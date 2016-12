Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.16

FRANKFURT (dpa) - Fußball-Bundesliga auf mehr Sicherheitsmaßnahmen eingestellt

Die Bundesliga-Vereine und ihre Fans müssen sich nach dem Anschlag in Berlin auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einstellen. «Die Vereine sind sensibilisiert und treffen in enger Abstimmung mit den lokalen Netzwerkpartnern und hier insbesondere der Polizei möglicherweise erforderliche Zusatzmaßnahmen», sagte Hendrik Große Lefert, der Sicherheitsbeauftragte des Deutschen Fußball-Bundes, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Dies könnten intensivere Kontrollen oder verstärkte Ordner- und Polizeipräsenz sein. An diesem Dienstag und Mittwoch werden die Partien des 16. Bundesliga-Spieltags ausgetragen.

BBC: Trainer Wagner lehnt Wolfsburg-Angebot ab

Trainer David Wagner hat nach Angaben der BBC ein Angebot des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg abgelehnt. Der Coach des englischen Zweitligisten Huddersfield Town habe 24 Stunden über den Job beim abstiegsgefährdeten VfL nachgedacht, sich dann aber dagegen entschieden, meldete am Dienstag BBC Radio Leeds. Der 45-Jährige wolle in Huddersfield bleiben. Der frühere Coach von Borussia Dortmund II liegt mit dem englischen Verein auf Platz vier der Championship. In den zurückliegenden Tagen hatten einige Medien berichtet, dass Wagners Verpflichtung als Nachfolger des amtierenden Coaches Valérien Ismaël perfekt sei.

FC Bayern kann im Spitzenspiel mit Robben und Lahm antreten

Der FC Bayern München kann im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig mit den zuletzt pausierenden Arjen Robben und Philipp Lahm antreten. Beide Stammkräfte hätten am Dienstag «ohne Probleme» am geheimen Abschlusstraining teilgenommen, berichtete Trainer Carlo Ancelotti. Der Italiener erwartet am Mittwochabend «ein fantastisches und interessantes» Spiel. Der Ausgang sei zwar wichtig, aber nicht entscheidend für den Ausgang der Meisterschaft. «Unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen», sagte Ancelotti. Der «Schlüssel» dafür sei eine ausgewogene Balance zwischen Offensive und Defensive. Schon mit einem Unentschieden würde der Titelverteidiger das Jahr auf Tabellenplatz eins beenden.

Weltmeister Boateng am Brustmuskel operiert - Sechs Wochen Pause

Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng ist an der Sehne des rechten Brustmuskels operiert worden. Nach Auskunft des FC Bayern München könnte der 28 Jahre alte Abwehrspieler nach dem Eingriff am Dienstag in München im Februar 2017 sein Comeback beim deutschen Meister feiern. Er verpasst damit den Start nach der Winterpause. «Die Operation ist sehr gut verlaufen. Bei optimalem Heilungsverlauf wird Jérôme Boateng für die Dauer von ungefähr sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen», sagte Bayern-Arzt Volker Braun. Bis zu den Achtelfinal-Spielen in der Champions League gegen den FC Arsenal am 15. Februar und 7. März 2017 sollte Boateng wieder fit sein.

Damen-Riesenslalom in Courchevel wegen Sturms endgültig abgesagt

Der Weltcup-Riesenslalom der Damen in Courchevel ist wegen zu heftiger Winde abgesagt worden. Das entschieden die Verantwortlichen des Ski-Weltverbandes FIS am Dienstag, nachdem das Rennen schon im ersten Durchgang unterbrochen worden war. Zunächst versuchten die Organisatoren noch, den Start um 12.30 Uhr neu anzuberaumen. Weil sich die Bedingungen aber nicht änderten, wurde das letzte Damen-Rennen vor der kurzen Weihnachtspause gestrichen.

Lauda zur Rosberg-Nachfolge: «Verhandlungen sind sehr komplex»

Die Suche nach einem Nachfolger für Nico Rosberg beim Formel-1-Team Mercedes dürfte sich länger hinziehen als zunächst erwartet. «Die Entscheidung wird noch bis Ende Jänner (Januar) dauern, denn die Verhandlungen sind sehr komplex. Es gibt zwei Wege: Nehmen wir den Jungen oder einen Erfahrenen?», sagte Teamaufsichtsrat Niki Lauda am Montagabend bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf Servus TV. Kurz nach dem überraschenden Rücktritt von Weltmeister Rosberg Anfang Dezember hatte Lauda noch eine Entscheidung vor Weihnachten angekündigt. Später teilte Mercedes mit, dass der Nachfolger des Deutschen nicht vor dem 3. Januar verkündet werde.

Fehlendes Geld: Kanu-Verband muss sparen und Trainer entlassen

Der Deutsche Kanu-Verband erhält nach eigenen Angaben künftig deutlich weniger Geld vom Bundesinnenministerium und will daher auch die freiwerdende Stelle des Rennsport-Cheftrainers unbesetzt lassen. «Dass wir diese Position nicht neu besetzen können, macht uns natürlich große Sorge», sagte Verbandschef Thomas Konietzko am Dienstag. Obendrein müsse der seit Jahren erfolgreichste deutsche olympische Sommersportverband vier Nachwuchscoaches wegen fehlender Gelder entlassen. «Mit dieser Perspektive wird es uns nicht mehr möglich sein, unsere Talente zu finden, zu fördern oder gar wie bisher in die Weltspitze zu bringen», kommentierte Konietzko.