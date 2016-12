Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.16

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig bangt gegen Bayern um angeschlagene Profis

RB Leipzig bangt vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Mittwoch beim FC Bayern um die beiden angeschlagenen Spieler Naby Keita und Marcel Halstenberg. Keita (Oberschenkel) und Halstenberg (Hüftbeuger) hatten sich beim 2:0-Sieg am Samstag gegen Hertha BSC verletzt. Die Leipziger können mit einem Sieg bei den punktgleichen Münchnern als Tabellenführer in die Winterpause gehen.

Nürnberg schlägt Kaiserslautern dank Last-Minute-Tor von Burgstaller

Der 1. FC Nürnberg hat das letzte Hinrundenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen. Die Franken setzten sich am Montagabend dank eines Last-Minute-Tores von Guido Burgstaller mit 2:1 (0:0) durch. Hanno Behrens war das 1:0 gelungen (61. Minute), Jacques Zoua glich aus (78.). In der 90. Minute sorgte Torjäger Burgstaller für das Franken-Happy-End. Während der «Club» die Hinrunde mit 25 Punkten auf Platz neun beendete, kassierten die Lauterer nach sieben Partien und zuletzt drei torlosen Unentschieden wieder einen Niederlage. Mit 19 Zählern haben die Pfälzer auf Rang 13 nur fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Liverpool mit spätem Sieg im Merseyside-Derby - Klopp-Elf auf Platz 2

Durch einen späten Treffer in der Nachspielzeit hat Trainer Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool das 227. Merseyside-Derby gewonnen. Sadio Mané erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den 1:0 (0:0)-Siegtreffer am Montag im Spiel beim FC Everton. Mit 37 Punkten haben die Reds damit den zweiten Tabellenplatz wieder übernommen. Spitzenreiter ist der FC Chelsea mit sechs Punkten Vorsprung.

VfL dementiert Verhandlungen mit Trainer Wagner

Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Verhandlungen mit Trainer David Wagner dementiert. «Das stimmt nicht», sagte VfL-Aufsichtsrat Hans-Gerd Bode am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur und betonte: «Wir haben einen Trainer, der zeigt gerade, dass er die Mannschaft neu ausrichtet.» Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet, dass der aktuelle Trainer des englischen Zweitligisten Huddersfield Town Wunschkandidat der Niedersachsen für einen Neuaufbau in der Rückrunde sein soll.

Lebenslange Sperren gegen zwei Fußball-Funktionäre aus Honduras

Der frühere FIFA-Vizepräsident Alfredo Hawit und sein honduranischer Funktionärskollege Rafael Callejas sind von der FIFA-Ethikkommission lebenslang gesperrt worden. Das teilte der Fußball-Weltverband nach dem Urteil der rechtssprechenden Kammer am Montag mit. Beide waren in den Bestechungsskandal rund um den Weltverband verwickelt.

Robben vor Topspiel gegen Leipzig wieder im Bayern-Training

Beim FC Bayern München verbessert sich die Personalsituation für das Topspiel gegen RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga. Flügelspieler Arjen Robben konnte am Montag wieder am Mannschaftstraining des deutschen Meisters teilnehmen. Der Niederländer war am Sonntag beim 1:0 in Darmstadt wegen leichter körperlicher Probleme von Trainer Carlo Ancelotti geschont worden.

Luitz guter Sechster bei Parallel-Riesenslalom - Franzose siegt

Der deutsche Skirennfahrer Stefan Luitz ist beim Parallel-Riesenslalom von Alta Badia auf einem zufriedenstellenden sechsten Platz gelandet. Der Allgäuer war bei dem K.o.-Wettkampf am Montagabend im Viertelfinale unterlegen, in der Platzierungsrunde war dann der Schwede Andre Myhrer nicht zu bezwingen. Für Luitz war es dennoch das zweitbeste Ergebnis im bisherigen Weltcup-Winter. Teamkollege Felix Neureuther war wie auch der Weltcup-Führende Marcel Hirscher in Runde eins gescheitert. Den Sieg sicherte sich im Finale Cyprien Sarrazin aus Frankreich gegen den Schweizer Carlo Janka. Dritter wurde der Vorjahressieger Kjetil Jansrud aus Norwegen.

Krefeld Pinguine entbinden Cheftrainer Fritzmeier von seinen Aufgaben

Die Krefeld Pinguine haben auf ihre sportliche Misere reagiert und Cheftrainer Franz Fritzmeier von seinen Aufgaben entbunden. Das gab der Tabellenletzte der Deutschen Eishockey Liga am Montag bekannt. Zuletzt hatten die Krefelder sieben Spiele nacheinander verloren. Fritzmeiers Nachfolger wird sein Vorgänger Rick Adduono.

