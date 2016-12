Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.16

GELSENKIRCHEN (dpa) - Verletzungssorgen beim FC Schalke: Auch Choupo-Moting fällt aus

Beim FC Schalke 04 herrscht im letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres gegen den SC Freiburg große Personalnot in der Offensive. In Eric Maxim Choupo-Moting fällt auch der vierte Stürmer aus. Der Kameruner ist wegen eines grippalen Infekts am Samstag (15.30 Uhr) nicht einsetzbar. «Das ist sehr bitter für uns. Vorne trifft es uns in geballter Form. Aber wir werden eine Lösung finden», sagte Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag.

BVB mit Personalsorgen gegen Hoffenheim - Bender vor Comeback

Borussia Dortmund reist mit großen Personalsorgen zum Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) bei 1899 Hoffenheim. In Sebastian Rode, Lukasz Piszczek, Sokratis und Gonzalo Castro fallen vier Profis sicher aus. Zudem verzögert sich das Comeback von Fußball-Europameister Raphael Guerreiro. Einsätze von Erik Durm, Marc Bartra und Shinji Kagawa sind fraglich. Angesichts der großen Personalnot vor allem in der Abwehr erwägt Thomas Tuchel einen Einsatz von Sven Bender, der in dieser Saison noch kein Spiel bestritten hat.

RB Leipzigs Ziel: Neue Serie starten - Erste Niederlage ist abgehakt

Aufsteiger RB Leipzig hat die erste Liga-Niederlage in dieser Saison abgehakt und will im Bundesliga-Verfolgerduell gegen den Tabellendritten Hertha BSC eine neue Serie starten. «Ich bin überzeugt, dass wir am Samstag ein anderes Gesicht als in Ingolstadt zeigen werden», sagte Trainer Ralph Hasenhüttl vor dem Heimspiel am Samstag gegen die Berliner (15.30 Uhr/Sky).

Erneut Verletzungspech für Gündogan: Lange Pause befürchtet

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan muss möglicherweise erneut monatelang pausieren. Der 26-Jährige von Manchester City verletzte sich am Mittwochabend im Premier-League-Spiel gegen den FC Watford (2:0) am rechten Knie und musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden. Die genaue Diagnose soll am Donnerstag nach einer Untersuchung feststehen.

Dopingverdacht im Biathlon: Weltverband «entsetzt und tieftraurig»

Im sich anbahnenden Doping-Skandal um 31 russische Biathleten könnte der Weltverband bereits am 22. Dezember erste Ergebnisse präsentieren. Bis kurz vor Weihnachten solle eine Expertengruppe aus fünf Nationen die 31 Fälle aus dem McLaren-Report prüfen und dem IBU-Vorstand Bericht erstatten, teilte der Verband am Donnerstag mit. Im Rahmen der IBU-Anti-Doping-Regeln und des WADA-Anti-Doping-Codes solle die Expertengruppe «einschlägige Disziplinarmaßnahmen» vorschlagen. Nach dem Bekanntwerden der Dopingverdächtigungen gegen russische Biathleten zeigte sich der Weltverband in einer Mitteilung «wirklich entsetzt und zutiefst traurig über die Ergebnisse des McLaren-Reports».

DFL terminiert Spieltage 21 bis 28: Bayern - Dortmund am Samstagabend

Die Partie zwischen Meister FC Bayern München und Rivale Borussia Dortmund wird auch in der Bundesliga-Rückrunde als Topspiel am Samstagabend stattfinden. Das Aufeinandertreffen der beiden deutschen Topclubs steigt am 8. April (18.30 Uhr) in der Münchner Arena, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) in ihren Ansetzungen für die Spieltage 21 bis 28 bekanntgab. In der vorherigen Englischen Woche müssen die Bayern in Hoffenheim und der BVB gegen Hamburg jeweils am Dienstag (20.00 Uhr) antreten.

Schulnote zwei: Bundestrainer Löw mit Jahr 2016 «am Ende zufrieden»

Trotz des verpassten Europameister-Titels hat Fußball-Bundestrainer Joachim Löw eine positive Jahresbilanz gezogen. «Ich glaube, wir haben eine zwei verdient», sagte der Coach der deutschen Nationalmannschaft in der ARD auf die Frage nach einer Schulnote für das Jahr 2016. «Wir haben die Ziele nicht erreicht, Europameister zu werden, aber am Ende war ich dann mit diesem Jahr doch zufrieden», erklärte Löw. «Die EM hat gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft sind, dass wir einen guten Teamgeist hatten.»

Luis Suárez verlängert bei Barça bis 2021

Fußball-Profi Luis Suárez hat seinen Vertrag beim spanischen Meister FC Barcelona vorzeitig um zwei Spielzeiten bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Die Unterzeichnung des neuen Kontraktes werde am Freitag in Barcelona stattfinden, beide Seiten hätten aber bereits ein entsprechendes Abkommen unterschrieben, teilte der katalanische Verein am Donnerstag mit. Mit dem 29 Jahre alten Nationalspieler Uruguays sei eine Ausstiegsklausel von 200 Millionen Euro vereinbart worden, so der Club.

