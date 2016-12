Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.16

MÜNCHEN (dpa) - Bayern nach Sieg im Gipfel Weihnachtsmeister - Hertha Dritter

Der FC Bayern München geht nach einem 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen RB Leipzig als Weihnachtsmeister in die Winterpause der Fußball-Bundesliga. Der Rekordmeister liegt nach dem vorletzten Hinrunden-Spieltag drei Punkte vor dem Aufsteiger, der eine Stunde lang in Unterzahl spielen musste. Tabellen-Dritter ist neun Punkte hinter den Münchnern Hertha BSC nach dem 2:0 gegen den Tabellenletzten Darmstadt 98. 1899 Hoffenheim ist nach dem 1:1 gegen Werder Bremen Fünfter. Auf einem Abstiegsplatz bleibt der FC Ingolstadt nach dem 1:2 gegen den SC Freiburg. Der 1. FC Köln und Bayer Leverkusen trennten sich am Mittwoch im Rhein-Derby 1:1.

Schubert nach Rauswurf: Gladbachs Mannschaft hilft ein Neustart

Trainer André Schubert hat Verständnis für seinen Rauswurf bei Borussia Mönchengladbach. «Man merkt, dass die Jungs einen Rucksack mit sich tragen. Deswegen sind wir der Überzeugung, dass der Mannschaft ein Neustart hilft», sagte der Coach in einer emotionalen Video-Botschaft, die am Mittwoch auf der Facebook-Seite des Fußball-Bundesligisten veröffentlicht wurde. Wenige Stunden zuvor hatte der Verein die Trennung von Schubert bekanntgegeben. Der 45-Jährige bedankte sich dennoch für die Zeit bei der Borussia.

Rhein-Neckar Löwen gewinnen Handball-Gipfel in Kiel - Flensburg vorn

Die Rhein-Neckar Löwen haben das Gipfeltreffen beim THW Kiel am letzten Hinrunden-Spieltag der Handball-Bundesliga für sich entschieden. Die Meister setzte sich am Mittwoch mit 29:26 beim Rekordchampion durch. Beste Werfer vor 10 285 Zuschauern in der ausverkauften Sparkassenarena waren die Kieler Domagoj Duvnjak und Patrick Wiencek mit je sieben Treffern sowie der sechsfache Löwen-Torschütze Kim Ekdahl du Rietz. Spitzenreiter nach der Hinrunde ist aber die SG Flensburg-Handewitt dank des 35:24 bei Aufsteiger HSC 2000 Coburg.

Ratiopharm Ulm erobert BBL-Tabellenführung - Auch FC Bayern siegreich

Ratiopharm Ulm hat Meister Brose Bamberg als Tabellenführer der Basketball-Bundesliga abgelöst. Das noch immer ungeschlagene Team von Trainer Thorsten Leibenath feierte beim 98:75 gegen s.Oliver Würzburg am Mittwochabend seinen 14. Saisonsieg und überholte damit die punktgleichen Oberfranken, die vor eineinhalb Wochen das Topspiel bei den Ulmern verloren hatten. Der FC Bayern gewann 98:54 bei Aufsteiger Science City Jena und zog mit dem zwölften Saisonsieg an Überraschungsteam Medi Bayreuth vorbei auf Tabellenplatz drei.

Eisbären Berlin kassieren Auswärtsniederlage in Schwenningen

Die Eisbären Berlin kommen in der Deutschen Eishockey Liga nicht von der Stelle. Am Mittwochabend verlor der DEL-Rekordmeister sein Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten Schwenninger Wild Wings mit 1:2. Kyle Wilsons Führungstreffer reichte am Ende nicht, um die dritte Niederlage der Berliner in Serie zu verhindern. Damit liegen die Eisbären weiter auf dem siebten Tabellenplatz.

Frankfurt und Bremen komplettieren Pokal-Viertelfinale der Frauen

Das Pokal-Viertelfinale der Fußball-Frauen ist komplett. Mit dem 1. FFC Frankfurt und Werder Bremen qualifizierten sich am Mittwoch die beiden noch fehlenden Teilnehmer für die Runde der letzten acht Teams. Der Rekordpokalsieger aus Frankfurt setzte sich mit 3:2 gegen Bundesliga-Konkurrent SGS Essen durch. Zweitligist Bremen besiegte Hoffenheim durch ein Tor in der Nachspielzeit 1:0.