterspiele 2018 tragen. Das teilte das griechische Olympische Komitee am Donnerstag in Athen mit. Der 36-Jährige, der in seiner Karriere unter anderem bei Manchester United und Eindhoven unter Vertrag stand, wird das Feuer im antiken Olympia auf der Halbinsel Peloponnes in Empfang nehmen.

Weltcup-Auftakt der alpinen Skirennfahrer in Sölden gesichert



Sölden (dpa) - Die alpinen Skirennfahrer können wie geplant in gut einer Woche in ihre Weltcup-Saison starten. Bei einer Schneekontrolle in Sölden gaben die Organisatoren am Donnerstag grünes Licht für die Rennen der Damen am Samstag, dem 28. Oktober und der Herren am Sonntag, dem 29. Oktober. Wie der Österreichische Skiverband mitteilte, seien die Verhältnisse auf dem Rettenbachgletscher im Ötztal auch wegen der großen Neuschneemengen der vergangenen Wochen «perfekt».

Mehr Pyro - aber weniger Verletzte in deutschen Stadien



Duisburg (dpa) - In den deutschen Fußballstadien ist in der vergangenen Saison wieder mehr unerlaubte Pyrotechnik abgebrannt worden. Das geht aus dem am Donnerstag vorgestellten Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze in Duisburg hervor. Die Zahl stieg um 18 Prozent auf 669 Fälle, bei denen Verfahren eingeleitet wurden. 50 Menschen seien durch Feuerwerkskörper verletzt worden.