Fourcade siegt vor Schipulin - Peiffer wird Sprint-Elfter

Die deutschen Biathleten haben es beim Weltcup-Sprint in Nove Mesto nicht auf das Podest geschafft. Beim erneuten Sieg von Weltcup-Spitzenreiter Martin Fourcade war Arnd Peiffer als Elfter bester Deutscher. Erik Lesser und Simon Schempp schafften es auf den Rängen 15 und 17 noch in die Top 20. Unbeeindruckt von den schweren Dopingverdächtigungen gegen sein Land wurde der Russe Anton Schipulin beim Sprint in Nove Mesto Zweiter. Auf Rang drei kam der Norweger Emil Hegle Svendsen. In der Vysocina-Arena, dem WM-Ort von 2013, geht es am Freitag mit dem Damen-Sprint (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) weiter.

91:83 gegen Istanbul: Bamberg setzt Euroleague-Aufwärtstrend fort

Der Aufwärtstrend von Brose Bamberg in der Euroleague der Basketballer geht weiter. Der deutsche Meister aus Franken gewann am Donnerstag in Nürnberg gegen Efes Istanbul mit 91:83 (48:41). Bester Werfer bei den Bambergern war der überragende Fabien Causeur mit 28 Punkten, Darius Miller machte 17 Punkte.

Skirennfahrer Stechert muss erneut am Knie operiert werden

Skirennfahrer Tobias Stechert muss erneut am Knie operiert werden und kann wohl frühestens wieder bei den Weltcup-Rennen im Januar an den Start gehen. Grund für den Eingriff am Freitag in München ist ein kleineres Problem am Meniskus und an der Kapsel. Herren-Bundestrainer Mathias Berthold berichtete am Donnerstagabend in Gröden, die Probleme seien tags zuvor nach dem Abfahrtstraining auf der Saslong aufgetreten. «14 Tage wird er ausfallen», sagte Berthold in Südtirol. «Es wäre ideal, wenn er in Wengen fahren könnte.» Die Speedrennen in der Schweiz sind auf das Wochenende vom 13. bis 15. Januar terminiert.

Nach Flugzeugabsturz: «Chape»-Spieler aus Krankenhaus entlassen

Nach dem Flugzeugunglück um den brasilianischen Fußballclub AF Chapecoense wird auch der letzte überlebende Spieler aus dem Krankenhaus entlassen. Der Verteidiger Helio Neto musste nach dem Unglück wegen einer schweren Lungeninfektion in einem kolumbianischen Krankenhaus behandelt werden. Nun sei der 31-Jährige auskuriert und könne wieder nach Hause zurückkehren, teilten die Ärzte am Donnerstag mit. In den vergangenen Tagen waren bereits Torwart Jackson Follmann, dem ein Teil seines rechten Beins amputiert wurde, und der Verteidiger Alan Ruschel, der einen Wirbelsäulenbruch erlitten hatte, nach Brasilien zurückgekehrt.

Tommy Haas will Comeback bei Australian Open: Bin schmerzfrei

Tennis-Routinier Tommy Haas sieht sich bei seinen Comeback-Plänen auf einem guten Weg und will im Januar bei den Australian Open antreten. «Der Gedanke nochmals in Melbourne dabei sein zu können, hat sich schon relativ früh in meinem Kopf festgesetzt und verstärkte sich immer mehr, je mehr Fortschritte ich im Training machte», sagte der 38-Jährige dem «Tennis Magazin». Gesundheitlich gehe es ihm wieder gut, erklärte der gebürtige Hamburger. «Zur Zeit ist tatsächlich alles soweit in Ordnung - ich kann schmerzfrei trainieren und die Schulter auch immer besser voll einsetzen.»

Deutsche Rodel-Meisterschaften in Altenberg abgesagt

Die Deutschen Rodel-Meisterschaften in Altenberg sind aufgrund von Problemen mit dem Schlittentransport abgesagt worden. Die ursprünglich vom 21. bis 23. Dezember auf der sächsischen Bahn angesetzten Rennen müssten leider verschoben werden, teilte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Donnerstagabend mit. Einen Ersatztermin gebe es noch nicht. Die Schlitten der Athleten können nicht rechtzeitig aus den USA, wo an diesem Wochenende der vierte Weltcup der Saison in Park City stattfindet, nach Altenberg geliefert werden. «Ich bedauere sehr, dass wir diesen Termin nicht halten können», sagte Bundestrainer Norbert Loch.

Missbrauch in britischen Fußballvereinen: Zahl der Hinweise steigt

Im Missbrauchskandal des britischen Fußballs sind binnen drei Wochen mehr als 1700 Anrufe mit Hinweisen bei einer Telefon-Hotline eingegangen. Das teilte die Kinderschutzorganisation NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelity to Children) am Donnerstag mit. Sie hatte die Anlaufstelle am 23. November gemeinsam mit dem Fußballverband FA gegründet. Zuvor hatten ehemalige Fußball-Profis öffentlich berichtet, dass sie als Jugendspieler sexuell missbraucht worden seien und damit eine Lawine losgetreten.