Von: Redaktion DER FARANG | 09.01.17

VILLARREAL (dpa) - Barcelona patzt zum Jahresbeginn



Der FC Barcelona hat auch den Jahresstart in der spanischen Primera División verpatzt und verliert Tabellenführer Real Madrid weiter aus den Augen. Drei Tage nach der überraschenden 1:2-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel des spanischen Pokals bei Athletic Bilbao reichte es auch in der Liga nur zu einem 1:1 beim FC Villarreal. Nicola Sansone traf für die Gastgeber nach einem Konter (50. Minute), Superstar Lionel Messi rettete Barça mit einem direkt verwandelten Freistoß kurz vor Schluss wenigstens noch einen Punkt (90.). Das Team um den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat damit als Dritter schon fünf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid, der ein Spiel weniger bestritten hat.

Liverpool blamiert sich im Pokal - FC Chelsea ohne Mühe

Der FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp hat sich in der dritten Runde des FA Cups blamiert. Die Reds kamen im Heimspiel gegen den Viertligisten Plymouth Argyle am Sonntag trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 0:0 hinaus und müssen nun ein Wiederholungsspiel in Plymouth bestreiten. Klopp schonte zunächst mehrere Stammspieler und ließ die jüngste Startelf in der Geschichte des FC Liverpool auflaufen. Der FC Chelsea erreichte mit einer B-Elf problemlos die vierte Runde des FA Cups. Ohne zahlreiche Stammspieler kam der Tabellenführer der Premier League am Sonntag an der Stamford Bridge zu einem 4:1 (2:0) gegen Peterborough United.

Bamberger Basketballer mit souveränem Start - Ulm siegt weiter

Tabellenführer ratiopharm Ulm und Verfolger Brose Bamberg sind in der Basketball Bundesliga mit souveränen Siegen ins neue Jahr gestartet. Die Schwaben gewannen am Sonntag gegen Science City Jena deutlich mit 114:83. Ulm blieb damit im 17. Saisonspiel ungeschlagen und festigte seine Tabellenführung vor Titelverteidiger Brose Bamberg. Bester Werfer für die Gastgeber war Raymar Morgan mit 34 Treffern, für Jena erzielte Ermen Reyes-Napoles 16 Zähler. Die Franken setzten sich zum Rückrunden-Auftakt bei den Telekom Baskets Bonn mit 85:70 durch. Mit dem dritten Ligasieg in Serie hält der deutsche Meister den Verfolger FC Bayern München auf Distanz.

Eishockey-Meister München verliert Bayern-Derby - Köln siegt

Trotz einer imposanten Aufholjagd hat der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München das bayrische Derby bei den Augsburger Panthern verloren. Bis gut sechseinhalb Minuten vor Schluss lag der Titelfavorit 2:5 zurück, unterlag am Ende aber nur mit 5:6 (2:1, 0:2, 3:2) nach Verlängerung. Die Kölner Haie haben die Erfolgsserie der Nürnberg Ice Tigers beendet. Beim Tabellenzweiten setzte sich der Mitfavorit am Sonntag 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) durch. Die Grizzlys Wolfsburg jubelten unterdessen nach drei Niederlagen nacheinander wieder über einen Sieg. Der Vizemeister gewann problemlos gegen Liga-Neuling Bremerhaven 5:3 (2:1, 1:0, 2:2) durch.

NFL: Pittsburgh erreicht als drittes Team das Playoff-Viertelfinale

Die Pittsburgh Steelers haben als drittes Team das Playoff-Viertelfinale der National Football League NFL erreicht. Die Mannschaft um den starken Quarterback Ben Roethlisberger besiegte im Wild-Card-Game am Sonntag (Ortszeit) die Miami Dolphins ohne Probleme mit 30:12. In der Runde der letzten Acht spielen die Steelers am kommenden Sonntag bei den Kansas City Chiefs, die in der ersten Runde ein Freilos hatten.

