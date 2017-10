Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.17

WESTERLAND/SYLT (dpa) - Philip Köster hat beim Windsurf-Weltcup vor Sylt seinen vierten WM-Titel nach 2011, 2012 und 2015 gewonnen. Nach einem vergebenen ersten Matchpunkt im Duell mit Titelverteidiger Victor Fernandez aus Spanien geriet der Kampf in rauen Nordseewetter für den 23 Jahre alten Deutsch-Kanaren am Mittwoch allerdings zur Zitterpartie. Seine zweite Chance aber nutzte Köster am Finaltag in der Rückrunde. Er gewann den entscheidenden Lauf gegen den Spanier Alex Mussolini souverän. Köster holte sich den Titel in der Königsdisziplin Waveriding damit noch vor Regatta-Ende.



Löw: WM-Ticket eine Verantwortung - Boateng vor Comeback in Belfast



Belfast (dpa) - Mit Rückkehrer Jérôme Boateng in der Startelf will Joachim Löw beim Qualifikationsspiel in Nordirland das Ticket zur Fußball-WM sichern. Der Bundestrainer kündigte an, dass der lange verletzte Verteidiger vom FC Bayern München am Donnerstag in Belfast nach einem Jahr wieder im DFB-Trikot auflaufen soll. Zweifel am Gruppensieg hat Löw trotz großen Respekts vor den Briten nicht. «Wir haben die Verantwortung, uns direkt zu qualifizieren und bestmöglich auf die WM vorzubereiten», sagte Löw. Dem DFB-Team reicht nach acht Siegen in acht Spielen ein Remis, um die WM-Teilnahme in Russland vor dem Gruppenzweiten Nordirland zu sichern.

Para-WM im Schwimmen und Gewichtheben neu angesetzt



Bonn (dpa) - Die wegen des schweren Erdbebens in Mexiko abgesagten Weltmeisterschaften der Para-Schwimmer und -Gewichtheber sind neu terminiert. Wie das Internationale Paralympische Komitee (IPC) in Bonn bekanntgab, werden beide Veranstaltungen zwischen dem 27. November und dem 7. Dezember am geplanten Ort in Mexiko-Stadt ausgetragen. Die ursprünglich in dieser Woche angesetzten Meisterschaften waren nach dem Erdbeben vom 19. September abgesagt worden.

Argentinien, Paraguay und Uruguay wollen WM 2030 ausrichten



Buenos Aires (dpa) - Argentinien, Paraguay und Uruguay haben ihren Willen zu einer gemeinsamen Bewerbung für die Fußball-WM 2030 bekräftigt. Das erklärten die Präsidenten der drei südamerikanischen Staaten am Mittwoch in Buenos Aires. Bereits Ende August hatte der paraguayische Staatschef Horacio Cartes angekündigt, sich einer Bewerbung von Argentinien und Uruguay anschließen zu wollen. Die Sport- und Tourismusminister Uruguays und Argentiniens waren damals zusammengekommen, um eine gemeinsame Bewerbung beider Länder auszuarbeiten. Dabei war eine Teilnahme von Paraguay nicht öffentlich erwähnt worden. Für die WM 2030 gelten auch China und England als mögliche Kandidaten.

Andreas Wellinger erstmals Skisprung-Einzelmeister



Oberwiesenthal (dpa) - Andreas Wellinger hat seinen ersten nationalen Einzeltitel im Skispringen gewonnen. Der Team-Olympiasieger und Mixed-Weltmeister setzte sich am Mittwoch in Oberwiesenthal souverän durch. Für Sprünge auf 105,5 und 106,5 Meter erhielt er die Note 278,5. Damit verwies er den Oberstdorfer Karl Geiger auf Rang zwei, der 102 und 99,5 Meter weit sprang und 255,5 Punkte bekam. Rang drei sicherte sich mit weitem Rückstand Fabian Seidl.

Fußballerinnen des FC Bayern verlieren Champions-League-Hinspiel



London (dpa) - Den Fußballerinnen des FC Bayern München droht schon in der ersten K.o.-Runde der Champions League das Aus. Der Bundesligist verlor am Mittwoch das Hinspiel des Sechzehntelfinales beim FC Chelsea mit 0:1 (0:1). Das Siegtor in London erzielte Drew Spence in der 10. Minute. Im Rückspiel in der kommenden Woche in München muss das Team von Trainer Thomas Wörle mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Bei einem 1:0-Erfolg ginge die Partie in die Verlängerung. Bayern hatte in der Vorsaison noch das Viertelfinale der Königsklasse erreicht.

Wolfsburgs Fußballerinnen besiegen Atlético Madrid 3:0



Majadahonda (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind gegen Atlético Madrid dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League einen großen Schritt näher gekommen. Die deutschen Double-Siegerinnen aus Niedersachsen gewannen am Mittwochabend ihr Auswärtsspiel beim spanischen Meister mit 3:0 (0:0). Durch den Erfolg in der ersten K.o.-Runde der europäischen Königsklasse brachte sich der VfL in eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel: Bereits in einer Woche tritt Madrid beim zweimaligen Champions-League-Gewinner an.

Rückenschwimmer Diener siegt auch in Doha



Doha (dpa) - Schwimmer Christian Diener hat beim Kurzbahn-Weltcup in Doha über 100 Meter Rücken gewonnen. Der 24 Jahre alte Potsdamer schlug am Mittwoch nach 51,00 Sekunden an. Bereits am vergangenen Wochenende in Hongkong hatte sich Diener in starker Form gezeigt und über 100 sowie 200 Meter Rücken gewonnen. Damian Wierling steigerte sich im Vergleich zum Weltcup-Wochenende auf der 100 Meter Freistil-Strecke: Er wurde in 47,82 Sekunden Zweiter und war 28 Hundertstel schneller als bei seinem fünften Platz am Samstag. Die 4 x 50 Meter Mixed-Staffel mit Diener, Lisa Höpink, Alexandra Wenk und Wierling kam auf den dritten Rang.