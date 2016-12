Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.16

DARMSTADT (dpa) - Mühevoller Sieg in Darmstadt: FC Bayern wieder Tabellenführer

Drei Tage vor dem Spitzenspiel gegen RB Leipzig hat der FC Bayern München die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Münchner erkämpften am Sonntag einen mühevollen 1:0 (0:0)-Auswärtssieg beim Tabellenletzten SV Darmstadt. Mit ihrem vierten Liga-Erfolg hintereinander verdrängten die Bayern Leipzig dank der besseren Tordifferenz wieder von Rang eins. Douglas Costa gelang mit einem sehenswerten Schuss aus 25 Metern (71. Minute) der Siegtreffer. Die mutigen Gastgeber hielten vor 17 400 Zuschauern gut dagegen und hatten durchaus Chancen auf den Ausgleich. Für die «Lilien» war es die siebte Bundesliga-Niederlage in Serie.

Ingolstadt siegt in Leverkusen: Bayer-Aufholjagd gestoppt

Der FC Ingolstadt hat die Aufholjagd von Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga vorerst gestoppt. Nach einem enttäuschenden Auftritt musste sich Leverkusen am Sonntag zuhause mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Alfredo Morales (26.) und Almog Cohen (74.) sicherten dem Abstiegskandidaten aus Bayern den dritten Sieg im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Maik Walpurgis. Für die Leverkusener traf Admir Mehmedi (63.). Bayer rutschte auf Rang neun ab. Ingolstadt verbesserte sich auf Platz 16. Leverkusen musste nach der frühen Gelb-Roten Karte von Charles Aranguiz (49.) zu zehnt auskommen und kassierte die siebte Pleite in der Liga.

TSV 1860 München bestätigt Verpflichtung von Pereira als Trainer

Der TSV 1860 München hat die Verpflichtung des neuen Trainers Vítor Pereira offiziell bestätigt. Der international erfahrene Portugiese werde seine Arbeit beim Fußball-Zweitligisten am 1. Januar 2017 antreten. Der 48-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018, wie die «Löwen» am Sonntagabend mitteilten. «Wir sind froh, dass wir mit der Unterstützung von unserem Hauptgesellschafter Hasan Ismaik einen absoluten Hochkaräter wie Vitor Pereira für uns gewinnen konnten», erklärte 1860-Präsident Peter Cassalette in einer Verreinsmitteilung. Pereira wird am Montag (12.00 Uhr) vorgestellt.

Barça verkürzt Rückstand auf Real in der Primera División

Der FC Barcelona hat seinen Rückstand in der spanischen Primera División auf Tabellenführer Real Madrid vorerst verkürzt. Die Katalanen gewannen am Sonntagabend ihr letztes Punktspiel vor der Winterpause überlegen mit 4:1 (1:0) gegen den Stadtrivalen Espanyol und liegen nun nur noch drei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus der Hauptstadt. Allerdings hat Barça auch ein Spiel mehr absolviert. Real trat am Wochenende nicht in der Liga an, sondern spielte um die Club-WM. Im Endspiel dieses Wettbewerbs setzten sich die Königlichen mit 4:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung gegen die Kashima Antlers aus Japan durch.

Manchester City schlägt FC Arsenal 2:1 - Erstes Tor für Leroy Sané

Manchester City hat in der englischen Premier League am Sonntag einen wichtigen Erfolg verbucht. Gegen den FC Arsenal mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil siegte das Team von Trainer Pep Guardiola nach einer starken zweiten Halbzeit mit 2:1 (0:1) und kletterte zunächst auf Platz zwei der Tabelle. Der ehemalige Schalker Leroy Sané (47.) mit seinem ersten Tor für ManCity und Raheem Sterling (71.) drehten die Partie, nachdem Arsenal zuvor früh durch Theo Walcott (5.) in Führung gegangen war. Die «Citizens» haben weiter sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea.

Bayern-Basketballer besiegen Ludwigsburg - Zuhause weiter unbesiegt

Die Basketballer des FC Bayern München haben ihre perfekte Bilanz vor eigenem Publikum gewahrt und den siebten Heimsieg in der Bundesliga eingefahren. Der Meister von 2014 setzte sich am Sonntag souverän mit 94:65 (54:31) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg durch und wahrte damit auch den Anschluss an das Top-Duo mit Meister Brose Bamberg und Verfolger Ratiopharm Ulm. Allerdings steht auch Überraschungsteam Medi Bayreuth weiter vor der Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic.

Meister EHC festigt Führung - DEG siegt im Derby - Eisbären verlieren

Mit einem Sieg im Spitzenspiel hat der EHC München seine Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag daheim gegen die Adler Mannheim mit 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) durch und steht damit nach 28 Spielen der Vorrunde bei schon 22 Siegen. Den zweiten Derbysieg innerhalb von drei Tagen feierte die Düsseldorfer EG. Nach dem 4:0-Erfolg am Freitag in Krefeld gewannen die Düsseldorfer das prestigeträchtige Lokalduell mit den Kölner Haien 2:1 (1:0, 0:1, 0:0) im Penaltyschießen.

Norwegische Handball-Frauen zum siebten Mal Europameister

Die norwegischen Handball-Frauen sind zum siebten Mal Europameister. Das Team gewann am Sonntagabend in Göteborg in einem spannenden Finale gegen die Niederlande mit 30:29 (15:15). Überragende Spielerin war die Norwegerin Nora Mörk, die dank ihrer zwölf Treffer im Endspiel auch EM-Torschützenkönigin mit insgesamt 53 Toren wurde. Dritte wurden die Französinnen, die zuvor Dänemark mit 25:22 (14:9) geschlagen hatten. Die deutschen Frauen hatten das Turnier nach der Niederlage gegen Rumänien am Freitag als Sechste beendet.