Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.16

WOLFSBURG (dpa) - Einigung über Draxler-Wechsel: Für bis zu 47 Millionen nach Paris

Fußball-Nationalspieler Julian Draxler wechselt vorbehaltlich letzter Formalitäten vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zu Paris Saint-Germain. Nach intensiven Verhandlungen sei grundsätzlich Einigung über den Wechsel erzielt worden, sagte ein VfL-Sprecher am Freitagabend. Der offizielle Vollzug soll am Heiligabend verkündet werden. Der VfL soll inklusive Bonuszahlungen bis zu 47 Millionen Euro für den 23 Jahre alten Offensivspieler erhalten. Draxler bekommt beim Club des deutschen Torhüters Kevin Trapp einen Vertrag bis 2021. Der Weltmeister war vor anderthalb Jahren für rund 36 Millionen Euro vom FC Schalke 04 nach Wolfsburg gewechselt, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen.

Ilkay Gündogan erfolgreich am Knie operiert

Fußball-Nationspieler Ilkay Gündogan ist nach seinem Kreuzbandriss am Freitag erfolgreich operiert worden. «Mir geht es gut, die Operation ist gut verlaufen. Nun ist es eine weitere Strecke bis zur Genesung», schrieb Gündogan auf Twitter. Der Mittelfeldspieler hatte am 15. Dezember im Spiel gegen den FC Arsenal die schwere Verletzung erlitten und muss mit einem halben Jahr Pause rechnen.

AC Mailand gewinnt italienischen Supercup gegen Juventus Turin

Fußball-Weltmeister Sami Khedira und Juventus Turin haben den Gewinn des italienischen Supercups knapp verpasst. Im Elfmeterschießen gegen den AC Mailand verlor der Rekordmeister am Freitag 3:4. Nach normaler Spielzeit und Verlängerung hatte es in Katars Hauptstadt Doha 1:1 gestanden.

Englands Ex-Nationalcoach Allardyce wird Trainer bei Crystal Palace

Englands Kurzzeit-Nationaltrainer Sam Allardyce wird neuer Coach beim Londoner Premier-League-Club Crystal Palace. Beide Seiten einigten sich auf einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. Crystal Palace hatte sich am Donnerstag nach elf Spielen mit nur einem Sieg vom bisherigen Trainer Alan Pardew getrennt. Allardyce soll die Mannschaft bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Partie gegen den FC Watford erstmals betreuen. Der 62-Jährige musste in diesem Jahr als Auswahlcoach nach nur einem Spiel wieder gehen, nachdem er verdeckt recherchierenden Reportern Tipps zur Umgehung von Transferregeln gegeben hatte.

Weihnachtssingen mit 28.500 Besuchern in Berlin und 40.000 in Köln

Vier Tage nach dem Terroranschlag in der Hauptstadt haben sich Fans des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union zum traditionellen Weihnachtssingen getroffen. Das Stadion An der Alten Försterei war einen Tag vor Heiligabend mit 28.500 Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllt. 40.000 stimmgewaltige Kölner sangen am Freitag im Stadion des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln gemeinsam Weihnachtslieder.

Ehrhoff glückt Rückkehr nach Krefeld - DEL-Meister München verliert

In den Schlussminuten hat der frühere NHL-Star Christian Ehrhoff mit den Kölner Haien eine Niederlage bei seinem Heimatverein Krefeld Pinguine vermieden. Einen 0:1-Rückstand drehte der Mitfavorit der Deutschen Eishockey Liga am Freitagabend in ein 3:1. Nationalverteidiger Ehrhoff traf acht Sekunden vor Schluss zum Endstand ins leere Tor. Meister und Spitzenreiter EHC Red Bull München steckte mit dem 2:6 in Straubing überraschend seine höchste Saisonniederlage ein. DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin bezwang die Grizzlys Wolfsburg 2:1.

ALBA Berlin siegt auch bei den Löwen Braunschweig

ALBA Berlin hat seine Siegesserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt und den fünften Erfolg nacheinander gefeiert. Bei den daheim noch sieglosen Löwen Braunschweig gewannen die Berliner am Freitag allerdings mit viel Mühe 92:82 (47:48). ALBA bleibt damit Tabellenfünfter. Beste Berliner Werfer waren Elmedin Kikanovic und Dragan Milosavljevic mit jeweils 19 Punkten.

Olympia-Zweiter Del Potro verzichtet auf Australian Open

Ohne den Olympia-Zweiten Juan Martin Del Potro werden ab Mitte Januar die Australian Open der Tennisprofis in Melbourne stattfinden. Der Argentinier verzichtet Medienberichten aus seiner Heimat vom Freitag zufolge angesichts seiner langwierigen Probleme am linken Handgelenk auf das erste Grand-Slam-Turnier der Saison. Die Zeit bis zum Start der neuen Saison Anfang des Jahres sei für eine vollständige Erholung zu kurz, erklärte Del Potro laut den Berichten. Stattdessen will sich der 28-Jährige nach dem ersten Gewinn des Davis Cups mit Argentinien auf die Verteidigung der Trophäe konzentrieren.

CAS sperrt russischen Leichtathletik-Trainer Mochnew für zehn Jahre

Wegen des Besitzes und der Weitergabe von Dopingsubstanzen hat der Internationale Sportgerichtshof CAS den russischen Leichtathletik-Trainer Wladimir Mochnew mit sofortiger Wirkung für zehn Jahre gesperrt. Dies teilte der CAS am Freitag mit. Außerdem sperrte er die 24 Jahre alte 800-Meter-Läuferin Anastassija Basdyrjewa rückwirkend zum 24. August 2015 für zwei Jahre. Mochnew hatte auch die einst selbst gesperrte 800-Meter-Läuferin Julia Stepanowa betreut. Sie hatte mit ihren Aussagen in einer ARD-Dokumentation maßgeblich dazu beigetragen, dass Dopingpraktiken im russischen Sport aufgedeckt wurden.