Juve und Khedira starten mit Sieg - Roma festigt Rang zwei

Juventus Turinhat mit Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat die Tabellenführung in der italienischen Serie A zum Jahresbeginn weiter gefestigt. Die Bianconeri besiegten am Sonntag den FC Bologna mit 3:0 (2:0) und haben damit weiter vier Zähler Vorsprung auf den ärgsten Verfolger AS Rom. Die Roma siegte mit Nationalspieler Antonio Rüdiger 1:0 (1:0) gegen CFC Genua. Ebenfalls Erfolge zum Start ins neue Fußball-Jahr gab es für Lazio Rom, Inter Mailand und AC Mailand.

Auftakterfolg für Bayer beim Florida Cup - Elfmeterschießen gewonnen

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat beim Florida Cup einen Auftakterfolg gefeiert. Im Rahmen des Trainingslagers in den USA gewann die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt am Sonntag in St. Petersburg gegen den argentinischen Club Estudiantes de la Plata das Elfmeterschießen mit 4:2 und sicherte sich somit einen Zusatzpunkt. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

SC Freiburg mit Sieg und Niederlage im Trainingslager

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat sein erstes Testspiel im Trainingslager gewonnen. Die Breisgauer setzten sich am Sonntagmittag mit 3:1 (1:1) gegen den FC Vaduz durch. Nils Petersen war gegen den Tabellenletzten der ersten Schweizer Liga zweimal erfolgreich (13./90. Minute). Zudem traf Florian Niederlechner (51.). Gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven verlor der SC Freiburg am Sonntagabend dann mit 1:2 (0:0). Torjäger Maximilian Philipp erzielte den einzigen Treffer des Bundesligisten.

Hoffenheim besiegt FC Groningen im Testspiel mit 2:1

1899 Hoffenheim hat sein erstes Testspiel in diesem Jahr gegen den FC Groningen mit 2:1 (2:0) gewonnen. Der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga überzeugte am Sonntag gegen den niederländischen Erstligisten trotz des Einsatzes einiger Reservisten wie Fabian Schär und Philipp Ochs. Mark Uth (11. Minute) und Steven Zuber (33.) trafen für die TSG vor 250 Zuschauern auf dem Trainingsgelände in Zuzenhausen. Mimoun Mahi verkürzte kurz nach der Pause auf 1:2. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bereitet sich zuhause vor und hat auf ein Trainingslager im Ausland verzichtet.

TTC Berlin Eastside gewinnt zum vierten Mal Tischtennis-Pokal

Der TTC Berlin Eastside ist zum vierten Mal deutscher Pokalsieger bei den Tischtennis-Frauen. Der Hauptstadtclub setzte sich am Sonntag im Endspiel der vierten Auflage des Final-Four-Turniers in Hannover mit 3:1 gegen die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim durch. Olympia-Teilnehmerin Petrissa Solja unterlag zwar Hana Matelova, bezwang dann aber Bingens Spitzenspielerin Ding Yaping. Xiaona Shang und Georgina Pota setzten sich in ihren Duellen durch.

Vorläufige Sperre von vier russischen Skeleton-Athleten aufgehoben

Die vorläufigen Sperren von vier russischen Skeleton-Athleten wegen möglicher Dopingverstöße bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi sind wieder aufgehoben worden. Wie der Internationale Bob- und Skeletonverband IBSF am Sonntag mitteilte, fehlt es ihm nach einer Anhörung der Betroffenen an Beweisen, die eine Sperre rechtfertigten. Damit dürfen die vier Athleten am kommenden Wochenende beim Weltcup in Winterberg starten.

Kein Podestplatz für deutsche Springerinnen in Oberstdorf

Die deutschen Skispringerinnen sind beim Heim-Weltcup auf der Großschanze in Oberstdorf ohne Podestplatz geblieben. Als beste DSV-Starterin kam Svenja Würth am Sonntag mit 119 und 112 Metern auf den siebten Rang. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Carina Vogt wurde Achte, Katharina Althaus kam auf Platz zehn. Eine Klasse für sich war einmal mehr Sara Takanashi, die wie schon am Vortag die Konkurrenz nach Belieben dominierte. Mit Weiten von 124 und 129 Metern feierte die Japanerin ihren 49. Weltcupsieg. Ema Klinec aus Slowenien lag als Zweite fast 30 Punkte hinter der Seriensiegerin. Dritte wurde die Russin Irina Awwakumowa.