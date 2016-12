Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.16

LONDON (dpa) - Klitschko vor Duell mit Joshua: «Solche Kämpfe gibt es nicht oft»

Profiboxer Wladimir Klitschko will zurück auf den WM-Thron im Schwergewicht. Der 40 Jahre alte Ukrainer kämpft am 29. April in London gegen den britischen IBF-Champion Anthony Joshua. «Ich will zum dritten Mal Weltmeister werden», sagte Klitschko am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in London. Der Ex-Weltmeister hat seine Titel im November vergangenen Jahres durch eine Niederlage gegen den Briten Tyson Fury verloren. Seither hat er keinen Kampf bestritten. Der 13 Jahre jüngere Joshua hat seine bisherigen 18 Profikämpfe allesamt durch K.o. gewonnen. «Die Zeit ist reif für diesen Kampf», sagte Joshua.

FC Augsburg trennt sich von Trainer Schuster - Baum übernimmt

Der FC Augsburg hat sich überraschend von Trainer Dirk Schuster getrennt. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Zusammen mit dem 48-Jährigen müssen auch seine Co-Trainer Sascha Franz und Frank Steinmetz mit sofortiger Wirkung gehen. «Nach eingehender Analyse der aktuellen sportlichen Situation sind die Verantwortlichen des FC Augsburg zu der Erkenntnis gelangt, dass unterschiedliche Auffassungen über die weitere sportliche Ausrichtung und die Art und Weise, wie der FCA Fußball spielen will, herrschen», teilte der Tabellen-13. weiter mit. Bis auf Weiteres werde nun der Cheftrainer des FCA-Nachwuchses, Manuel Baum, das Amt des Cheftrainers übernehmen.

Bruchhagen lässt HSV-Sportchef Beiersdorfer bis Jahresende im Amt

Heribert Bruchhagen hat als neuer Vorstandsvorsitzender des Hamburger SV seinem entmachteten Vorgänger Dietmar Beiersdorfer bis Jahresende die Aufgaben des Sportchefs übertragen. Die kurz bevorstehende Transferperiode in der Winterpause erfordere das. Das müsse aus «bestehenden Mitteln und Personen realisiert werden», sagte Bruchhagen bei seiner Vorstellung am Mittwoch. «Wir wollen die Wünsche von Herrn Gisdol erfüllen.» Trainer Markus Gisdol hatte in den vergangenen Wochen die nötigen Verstärkungen mit Beiersdorfer eingefädelt. «Es bietet sich geradezu an», sagte Bruchhagen über das weitere Engagement Beiersdorfers. Der in zweieinhalb Wochen scheidende Sportchef habe «kein Signal gegeben, dass er darüber hinaus für den Verein tätig sein will» , betonte Bruchhagen.

IOC und DOSB begrüßen Verlegung der Bob- und Skeleton-WM

Das Internationale Olympische Komitee und der Deutsche Olympische Sportbund haben sich positiv zur Entscheidung geäußert, Russland die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften zu entziehen. Das IOC begrüße die Maßnahme des internationalen Verbandes IBSF, «die voll und ganz mit den Empfehlungen des Olympic Summit und der IOC-Exekutive übereinstimmt», sagte ein IOC-Sprecher am Mittwoch in Lausanne. Die WM sollte ursprünglich vom 15. bis 27. Februar 2017 im russischen Sotschi stattfinden; die IBSF will den neuen Austragungsort in den kommenden Tagen bekanntgeben.

Union beantragt Bundestags-Anhörung zum russischen Doping-Skandal

Angesichts der umfassenden Vorwürfe gegen Russland über jahrelanges staatlich organisiertes Doping hat die Unionsfraktion eine Anhörung im Deutschen Bundestag zu dem Thema beantragt. Dies sei am Mittwoch geschehen, teilte die Fraktion mit. Ein Termin für die Anhörung stand zunächst nicht fest. «Das vom russischen Staat gelenkte Staatsdoping untergräbt die Werte des Sports», sagte der frühere Weltklasse-Turner und jetzige sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Eberhard Gienger. Mehr als 1000 russische Sportler sind nach Ermittlungen der Welt-Anti-Doping-Agentur zwischen 2011 und 2015 Teil einer groß angelegten staatlichen Dopingpolitik gewesen.

Matthias Sammer kehrt vorerst nicht zurück: «Eigenen Weg gehen»

Matthias Sammer plant vorerst keine Rückkehr ins Fußball-Geschäft. «Ich habe gesagt, als ich gegangen bin: Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Das wird auch so sein», sagte Sammer der «Sächsischen Zeitung» (Mittwoch). Es sei derzeit noch «zu früh», seine weiteren Pläne zu benennen, sagte der 49 Jahre alte Ex-Nationalspieler. Sammer hatte sich zum Ende der Vorsaison aus gesundheitlichen Gründen vom Posten des Sportvorstands beim FC Bayern München zurückgezogen. Inzwischen gehe es ihm wieder gut, versicherte der Europameister von 1996.

Nach drei Monaten: Bellarabi wieder im Bayer-Training

Nationalspieler Karim Bellarabi hat drei Monate nach seiner Verletzung erstmals wieder mit der Mannschaft von Bayer Leverkusen trainiert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch via Twitter mit. Der Offensivspieler hatte sich am zweiten Spieltag im Heimspiel gegen den Hamburger SV (3:1) einen Muskelbündelriss zugezogen und seither nur individuelle Übungseinheiten absolvieren können. Ein Einsatz von Bellarabi noch diesem Jahr in der Bundesliga gilt nach Angaben eines Clubsprechers aber als ausgeschlossen.

Premiere für Video-Beweis: Kashima im Finale der Club-WM

Mit etwas Hilfe durch den Video-Beweis hat der japanische Fußball-Meister Kashima Antlers das Finale der Club-Weltmeisterschaft erreicht. Beim 3:0 (1:0)-Halbfinalsieg gegen den Copa-Libertadores-Sieger Atletico Nacional aus Kolumbien am Mittwoch waren die Antlers durch einen Elfmeter in Führung gegangen, den der ungarische Schiedsrichter Viktor Kassai erst nach Betrachten der Videobilder verhängt hatte. Es war das erste Mal, dass der Video-Beweis bei einem offiziellen Wettbewerb des Weltverbands FIFA angewendet wurde.