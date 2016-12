Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.16

Der langjährige Weltranglisten-Erste Roger Federer hat vor seiner Rückkehr auf die Tennis-Tour bekräftigt, dass er noch einige Jahre spielen will. Der 35-jährige Schweizer sagte am Freitag, mit einem Karriereende beschäftige er sich selbst nicht. «Nur wenn ich danach gefragt werde, denke ich an solche Dinge», erklärte Federer in Perth.

Sechs russische Ski-Langläufer um Olympiasieger Alexander Legkow bleiben wegen möglicher Dopingverstöße bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi vorläufig gesperrt. Das entschied das Doping-Panel des Weltverbands FIS am Freitag einen Tag vor dem Start der Tour de Ski. Damit darf das Sextett nicht an dem Etappenrennen, das am Silvestertag beginnt, teilnehmen.

Vier russische Skeletonpiloten sind wegen Doping-Verdachts vom Internationalen Bob- und Skeletonverband IBSF vorläufig gesperrt worden. Die Sperre erfolge im Zuge der Nachermittlungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zu den Winterspielen in Sotschi 2014, teilte der IBSF am Freitag in Lausanne mit. Namen wurden nicht genannt. In Sotschi waren nach Angaben der Agentur Tass sechs russische Skeletonis angetreten. Alexander Tretjakow hatte Gold gewonnen, Jelena Nikitina holte Silber.

Der WM-Vierte Nico Ihle hat sich mit einem Vier-Streckenerfolg seinen dritten deutschen Meistertitel im Sprint-Mehrkampf der Eisschnellläufer gesichert. Der Chemnitzer qualifizierte sich dank seines insgesamt elften nationalen Titels sicher für die in einer Woche stattfindende Europameisterschaft in Heerenveen, bei denen die Sprinter ihre Premiere feiern. Bei der Ausscheidung um den Startplatz für die EM-Mehrkampf-Konkurrenz in Heerenveen setzte sich Claudia Pechstein klar durch.

Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry kann den Bundesligisten Werder Bremen nach Informationen der «Bild» angeblich für acht Millionen Euro verlassen. Der 21 Jahre alte Offensivspieler habe eine entsprechende Ausstiegsklausel in seinem bis 2020 datierten Vertrag. Werder wollte den Bericht vom Freitag weder bestätigen noch dementieren. «Wir kommentieren Vertragsinhalte generell nicht», sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Auch ohne den kranken Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks deutlich bei den Los Angeles Lakers gewonnen. Die Texaner dominierten am Donnerstag (Ortszeit) beim 101:89 (50:57) vor allem nach dem Seitenwechsel und holten sich den zehnten Saisonsieg im 33. Spiel der Nordamerika-Liga NBA. Top-Scorer bei den Mavs war Wesley Matthews mit 20 Punkten, vier weitere Dallas-Profis punkteten zweistellig. Ob Nowitzki an diesem Freitag (Ortszeit) im Spiel beim NBA-Top-Team Golden State Warriors auflaufen kann, ist noch unklar.

Steffi Jones hat mit der Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes für 2017 einen klaren Anspruch: die erfolgreiche Titelverteidigung bei der Europameisterschaft vom 16. Juli bis 6. August in den Niederlanden. «Ich will immer gewinnen. Alles andere als das Ziel, den Titel zu holen, wäre doch unglaubwürdig», sagte die Trainerin des Olympiasiegers in einem am Freitag auf der DFB-Homepage veröffentlichten Interview.

Der neue HSV-Vorstandsboss Heribert Bruchhagen bekommt von seinem früheren Club Eintracht Frankfurt ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis ausgestellt. «Wenn man 30 Jahre im Geschäft ist, richtet man den Blick nicht mehr so auf die Langzeitperspektive, sondern auf die kurzfristigen Erfolge», sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann in einem Interview der «Frankfurter Neue Presse» (Freitag) über seinen langjährigen Mitstreiter. Der 68 Jahre alte Bruchhagen hatte im Sommer in Frankfurt aufgehört und kürzlich beim kriselnden Bundesliga-Rivalen Hamburger SV die Nachfolger von Dietmar Beiersdorfer angetreten.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der Nordamerika-Liga NHL die Los Angeles Kings besiegt. Der fünfmalige Stanley-Cup-Gewinner bezwang den Meister von 2014 am Donnerstag (Ortszeit) mit 3:1 und gewann damit vier der letzten fünf Partien. Draisaitl bereitete mit seiner 19. Vorlage in dieser Saison den 3:1-Endstand durch Ryan Nugent-Hopkins in der Schlussminute vor.

Die bisherige Frauen-Bundestrainerin im Modernen Fünfkampf, Kim Raisner, steigt im nationalen Verband DVMF zur Sportdirektorin auf. Die 44-Jährige übernimmt damit die gesamte Verantwortung für den Spitzensport im Verband. Das teilte der DVMF am Freitag mit. Wer Raisner als Bundestrainerin folgt, ist noch offen. Gesucht wird bis Februar 2017 ein Kandidat oder eine Kandidatin, die künftig sowohl die Frauen als auch Männer betreut.



Der englische Fußball-Schiedsrichter Mark Clattenburg kann sich vorstellen, in Zukunft in China aktiv zu werden. «Wenn eine Gelegenheit kommt... Ich bin vertraglich an die Premier League gebunden, aber ich muss auch auf die längerfristige Karriereplanung schauen», sagte der 41-Jährige der Nachrichtenagentur AP. Es liege derzeit kein Angebot auf dem Tisch, «aber wenn es eines gäbe, wäre es eine Überlegung wert.» Geld spiele dabei keine Rolle, es gehe darum, etwas komplett anderes zu machen und einem Land wie China zu helfen, die Schiedsrichter-Standards anzuheben.