Pereira setzt klare Ziele - «1860 muss bei den Großen dabei sein»

Mit großen Zielen geht der Portugiese Vítor Pereira seine Aufgabe als Trainer beim TSV 1860 München an. Der international erfahrene Fußballlehrer will die «Löwen» zunächst in der Rückrunde zum Klassenverbleib in der 2. Liga führen. Danach soll die Rückkehr in die Bundesliga gelingen. «1860 muss bei den Großen im deutschen Fußball dabei sein», sagte Pereira am Montag bei seiner Vorstellung in München im Beisein von «Löwen»-Investor Hasan Ismaik. Pereira hat beim Tabellen-14. einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 unterschrieben.

Dopingvorwurf: Ibrahimovic klagt wegen Verleumdung - Prozessbeginn

Schwedens Fußballstar Zlatan Ibrahimovic wehrt sich seit Montag vor Gericht gegen Dopingvorwürfe. Bei dem Prozess wegen Verleumdung geht es um Aussagen, die der frühere Trainer des schwedischen Leichtathletikteams, Ulf Karlsson, im April über den Stürmer von Manchester United gemacht hatte. Die schwedische Lokalzeitung «NWT» hatte Karlsson damals mit den Worten zitiert: «Zlatan hat innerhalb eines halben Jahrs bei Juventus zehn Kilo an Muskeln zugelegt. Das ist in so kurzer Zeit unmöglich.»

FIFA bestraft britische Verbände wegen Klatschmohn-Blüte am Trikot

Die FIFA hat alle britischen Fußball-Verbände wegen des Tragens einer Klatschmohn-Blüte am Nationaltrikot mit Geldstrafen belegt. Für den Aufdruck sowie das Fehlverhalten einiger Fans müssen die Engländer nun 45.000 Schweizer Franken zahlen, wie die FIFA am Montag mitteilte. Die Schotten und Waliser wurden mit einer Strafe in Höhe von je 20.000 Franken belegt, Nordirland muss 15.000 Franken zahlen. Die Nationalteams von England, Schottland, Nordirland und Wales hatten in ihren WM-Qualifikationsspielen Anfang November mit der Blüte an den Tag des Waffenstillstandes im Ersten Weltkrieg erinnert.

Nach Sotschi-Entzug: Königssee bekommt Bob- und Skeleton-WM 2017

Die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften finden im Februar 2017 in Königssee statt. Das entschied das Präsidium des Weltverbandes IBSF am Montag. Dem Olympia-Ort Sotschi waren die Titelkämpfe am 13. Dezember wegen der massiven Dopingvorwürfe gegen Russland entzogen worden.

Rekord-Champion Taylor feiert deutlichen Auftakterfolg bei Darts-WM

Rekord-Weltmeister Phil Taylor hat den ersten Schritt auf dem Weg zu seinem 15. Titel bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft gemacht. Der 56 Jahre alte Engländer gewann seine Erstrundenpartie am Sonntagabend gegen Landsmann David Platt souverän mit 3:0 und steht damit in der zweiten Hauptrunde. Dort wartet auf «The Power» ein besonderes Aufeinandertreffen: Er spielt gegen Kevin Painter (England), den er nicht nur bei der WM im Vorjahr, sondern auch 2005, 2006 und 2009 aus dem Turnier warf.

Säbelfechter Domenik Koch Grand-Prix-Achter in Mexiko

Säbelfechter Domenik Koch vom TSV Bayer Dormagen hat mit Rang acht beim Grand Prix in Cancún/Mexiko sein bisher bestes internationales Ergebnis erreicht. Dem 21-Jährigen gelang am Sonntag (Ortszeit) in seinem ersten Hauptrunden-Gefecht ein überraschender 15:14-Erfolg gegen Ungarns Olympiasieger Aron Szilagyi. Koch unterlag erst im Viertelfinale dem Russen Ilja Motorin mit 8:15. Der ebenfalls für Dormagen aktive Olympia-Starter Matyas Szabo belegte Rang elf. Grand-Prix-Gewinner in Cancún wurde der Italiener Luigi Samele

Dallas Mavericks können doch ohne NBA-Star Dirk Nowitzki gewinnen

Die Dallas Mavericks können ohne Basketball-Superstar Dirk Nowitzki in der nordamerikanischen Profiliga NBA doch noch gewinnen. Die Texaner bezwangen am Sonntag (Ortszeit) die Sacramento Kings deutlich mit 99:79 (55:44) und feierte den siebten Sieg im 27. Match. Trotz des Sieges bleibt der NBA-Champion von 2011 in der Western Conference auf dem letzten Tabellenplatz. Nowitzki fehlt den Mavericks bereits seit einigen Wochen wegen Problemen an der Achillessehne.