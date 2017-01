Von: Redaktion DER FARANG | 02.01.17

Jens Todt soll als HSV-Sportdirektor im Abstiegskampf helfen

HAMBURG (dpa) - Jens Todt soll als neuer Sportchef den kriselnden Hamburger SV mit den entscheidenden Transfers im Abstiegskampf retten.



HSV-Boss Heribert Bruchhagen dementierte zwar eine Einigung, aber Karlsruhes Präsident Ingo Wellenreuther bestätigte am Sonntag bereits, dass der Fußball-Zweitligist den 46-Jährigen für den Hamburger Erstligisten freigeben wird. «Wir werden das morgen fixieren. Dann erklären wir die Freigabe», sagte der Chef des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC der Deutschen Presse-Agentur. Er habe gemeinsam mit dem neuen Hamburger Vorstandschef Bruchhagen die Vereinbarung getroffen.

Australiens Tennis-Duo startet mit Niederlage in Hopman Cup

PERTH (dpa) - Titelverteidiger Australien ist mit einer 1:2-Niederlage gegen Spanien in den Hopman Cup gestartet.



Im entscheidenden Mixed unterlagen Nick Kyrgios und Daria Gavrilova am Sonntag in Perth Feliciano Lopez und Lara Arruabarrena 0:4, 2:4. Das gemischte Tennis-Doppel wird bei der inoffiziellen Mixed-WM mit verkürzten Sätzen ausgetragen. Kyrgios hatte zuvor Lopez 6:3, 6:4 besiegt, Arruabarrena mit einem 7:5, 6:1 über Gavrilova ausgeglichen.

Russe Ustjugow gewinnt auch zweite Tour-de-Ski-Etappe - Tscharnke 24.

VAL MÄSTAIR (dpa) - Der russische Langläufer Sergej Ustjugow hat auch die zweite Etappe der Tour de Ski gewonnen.



Der 24-Jährige setzte sich am Neujahrstag im Massenstartrennen über 10 Kilometer im klassischen Stil vor den Norwegern Martin Johnsrud Sundby und Didrik Tønseth durch. Tim Tscharnke zeigte als bester Deutscher eine starke Leistung, machte vom 65. Startplatz aus insgesamt 41 Ränge gut und beendete das Rennen auf Platz 24.

Löw plant mit Reus für Confed-Cup - WM-Quali als «Schwerpunkt» 2017

MÜNCHEN (dpa) - Joachim Löw plant mit dem Dortmunder Marco Reus als Führungskraft für den Confederations Cup, bei dem der Bundestrainer mit einem Perspektivteam antreten wird.



Bei dem sportlich zweitrangigen Turnier ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland möchte Löw im Sommer auf einige Leistungsträger verzichten. «Es wäre natürlich gut, wenn Spieler, die längere Zeit nicht bei uns waren wie Marco Reus, den Confed Cup bestreiten könnten», sagte Löw der Deutschen Presse-Agentur beim Ausblick auf das Länderspieljahr 2017. Das Turnier mit acht Nationalmannschaften wird vom 17. Juni bis 2. Juli in vier russischen WM-Spielorten stattfinden.

Basketball-Star Harden mit historischer Leistung: «Unglaublich»

HOUSTON (dpa) - Basketball-Superstar James Harden hat am Silvesterabend (Ortszeit) mit einer historischen Leistung geglänzt.



Der Guard der Houston Rockets erzielte beim 129:122 über die New York Knicks 53 Punkte und kam zudem auf 16 Rebounds und 17 Assists. Nie zuvor hatte ein Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NBA mindestens 50 Punkte, 15 Rebounds und 15 Assists in einer Partie erreicht. «Wenn ich mir das anschaue, ist es unglaublich», sagte der 27 Jahre alte Olympiasieger von 2012. «Diese ganze Saison ist bislang unglaublich.»