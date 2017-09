Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.17

GELSENKIRCHEN (dpa) - Schalke nur Unentschieden gegen Leverkusen. Schalke 04 und Bayer Leverkusen treten in der Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Die Königsblauen mussten sich am Freitagabend zum Auftakt des 7. Spieltages trotz einer Führung durch das Freistoßtor von Leon Goretzka in der 34. Minute mit einem 1:1 begnügen. Leon Bailey gelang mit seinem ersten Bundesliga-Tor der Ausgleich für die Gäste. Während Schalke nach dem dritten Spiel ohne Sieg mit zehn Punkten vorerst auf dem siebten Rang verweilt, steckt Bayer trotz des ersten Auswärtspunkts bis auf weiteres im Tabellenmittelfeld.



Endspurt in WM-Quali mit Boateng und Sané - Özil und Khedira fehlen



München (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw will den letzten Schritt zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland mit fünf Rückkehrern um Jérôme Boateng vollziehen. Neben dem Weltmeister vom FC Bayern München nominierte der Bundestrainer am Freitag auch Sandro Wagner, Shkodran Mustafi, Marvin Plattenhardt und Leroy Sané für die beiden anstehenden Partien der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland und Aserbaidschan. Neben Kapitän Manuel Neuer, Jonas Hector und Mario Gomez fallen auch die Weltmeister Mesut Özil und Sami Khedira wegen Verletzungen aus. Der Kader umfasst 23 Akteure.



Salihamidzic nennt keinen Zeitplan für Trainersuche beim FC Bayern



Sportdirektor Hasan Salihamidzic will für die Trainersuche beim FC Bayern München keinen Zeitplan nennen. «Die Trainerfrage wird intern diskutiert. Wenn wir zu einem Entschluss gekommen sind, werden wir uns äußern», sagte Salihamidzic am Freitag in München. «Willy Sagnol ist unser Interimstrainer, die Lösung bis aufs Weitere.» Einen Tag nach der Trennung von Coach Carlo Ancelotti ging Salihamidzic nicht auf Namen möglicher Trainerkandidaten ein. «Wir werden jetzt alle Möglichkeiten prüfen und dann sehen, was dabei herauskommt.»

Deutschland fällt in UEFA-Fünfjahreswertung auf Rang vier



Düsseldorf (dpa) - Die Fußball-Bundesliga hat nach der schwarzen Europacup-Woche mit sechs Niederlagen in sechs Spielen in der Fünfjahreswertung der UEFA einen weiteren Platz verloren. Nachdem die deutsche Eliteliga am ersten Spieltag von Rang zwei auf drei abgerutscht war, ist sie nach dem zweiten Spieltag in der Champions- und Europa-League sogar nur noch auf Rang vier hinter Spanien, England und nun auch Italien notiert. In der Wertung dieser Saison ist die Bundesliga nur 27. - hinter zum Beispiel Kasachstan, Mazedonien oder Slowenien.

NBA-Jungstar Schröder hat in USA Ärger mit der Polizei



Brookhaven (dpa) - Der deutsche Basketballprofi Dennis Schröder vom NBA-Club Atlanta Hawks hat in den USA Ärger mit der Polizei. Er sei am frühen Freitagmorgen festgenommen worden, nachdem er in einer Bar in der Stadt Brookhaven in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sei, bestätigte ein Polizeisprecher der dpa. Die Atlanta Hawks erklärten auf ihrer Internetseite, es habe einen Vorfall gegeben, an dem Nationalspieler Schröder beteiligt gewesen sei. Konkreter wurden sie jedoch nicht.

Nürnberg neuer Spitzenreiter in der DEL



Nürnberg (dpa) - Die Nürnberg Ice Tigers sind neuer Spitzenreiter in der Deutschen Eishockey-Liga DEL. Die Mannschaft von Trainer Rob Wilson gewann am Freitag gegen die Schwenninger Wild Wings mit 3:0 und führt die Tabelle nach sieben Spieltagen mit 16 Punkten an. Im Verfolgerduell siegten die Kölner Haie deutlich mit 6:2 bei den Adlern aus Mannheim und sprangen auf Rang vier. Titelverteidiger EHC Red Bull München verlor bei der Düsseldorfer EG mit 4:6.

Basketball-Meister Bamberg verliert überraschend in Würzburg



Würzburg (dpa) - Titelverteidiger Brose Bamberg hat zum Saisonstart der Basketball-Bundesliga eine überraschende Niederlage kassiert. Der Top-Favorit verlor am Freitag im Franken-Derby bei s.Oliver Würzburg mit 73:76 und erlitt gleich zum Auftakt einen herben Dämpfer. Dagegen feierte die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann einen Start nach Maß. Vor allem Nationalmannschafts-Kapitän Robin Benzing überzeugte bei seinem Debüt mit 23 Punkten für die Gastgeber.

Deutsche Eishockey-Legende Lorenz Funk gestorben



München (dpa) - Die deutsche Eishockey-Legende Lorenz Funk ist gestorben. Der langjährige Spieler und Manager erlag in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einer Krebs-Erkrankung, wie der Deutsche Eishockey-Bund DEB mitteilte und Peter John Lee, Manager der Berliner Eisbären, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Er wurde 70 Jahre alt. Funk spielte 225 Partien für die deutsche Nationalmannschaft, nahm an 13 Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen teil.

1. FC Köln verpflichtet vereinslosen Claudio Pizarro



Köln (dpa) - Kurz vor seinem 39. Geburtstag hat Fußballprofi Claudio Pizarro beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln einen Einjahresvertrag unterschrieben. Das teilte der Verein am Freitag mit. Die Verpflichtung des ehemaligen Bremers und Münchners wurde wegen des vereinslosen Zustands von Pizarro auch nach dem Ende der Sommer-Transferperiode möglich. Der peruanische Angreifer, der am 3. Oktober 39 Jahre alt wird, ist mit 191 Treffern der erfolgreichste ausländische Stürmer der Bundesliga.