Written by: Redaktion DER FARANG | 16/10/2017

KAILUA-KONA (dpa) - Patrick Lange hat die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii gewonnen. Der 31-Jährige aus Bad Wildungen erreichte am Samstag (Ortszeit) als Erster das Ziel in Kailua-Kona nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen.

In 8:01:39 Stunden stellte Lange einen Streckenrekord auf. Zweiter hinter wurde der Kanadier Lionel Sanders vor dem Briten David McNamee. Auf Rang vier kam der ehemalige Weltmeister Sebastian Kienle. Titelverteidiger Jan Frodeno büßte wegen schwerer körperlicher Probleme zu Beginn des abschließenden Marathons sämtliche Siegchancen ein.

Union Berlin rückt auf Rang drei vor - Kiel bleibt oben

Düsseldorf (dpa) - Union Berlin hat die Aufstiegsränge in der 2. Fußball-Bundesliga wieder im Blick. Die Berliner gewannen am Sonntag bei Jahn Regensburg mit 2:0 (1:0) und eroberten zumindest für einen Tag den dritten Tabellenplatz hinter Holstein Kiel. Der Aufsteiger aus Schleswig-Holstein bleibt dem souveränen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf nach dem 5:3-Erfolg in Heidenheim auf den Fersen. Am Tabellenende feierte die SpVgg Greuther Fürth den zweiten Sieg und konnte nach dem 2:1-Erfolg gegen Erzgebirge Aue den letzten Tabellenplatz verlassen.

Erste Liga-Pleite für Füchse Berlin - Löwen erneut erfolgreich

Hannover (dpa) - Die TSV Hannover-Burgdorf hat die Siegesserie der Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga beendet. Im Topspiel des 9. Spieltags setzte sich Hannover am Sonntag mit 33:27 (17:14) durch und fügte den Füchsen damit die erste Saisonniederlage zu. Die Berliner verloren dadurch die Tabellenführung an die Rhein-Neckar Löwen, die souverän mit 31:24 (14:10) bei der HSG Wetzlar gewannen. Beim siebten Erfolg des Titelverteidigers in Serie war mal wieder Kapitän Andy Schmid mit zwölf Treffern der überragende Akteur.

Weltmeister Vetter zu «Europas Leichtathlet des Jahres» gewählt

Vilnius (dpa) - Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter ist als erster Deutscher zu «Europas Leichtathlet des Jahres» gewählt worden. Der 24-Jährige erhielt die Auszeichnung am Samstagabend in der litauischen Hauptstadt Vilnius bei einer Gala des europäischen Leichtathletik-Verbandes EAA. Bei den Frauen wurde die griechische Stabhochspringerin Aikaterini Stefanidi geehrt. Die EAA-Auszeichnung wird seit 1993 verliehen. Bei den Frauen wurde 1997 Kugelstoßerin Astrid Kumbernuss geehrt. Vetter war im August bei der Leichtathletik-WM in London mit 89,89 Metern Weltmeister geworden.

Federer gewinnt Tennis-Finale in Shanghai gegen Nadal

Shanghai (dpa) - Mit einem beeindruckenden Erfolg über seinen Dauerrivalen Rafael Nadal hat der Schweizer Tennis-Star Roger Federer das Masters-Turnier in Shanghai für sich entschieden. Der 36-Jährige setzte sich am Sonntag gegen den Weltranglisten-Ersten aus Spanien mit 6:4, 6:3 durch. Nach nur 72 Minuten nutzte Federer seinen zweiten Matchball zu seinem 94. ATP-Titel und dem sechsten Turniererfolg in diesem Jahr. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger gewann zum fünften Mal nacheinander gegen Nadal und beendete damit die 16 Spiele andauernde Erfolgsserie des US-Open-Champions.

Nach Dopingsperre: Tennis-Star Scharapowa feiert Turniersieg

Tianjin (dpa) - Die russische Weltklasse-Tennisspielerin Maria Scharapowa hat den ersten Turniersieg nach ihrer Dopingsperre gefeiert. Die ehemalige Nummer eins rang am Sonntag im Endspiel von Tianjin die Weißrussin Aryna Sabalenka 7:5, 7:6 (10:8) nieder und holte dabei in beiden Sätzen deutliche Rückstände auf. Nach 2:05 Stunden machte die 30-Jährige ihren ersten Finalerfolg seit fast zweieinhalb Jahren perfekt.



Leverkusen und Wolfsburg trennen sich 2:2



Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat den Anschluss an die Spitzenplätze der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich kam am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg nicht

über ein 2:2 (1:1) hinaus. Bayer liegt auf Platz zwölf. Kapitän Lars Bender (29.) und Lucas Alario (61.) hatten die Gastgeber zweimal in Führung gebracht. Wolfsburg glich durch Divock Origi (44.) und Jakub Blaszczykowski (69.) aus. Im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Martin Schmidt spielte der VfL zum vierten Mal unentschieden. Damit gelang den Wolfsburgern wie zuvor beim 2:2 in München ein

Achtungserfolg, als 14. bleiben sie aber im unteren Tabellendrittel.



Tiroler lehnen Olympia-Bewerbung für 2026 ab - auch Inzell betroffen



Innsbruck (dpa) - Die Tiroler Bevölkerung will keine Olympischen Spiele vor der Haustür. Bei einer Volksbefragung sprachen sich am Sonntag nach Angaben der Landesregierung gut 53 Prozent gegen die

Bewerbung von Innsbruck-Tirol um die Austragung der Olympischen Winterspiele 2026 aus. Damit sind auch die Träume im deutschen Inzell von einem Olympia-Wettbewerb zu Ende. Die Österreicher hatten

vorgeschlagen, dass bei einem Zuschlag für Innsbruck-Tirol die Eisschnelllauf-Wettbewerbe in Inzell stattfinden sollten. Der Gemeinderat hatte eine Anfrage aus Tirol befürwortet.



Audi-Fahrer René Rast holt ersten DTM-Titel seiner Karriere



Hockenheim (dpa) - Audi-Fahrer René Rast hat im letzten Rennen seiner ersten kompletten DTM-Saison den bisherigen Spitzenreiter Mattias Ekström noch abgefangen und den Titel gewonnen. Der früher schon als Ersatzfahrer aktive Sportler aus Minden belegte am Sonntag auf dem Hockenheimring den zweiten Platz hinter Marco Wittmann im BMW. Markenkollege Ekström wurde nur Achter und verlor seine Führung noch.

Er beendet die Saison mit drei Zählern Rückstand und verpasste die dritte Meisterschaft nach 2004 und 2007. Audi holte zum zweiten Mal in der DTM-Geschichte neben dem Fahrer auch den Hersteller- und

Team-Titel. Audi-Fahrer Mike Rockenfeller wurde Tages-Dritter.



Topsportler gründen Verein «Athleten Deutschland»



Köln (dpa) - Deutschlands Topsportler haben auf ihrer Vollversammlung in Köln den Verein «Athleten Deutschland» gegründet. Mit dieser Interessenvertretung wollen sie unabhängiger vom Deutschen

Olympischen Sportbund und professioneller um ihre Anliegen kämpfen. Die Sportler werden aber auch zukünftig in der DOSB-Athletenkommission bleiben. «Es ist ihr gutes Recht, einen solchen Verein zu gründen», sagte der DOSB-Vorstandsvorsitzende Michael Vesper. «Für uns ist die Athletenkommission, die

satzungsgemäß für den DOSB entscheidend ist, unser Ansprechparter.»