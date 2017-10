Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.17

DÜSSELDORF (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel setzte sich am Montag 3:1 (2:0) gegen den MSV Duisburg durch und zog wieder an Holstein Kiel vorbei. Die Gastgeber begannen furios und führten nach Toren von Rouwen Hennings in der zweiten Minute und Jean Zimmer nur vier Minuten später früh 2:0. Der MSV verpasste per Foulelfmeter die Gelegenheit, zu verkürzen. Raphael Wolf parierte den Strafstoß von Moritz Stoppelkamp (12.). Benito Raman erhöhte zehn Minuten nach der Pause auf 3:0, Moritz Stoppelkamp (57.) traf für Duisburg. Der MSV liegt nach der Niederlage auf Rang 15.



FC Barcelona will sich an Generalstreik in Katalonien beteiligen



Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona will am Dienstag an einem geplanten Generalstreik in der nach Unabhängigkeit strebenden Region Katalonien teilnehmen. «Der Club wird morgen geschlossen sein», teilte der Verein aus der spanischen Primera División am Montag auf seinem Twitterkanal mit. «Kein Profi- und keine Jugendmannschaft wird morgen in der Ciutat Esportiva trainieren». Die Ciutat Esportiva Joan Gamper ist das Trainingsgelände von Barça. Mehrere Organisationen und Verbände hatten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

FIFA verhängt Geldstrafe wegen Nazi-Ausfällen deutscher Fans



Zürich (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat die rechtsradikalen Ausfälle deutscher Fans beim WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Tschechien moderat sanktioniert. Wie die FIFA am Montag mitteilte, muss der Deutsche Fußball-Bund eine Geldstrafe von 32.000 Franken (rund 28.000 Euro) bezahlen. Außerdem wurde der DFB verwarnt. Die FIFA hätte auch einen Fan-Ausschluss bei einem der nächsten Spiele verhängen können. Deutsche Stadionbesucher hatten am 1. September in Prag unter anderem eine Schweigeminute für zwei gestorbene tschechische Fußballfunktionäre gestört, Pyrotechnik gezündet und «Sieg»-Rufe nach dem Treffer zum 2:1 mit «Heil»-Rufen beantwortet.



Zverev besiegt Struff und zieht in Peking ins Achtelfinale ein



Peking (dpa) - Mischa Zverev hat das deutsche Erstrunden-Duell gegen Jan-Lennard Struff beim Tennisturnier in Peking gewonnen. Der 30 Jahre alte Hamburger kam nach einem verlorenen ersten Satz zurück und gewann die enge Partie 5:7, 6:4, 6:4. Zverev erreichte durch den Erfolg gegen den Warsteiner das Achtelfinale der China Open. Zverevs jüngerer Bruder Alexander greift am Dienstag in das Turnier ein. Er tritt dann gegen den Briten Kyle Edmund an.

Kerber verpasst in Peking das Achtelfinale



Peking (dpa) - Tennisspielerin Angelique Kerber ist bei den China Open in Peking in der zweiten Runde ausgeschieden. Die frühere Weltranglisten-Erste unterlag am Montag Alizé Cornet 4:6, 4:6. Das Match der Zwölften der Weltrangliste gegen die 27 Jahre alte Französin dauerte 85 Minuten. Die 29 Jahre alte Kielerin wartet in diesem Jahr noch auf einen Turniersieg. Andrea Petkovic und Julia Görges treten am Dienstag in Peking in der zweiten Runde an.

Nguyen wahrt Finalchance - Bretschneider und Herder mit Stürzen



Montreal (dpa) - Marcel Nguyen hat bei den Turn-Weltmeisterschaften in Montreal seine Chance auf den Finaleinzug am Barren gewahrt, Philipp Herder hofft trotz eines Sturzes beim Reck-Abgang auf eine Teilnahme am Mehrkampffinale. Nguyen kam in der Qualifikation am Montag an seinem Spezialgerät auf 14,933 Punkte und muss als Zweiter des Zwischenklassements nun bis zum Ende der Qualifikation am Dienstag zittern. Hoffnungen auf die Teilnahme am Mehrkampf-Finale hegt noch der Berliner Herder, der nach vier Geräten gut auf Kurs lag, dann aber durch Fehler am Barren und den Sturz am Reck seine gute Ausgangsposition aus der Hand gab. Nach dem ersten Durchgang ist er mit 79,831 Punkten Vierter, die besten 24 ziehen in den Endkampf. Hingegen hat Andreas Bretschneider seine Chance am Reck durch einen Abstieg bei dem von ihm kreierten Doppelsalto mit zwei Schrauben eingebüßt.

