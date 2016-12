Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.16

Fußball-Nationspieler Ilkay Gündogan wird Manchester City laut Trainer Pep Guardiola lange fehlen, die genaue Diagnose der Knieverletzung steht aber nach wie vor aus. Man müsse auf ein offizielles Statement warten, erklärte Guardiola am Freitag. «Es ist so, so schwierig für ihn, es so traurig, wir werden ihn sehr vermissen. Es ist Pech, aber das ist Fußball», sagte Guardiola in der Pressekonferenz zum Spiel gegen den FC Arsenal. Gündogan werde bald operiert und so schnell wie möglich zurückkehren. Der 26-Jährige hatte sich am Mittwoch im Spiel von Manchester City gegen Watford die Knieverletzung zugezogen, mehrere Medien sprechen bereits von einem Kreuzbandriss.

Skirennfahrer Sander starker Fünfter im Super-G - Jansrud gewinnt

Andreas Sander ist beim Super-G von Gröden auf den fünften Platz und damit zum besten Weltcup-Ergebnis seiner Karriere gerast. Der Skirennfahrer aus Ennepetal war am Freitag auf der Saslong nur knapp eine halbe Sekunde langsamer als Sieger Kjetil Jansrud aus Norwegen. Dieser rettete 0,06 Sekunden Vorsprung vor Landsmann Aleksander Aamodt Kilde. Dritter wurde der Kanadier Erik Guay (+0,13). Sander sorgte für das beste deutsche Ergebnis in einem Speed-Rennen seit mehr als vier Jahren. Josef Ferstl auf Rang 13 (+0,75) und Thomas Dreßen als 17. (+0,88) sorgten einen Tag vor der Abfahrt am Samstag für ein hervorragendes Mannschaftsergebnis.

Einspruch abgelehnt: Ex-DFB-Präsident Niersbach bis Juli gesperrt

Der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach bleibt für sein Verhalten in der Affäre um die WM 2006 gesperrt. Der 66-Jährige scheiterte mit seinem Einspruch gegen den Bann durch die FIFA-Ethikhüter. Die Berufungskommission des Fußball-Weltverbandes lehnte den Einspruch ab, wie die FIFA am Freitag mitteilte. Die Sperre sei «verhältnismäßig». Der Bann für alle Ämter im nationalen und internationalen Fußball gilt noch bis zum 25. Juli 2017.

WM-Affäre: Keine neuen Erkenntnisse in «Warner-Datei» gefunden

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat nach der Öffnung der bislang verschlüsselten «Warner-Datei» keine neuen Erkenntnisse in der WM-Affäre gefunden. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung. «Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat uns heute bestätigt, dass in der Datei 'Erdbeben' wie von den staatlichen Ermittlern vermutet keinerlei neue Erkenntnisse zur WM-Affäre enthalten sind. Für die Klärung des Sachverhalts ist sie belanglos», sagte auch DFB-Mediendirektor Ralf Köttker dazu.

Biegler kein offizieller Kandidat für Sigurdsson-Nachfolge

Michael Biegler ist für den Deutschen Handballbund kein offizieller Nachfolgekandidat für Dagur Sigurdsson als Trainer der Männernationalmannschaft. «Wir haben unsere beiden Kandidaten klar kommuniziert. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen», sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning am Freitag auf Nachfrage der Deutschen Presseagentur zu Spekulationen, dass Frauencoach Biegler den Isländer beerben könne. Sigurdsson tritt nach der WM im Januar in Frankreich von seinem Posten zurück. Die vom DHB favorisierten Kandidaten sind die Bundesliga-Trainer Christian Prokop (SC DHfK Leipzig) und Markus Baur (TVB 1898 Stuttgart).

Rafinha bleibt bis 2018 beim FC Bayern

Der FC Bayern setzt ein weiteres Jahr auf Außenverteidiger Rafinha. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, zog der Verein eine Option, wodurch der Vertrag des gebürtigen Brasilianers noch ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018 läuft. Rafinha, der mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, ist seit 2011 bei den Münchnern.

HC Erlangen trennt sich von Rückraumspieler Horák

Handball-Bundesligist HC Erlangen und Rückraumspieler Pavel Horák gehen künftig getrennte Wege. Wie der fränkische Verein am Freitag mitteilte, entschloss sich der 34-Jährige zu einem Wechsel zum weißrussischen Spitzenclub Meschkow Brest. Dort will sich Horák ab der kommenden Saison einer neuen Herausforderung stellen.

Wilhelmshaven wird nicht wieder in die Regionalliga eingegliedert

Der SV Wilhelmshaven wird trotz seines juristischen Erfolgs über die Fußball-Verbände FIFA und DFB nicht in die Regionalliga zurückkehren. «Eine Wiedereingliederung in die Regionalliga Nord kann es nicht geben», sagte Heiko Petersen als Vorsitzender des Verbandsgericht des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) am Freitag in Frankfurt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte im September den 2012 von der FIFA verhängten Zwangsabstieg des Ex-Regionalligavereins für unwirksam erklärt. Neben der Wiedereingliederung in die vierthöchste deutsche Spielklasse besteht der Verein auch auf Ersatz für den entstandenen finanziellen Schaden.

Diskuswurf-Olympiasiegerin Faina Melnik mit 71 Jahren gestorben

Faina Melnik, die Diskuswurf-Olympiasiegerin von 1972, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Dies teilte der russische Leichtathletik-Verband am Freitag mit, ohne den Todestag oder die Ursache zu erwähnen. Faina Melnik wurde 1945 in der Ukraine geboren und errang ihre größten Erfolge im UdSSR-Trikot: 1972 wurde sie in München Olympiasiegerin, 1971 in Helsinki und 1974 in Rom jeweils Europameisterin im Diskuswurfring.

Skirennfahrer Kristoffersen unterliegt in Sponsorenstreit vor Gericht

Der norwegische Skirennfahrer Henrik Kristoffersen hat im Sponsorenstreit mit seinem Verband vor Gericht eine Niederlage kassiert. Richter in Oslo lehnten am Freitag den Antrag des Athleten ab, einen lukrativen Vertrag mit dem Getränkehersteller Red Bull als persönlichem Sponsor unterzeichnen zu dürfen. Norwegens Verband schreibt seinen Sportlern vor, auf der Vorderseite der Mützen nur für einen Verbandssponsoren zu werben. Dagegen klagte Kristoffersen.