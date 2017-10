Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.17

NIKOSIA (dpa) - Borussia Dortmund droht in der Champions League das vorzeitige Aus. Der Fußball-Bundesligist kam am Dienstag bei APOEL Nikosia nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Die Borussia geriet auf Zypern in der 62. Minute durch ein Tor von Mickaël Poté in Rückstand. Fünf Minuten später glich Verteidiger Sokratis für Dortmund aus. Nach den Niederlagen in den ersten beiden Gruppenspielen bei Tottenham Hotspur und gegen Real Madrid steht der BVB nach drei Partien mit nur einem Punkt da. Der Revierclub liegt in Gruppe H auf Platz drei. Dortmund machte in der Abwehr Fehler und präsentierte sich im Spiel nach vorne größtenteils harmlos.



Leipzig gewinnt erstmals in der Champions League: 3:2 gegen Porto



Leipzig (dpa) - RB Leipzig hat zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte ein Champions-League-Spiel gewonnen. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Dienstag 3:2 (3:2) gegen den FC Porto durch. Kapitän und Abwehrchef Willi Orban brachte die Sachsen schon in der sechsten Minute in Führung. Emil Forsberg (38. Minute) und Jean-Kévin Augustin (41.) erzielten in einer packenden Partie die weiteren Tore für RB. Bei den Gästen trafen Vincent Aboubakar (18.) und Iván Marcano (44.). Durch den Erfolg zog Leipzig am FC Porto vorbei und liegt nach drei Spielen in Gruppe G nun auf dem zweiten Platz.

Schiedsrichter Gräfe bekräftigt Kritik an Fandel und Krug



Frankfurt/Main (dpa) - Manuel Gräfe hat seine Kritik an den Schiedsrichter-Topfunktionären Herbert Fandel und Hellmut Krug nach dem Krisentreffen in der DFB-Zentrale bekräftigt. Er wolle weiterhin für mehr Gerechtigkeit und Transparenz sorgen, teilte Gräfe am Dienstagabend in einer persönlichen Erklärung mit. «Der Einfluss von Herbert Fandel und Hellmut Krug sorgt leider immer noch für das Gegenteil. Wo dieses hinführt, haben wir zum Beispiel leider an den Leistungen der Saison 2015/16 sehen müssen und sehen es nun auch bei der unzulänglichen Behandlung des Themas Videobeweis», erklärte Gräfe. Es obliege nun dem Deutschen Fußball-Bund, für Veränderungen zu sorgen.

Real und Spurs trennen sich 1:1 - Liverpool siegt 7:0 in Maribor



Maribor (dpa) - Titelverteidiger Real Madrid hat mit Fußball-Weltmeister Toni Kroos in der Gruppenphase der Champions League die ersten Punkte gelassen. Real trennte sich am Dienstag in der Dortmunder Gruppe H mit 1:1 (1:1) von Tottenham Hotspur. Mit jeweils sieben Punkten liegen Real und die Spurs aber auf Achtelfinalkurs. Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp feierten am 3. Spieltag in der Gruppe E durch das 7:0 (4:0) bei NK Maribor den ersten Sieg und führen die Tabelle nun mit fünf Punkten an. Manchester City hat durch den 2:1 (2:0)-Erfolg die K.o.-Phase fast schon erreicht. Die Engländer liegen in der Gruppe F mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten an der Spitze.

Storck nicht mehr ungarischer Nationaltrainer



Budapest (dpa) - Bernd Storck ist nicht mehr Trainer der ungarischen Fußball-Nationalmannschaft. Nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation trennen sich der Coach und der Fußball-Verband (MLSZ) einvernehmlich, wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI am Dienstagabend nach einer Sitzung der MLSZ-Führungsspitze berichtet. Storcks Vertrag wäre noch bis zum Juli 2018 gelaufen. Er beende seine Tätigkeit sowohl als Verbandstrainer wie auch als MLSZ-Sportdirektor.

Leicester City trennt sich von Trainer Craig Shakespeare



Leicester (dpa) - Der frühere englische Fußball-Meister Leicester City hat sich von seinem Trainer Craig Shakespeare getrennt. Der 53-Jährige wurde am Dienstag von seinen Aufgaben entbunden, nachdem Leicester am Montag im Heimspiel gegen West Bromwich Albion nur zu einem 1:1 gekommen war. Eine Veränderung sei nötig, «damit es für den Club weiter nach vorne gehen kann», wird Clubpräsident Aiyawatt Srivaddhanaprabha in einer Vereinsmitteilung zitiert. Im kommenden Ligaspiel bei Swansea City soll der bisherige Assistenztrainer Michael Appleton die Mannschaft betreuen.

Dänisches Frauen-Team tritt bei WM-Qualifikation nicht an



Kopenhagen (dpa) - Die dänische Frauen-Fußball-Nationalmannschaft will beim WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Schweden nicht antreten. Darüber werde man die Schweden am Mittwoch informieren, teilte der Verband mit. Hintergrund ist ein seit Wochen andauernder Streit über die Bezahlung der Nationalspielerinnen. Dabei gehe es mehr um Prinzipien als um Geld, erklärte der Verband. Die Frauen fordern ein höheres Gehalt vom Verband und wollen die gleichen Rechte bekommen, wie das Herren-Nationalteam. Deshalb waren sie bei einem Freundschaftsspiel bereits in einen Streik getreten.

Göppingen und Wetzlar im Viertelfinale des DHB-Pokals



Frankfurt/Main (dpa) - EHF-Cup-Sieger Frisch Auf Göppingen und die HSG Wetzlar haben als erste Handballteams das Viertelfinale im DHB-Pokal erreicht. Die Schwaben setzten sich am Dienstagabend im Achtelfinale beim Bundesligarivalen HC Erlangen ebenso mit 28:27 durch wie die Mittelhessen beim Zweitliga-Tabellenführer Bergischer HC. Göppingen hatte seinen besten Schützen in Linksaußen Marcel Schiller, der siebenmal traf. Erfolgreichste Werfer für Wetzlar waren Maximilian Holst mit neun Toren und Nationalspieler Jannik Kohlbacher (8). An diesem Mittwoch werden die weiteren Achtelfinalspiele ausgetragen.