Nationaltorhüter Wolff wechselt vom THW Kiel zu Vive Kielce



Kiel (dpa) - Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff wechselt nach Ablauf seines Vertrags beim THW Kiel zum polnischen Rekordmeister Vive Kielce. Der 26 Jahre alte THW-Schlussmann wurde am Montag bei einer Pressekonferenz seines künftigen Vereins vorgestellt. «Das ist ein unglaubliches Projekt in Kielce. Mit dieser starken Mannschaft will ich spielen und Erfolge einfahren», sagte der Europameister. In Kielce soll er einen Vierjahresvertrag erhalten.

Toba feiert mäßiges Comeback auf der Turn-Bühne in Montreal



Montreal (dpa) - Olympia-Held Andreas Toba hat am Montag bei den Turn-Weltmeisterschaften in Montreal nach drei Knie-Operationen sein Comeback auf der internationalen Bühne gefeiert. 422 Tage nach seinem Kreuzbandriss im olympischen Wettbewerb von Rio präsentierte der Hannoveraner am Pauschenpferd seine Übung jedoch mit einigen Fehlern und nicht allen geplanten Schwierigkeiten. Daher musste sich der 26-Jährige mit der Wertung von 12,933 Punkten zufrieden geben. Ein Finaleinzug ist damit ausgeschlossen, war aber schon von vornherein fast aussichtslos. In Rio hatte Toba trotz Kreuzbandriss am Boden dem deutschen Team den Finaleinzug gesichert, weil er trotz Schmerzen am Pauschenpferd weiter geturnt hatte. Für seinen Einsatz war er danach mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt worden.

Rückschlag für Turbine Potsdam: Nur 1:1 gegen Aufsteiger Bremen



Potsdam (dpa) - Turbine Potsdam hat in der Frauenfußball-Bundesliga im Kampf um die Tabellenspitze einen überraschenden Rückschlag hinnehmen müssen. Für den sechsmaligen Meister reichte es am Montagabend zum Abschluss des vierten Spieltags gegen Aufsteiger Werder Bremen nur zu einem 1:1 (1:0). Nach dem frühen Führungstreffer durch Felicitas Rauch in der zweiten Minute versäumten es die Potsdamerinnen, für klare Verhältnisse zu sorgen. Diese Nachlässigkeit bestrafte Marie-Louise Eta mit dem Ausgleichstreffer aus 25 Metern (67.).

Winfried Schäfer vor Trainer-Engagement in Teheran



Teheran (dpa) - Winfried Schäfer steht kurz vor einem Engagement als Trainer des iranischen Hauptstadt-Clubs Esteghlal Teheran. «Die Gespräche laufen noch», sagte der ehemalige Fußball-Nationaltrainer Jamaikas und Kameruns der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Eine baldige Einigung sei relativ wahrscheinlich. «Ich möchte wieder jeden Tag auf dem Trainingsplatz stehen», sagte Schäfer. «Die iranische Liga ist sehr gut.» Iranischen Medien zufolge, war auch Bernd Schuster unter den Kandidaten für den Job.

Windsurf-Weltmeister Köster feiert Comeback mit Auftaktsieg



Westerland/Sylt (dpa) - Der dreimalige Waveriding-Weltmeister Philip Köster hat sein Comeback beim Windsurf-Weltcup vor Sylt mit einem Sieg gestartet. Im ersten Lauf am Montag besiegte der auf den Kanaren lebende Deutsche den Spanier Marc Paré souverän. Köster führt die Weltrangliste ungeschlagen an und ist nach seiner zehnmonatigen Verletzungspause erstmals wieder vor Westerland im Einsatz. Im Revier vor dem Brandenburger Strand kann sich der 23-Jährige am Dienstag seinen vierten WM-Titel sichern. Dazu muss der Ausnahme-Athlet die nächsten drei Runden gewinnen.