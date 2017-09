Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.17

NYON (dpa) - Flutlichtausfall im Leipzig-Spiel: UEFA ermittelt gegen Besiktas. Die Disziplinarkommission der Europäischen Fußball-Union UEFA befasst sich mit dem Flutlichtausfall im Champions-League-Spiel zwischen Besiktas Istanbul und Bundesligist RB Leipzig. Das teilte die UEFA, die das Stadion des türkischen Meisters als Austragungsort für den europäischen Supercup 2019 ausgewählt hat, am Donnerstag mit. Das Spiel zwischen Besiktas und RB am vergangenen Dienstag war in der 59. Minute nach dem Lichtausfall für zehn Minuten unterbrochen worden. Die Partie endete 2:0 für Besiktas.

WM-Zweite Savchenko/Massot mit Sturz zum Saisonstart



Oberstdorf (dpa) - Die WM-Zweiten Aljona Savchenko und Bruno Massot sind mit einem holprigen Kurzprogramm zu Flamenco-Klängen in die olympische Eiskunstlauf-Saison gestartet. Nach einem Sturz beim dreifachen Wurfaxel liegen die Wahl-Oberstdorfer bei der Nebelhorn-Trophy mit 72,99 Punkten an zweiter Stelle hinter den russischen Europameistern Jewgenia Tarasowa/Wladimir Morozow (77,52).

Alexander Zverev bei ATP-Turnier in Shenzhen im Viertelfinale



Shenzhen (dpa) - Der an Nummer eins gesetzte Alexander Zverev hat beim Tennisturnier im chinesischen Shenzhen das Viertelfinale erreicht. Der 20 Jahre alte Hamburger setzte sich am Donnerstag nach dem Verlust des ersten Satzes noch 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) gegen den Belgier Steve Darcis durch. Sein älterer Bruder Mischa Zverev dagegen scheiterte im Achtelfinale nach einem 3:6, 7:5, 2:6 gegen Dudi Sela aus Israel.

Hannovers Rekordeinkauf Jonathas fehlt wegen Migräne



Hannover (dpa) - Hannover 96 muss vorerst auf Rekordeinkauf Jonathas verzichten. Der vor der Saison für rund neun Millionen Euro von Rubin Kasan gewechselte brasilianische Fußball-Profi leidet an einer Migräne und musste eine Laufeinheit am Donnerstag wegen Schwindelgefühlen abbrechen. «Die Migräne ist noch nicht vollständig abgeklungen», sagte 96-Trainer André Breitenreiter am Donnerstag. «Es werden weitere Untersuchungen gemacht, um der Sache auf den Grund zu gehen.» Breitenreiter rechnet mit einem Einsatz des Südamerikaners nach der Länderspielpause am 14. Oktober gegen Frankfurt.

Hambüchen feiert in Heilbronn Comeback in der Turner-Bundesliga



Wetzlar (dpa) - Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen gibt am 21. Oktober nach 336 Tagen sein Comeback in der Deutschen Turn-Liga. «Ich bin schon ganz heiß auf den Kampf mit der KTV Obere Lahn in Heilbronn», sagte der 29 Jahre alte Wetzlarer am Donnerstag. Seine internationale Turn-Karriere hatte Hambüchen nach seinem Olympiasieg in Rio de Janeiro beendet. Dort hatte er mit einer schweren Schulterverletzung geturnt, die erst im März dieses Jahres operiert wurde.

Marcel Kittel beendet Rad-Saison am 3. Oktober



Paris (dpa) - Radprofi Marcel Kittel startet nicht wie ursprünglich vorgesehen beim Sprint-Festival Paris-Tours am 8. Oktober. Sein belgisches Quick-Step-Team nominierte den vierfachen Giro-Etappengewinner und Vorjahressieger Fernando Gaviria (Kolumbien) und den italienischen Topsprinter Matteo Trentin, der bei der Vuelta vier Etappen gewonnen hatte. «Das war abgesprochen, seine Form reicht nicht mehr», erklärte dazu am Donnerstag sein Manager Jörg Werner. Kittel, der die Tour nach fünf Etappensiegen wege eines Sturzes auf dem 17. Tagesabschnitt verlassen musste, fährt sein letztes Rennen der Saison am 3. Oktober beim Münsterland-Giro.



Deutsche Clubs auch in der Europa League mit Niederlagen



Berlin (dpa) - Mit sechs Niederlagen für die deutschen Clubs endete der zweite Spieltag im Fußball-Europapokal. Nach den drei Pleiten der Bundesligisten in der Champions League setzte es am Donnerstag in der Europa League 0:1-Niederlagen für den 1. FC Köln gegen Roter Stern Belgrad sowie für Hertha BSC bei Östersunds FK. 1899 Hoffenheim verlor außerdem 1:2 bei Ludogorez Rasgrad.



Bayern-Präsident Hoeneß verteidigt Trennung von Ancelotti



Siegen (dpa) - Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat die Trennung von Trainer Carlo Ancelotti nach den Entwicklungen in Paris als alternativlos bezeichnet. Der 58 Jahre alte Italiener habe wichtige

Führungsspieler des deutschen Fußball-Meister gegen sich aufgebracht, sagte Hoeneß am Donnerstagabend am Rande eines Termins in Siegen dem Radiosender FFH. Der FC Bayern trennte sich einen Tag nach dem 0:3 in der Champions League gegen Paris St. Germain vom 58-jährigen Ancelotti.



Hannovers Handballer bleiben nach 25:19 über Erlangen Spitzenreiter



Hannover (dpa) - Die TSV Hannover-Burgdorf bleibt Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Die Niedersachen gewannen am Donnerstag ihr Heimspiel gegen den HC Erlangen mit 25:19 (11:11). Erster Verfolger des Spitzenreiters, der jetzt 12:2 Zähler auf seinem Konto hat, sind die Füchse Berlin, die durch das 31:29 (12:15) beim VfL Gummersbach den fünften Sieg im fünften Saisonspiel feierten.



British Masters: Golfer Kaymer mit gutem Beginn



Newcastle upon Tyne (dpa) - Golfprofi Martin Kaymer hat zum Auftakt des British Masters in Newcastle upon Tyne eine gute Leistung gezeigt. Der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann spielte am

Donnerstag eine 66er Runde und liegt nach dem ersten Tag auf dem geteilten 13. Rang. Der Münchener Florian Fritsch begann das Europa-Tour-Event ebenfalls mit 66 Schlägen. Die Führung auf dem Par-70-Kurs übernahmen der Südafrikaner George Coetzee und Tyrrell Hatton aus England, die beide den ersten Tag mit einer 63er Runde beendeten.



Einzug ins Nationenpreis-Finale für deutsche Springreiter



Barcelona (dpa) - Beim Nationenpreis-Finale der Springreiter in Barcelona hat sich das deutsche Team mit Platz drei in der Qualifikation einen Startplatz im Finale gesichert. 15 Mannschaften gingen in der Qualifikations-Runde am Donnerstag an den Start, die besten acht reiten am Samstag um den Sieg im Nationenpreis-Finale 2017. Die Equipe von Bundestrainer Otto Becker schloss ebenso wie die Niederlande und die USA mit insgesamt vier Strafpunkten die Qualifikation ab. Der Sieg ging an die Teams aus Frankreich und Kanada, die ohne Strafpunkte blieben.