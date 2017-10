Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.17

STUTTGART (dpa) - Der 1. FC Köln bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter ohne Sieg. Die Rheinländer kassierten am Freitag durch ein Tor von Chadrac Akolo in der Nachspielzeit eine 1:2 (0:1)-Niederlage beim VfB Stuttgart. Mit nur einem Punkt liegt der FC, der durch Dominique Heintz (77.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen war, weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Die Stuttgarter, für die zunächst Anastasios Donis (38.) getroffen hatte, belegen mit zehn Zählern den zehnten Platz.



FIFA-Ethikkommission untersucht Anschuldigungen gegen al-Khelaifi



Zürich (dpa) - Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes hat eine Voruntersuchung wegen der Bestechungsvorwürfe gegen Präsident Nasser al-Khelaifi vom französischen Top-Club Paris Saint-Germain eingeleitet. Das bestätigte die FIFA am Freitag. Am Donnerstag hatte die Schweizer Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen al-Khelaifi, den früheren FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke sowie einem namentlich nicht genannten Geschäftsmann eingeleitet. Konkret ermittelt die Schweizer Behörde neben des Verdachts der Bestechung noch wegen Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung sowie der Urkundenfälschung bei der Vergabe von Medienrechten für die Fußball-Weltmeisterschaften von 2018 bis 2030.

FC St. Pauli nur 1:1 gegen Lautern - Duisburg gegen Braunschweig 0:0



Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli hat die große Chance verpasst, sich in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga festzusetzen. Trotz einer über weite Strecken überlegen geführten Partie kamen die Hanseaten am Freitagabend im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern über ein mageres 1:1 (0:0) nicht hinaus. Nur einen Punkt holte auch Aufstiegsanwärter Eintracht Braunschweig, der beim MSV Duisburg 0:0 spielte. Damit warten die Niedersachsen weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison.

1. FC Magdeburg erstmals Tabellenführer - Köln bleibt dran



Leipzig (dpa) - Der 1. FC Magdeburg ist erstmals in dieser Saison Tabellenführer der 3. Fußball-Liga. Das Team von Trainer Jens Härtel übernahm am Freitagabend dank eines 2:0 (2:0) beim VfL Osnabrück die Spitzenposition, die sich der SC Paderborn aber am Samstag in der Partie gegen den SV Werder Bremen II wieder zurückholen kann. Weiter am Spitzenduo dran bleibt der SC Fortuna Köln, der den Tabellenletzten FC Rot-Weiß Erfurt mit 2:0 (0:0) bezwang und damit Erfurts neuem Trainer David Bergner das Debüt verdarb.

Köln siegt im Eishockey-Derby gegen die DEG - Nürnberg wieder vorn



Köln (dpa) - Die Kölner Haie haben das erste Prestige-Derby in dieser Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Düsseldorfer EG für sich entschieden. Die Kölner setzten sich am Freitagabend mit 3:2 nach Verlängerung durch. Die Nürnberg Ice Tigers sind dank des 3:2 gegen die Krefeld Pinguine wieder Tabellenführer und lösten die Eisbären Berlin ab, die sich bereits am Vortag mit 3:1 gegen Schwenningen behauptet hatten. Meister EHC Red Bull München feierte auswärts ein 5:2 bei den Straubing Tigers

Maria beim WTA-Turnier in Linz im Viertelfinale ausgeschieden



Linz (dpa) - Tatjana Maria ist als letzte deutsche Tennis-Spielerin beim WTA-Turnier in Linz ausgeschieden. Die Weltranglisten-52. aus Bad Saulgau verlor am Freitag im Viertelfinale gegen die Tschechin Barbora Strycova 1:6, 3:6. Zuvor war die Hamburgerin Carina Witthöft im Achtelfinale ausgeschieden.

Frauen-Beach-Bundestrainer Backhaus tritt zum Jahresende zurück



Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) muss einen neuen Bundestrainer für seine Beachvolleyballerinnen suchen. Wie der DVV bekannt gab, tritt Trainer Tilo Backhaus zum Jahresende zurück. Der gebürtige Berliner war erst Anfang des Jahres als neuer Frauen-Coach vorgestellt worden. «Aus privaten Gründen habe ich mich jedoch entschieden, den Vertrag aufzulösen», begründete Backhaus seinen Schritt.