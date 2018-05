Written by: Redaktion DER FARANG | 24/05/2018

Zwanziger, Niersbach und Schmidt in WM-Affäre angeklagt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - In der Affäre um die Fußball-WM 2006 hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen die früheren DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt erhoben.



Das bestätigten alle drei am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung ermitteln in diesem Skandal seit November 2015. Die drei Funktionäre sollen für das WM-Jahr 2006 eine falsche Steuererklärung abgegeben haben. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Anklagen berichtet.

Im Team mit Podolski: Iniesta setzt Karriere in Japan fort

BARCELONA/TOKIO (dpa) - Der spanische Mittelfeldspieler Andres Iniesta wird seine Fußball-Karriere im Team von Lukas Podolski fortsetzen.



Der Regisseur, der am Sonntag nach 22 Spielzeiten den FC Barcelona verlassen hatte, bestätigte am Mittwoch seinen Wechsel zum japanischen Verein Vissel Kobe, bei dem auch der frühere Kölner Nationalspieler unter Vertrag steht.

Basketball-Champ Bamberg gleicht gegen Bayern aus - 78:65-Heimsieg

BAMBERG (dpa) - Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat im Spitzenduell mit Pokalsieger FC Bayern ausgeglichen und darf wieder auf den Einzug ins Endspiel hoffen.



Die Franken gewannen am Mittwoch vor eigenem Publikum das zweite Playoff-Halbfinale mit 78:65 (34:35) und sorgten damit in der Best-of-five-Serie für das 1:1. Bester Akteur des Titelverteidigers war vor 6150 Zuschauern Dorell Wright, der vor den Augen seines Bruders, NBA-Profi Delon, mit 22 Punkten glänzte. Für die Bayern zeigte sich Jared Cunningham (16) am treffsichersten. Bereits am Samstag (18.00 Uhr) treffen die beiden Teams im dritten Spiel erneut aufeinander, dann wieder in München.

Polizei fasst Verdächtigen nach Messerangriff auf Kvitova

PRAG (dpa) - Fast anderthalb Jahre nach dem schockierenden Messerangriff auf Tennis-Spielerin Petra Kvitova hat die tschechische Polizei einen Verdächtigen gefasst.



Das berichtete das öffentlich-rechtliche Fernsehen CT am Mittwochabend. Die 28 Jahre alte Weltranglisten-Achte habe den mutmaßlichen Täter wiedererkannt. Seine Festnahme gehe auf einen anonymen Hinweis zurück. Die Ermittler gehen demnach von einem Fall von Beschaffungskriminalität im Drogenmilieu aus. Kvitova war kurz vor Weihnachten 2016 in ihrer Wohnung im mährischen Prostejov (Proßnitz) überfallen und schwer an der linken Schlaghand verletzt worden.

Ex-Bayern-Coach Ancelotti erhält Drei-Jahresvertrag beim SSC Neapel

ROM (dpa) - Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti ist neuer Trainer des italienischen Vizemeisters SSC Neapel.



«Ich bin glücklich und stolz, diese Mannschaft einer solch einzigartigen Stadt zu trainieren», sagte Ancelotti am Mittwoch in einer Video-Botschaft in vier Sprachen via Twitter. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, erhält Ancelotti eine Vertrag für drei Spielzeiten.

Topgesetzte Stephens mit Erstrunden-Aus bei Tennisturnier in Nürnberg

NÜRNBERG (dpa) - Die topgesetzte Amerikanerin Sloane Stephens ist beim Tennisturnier in Nürnberg schon in der ersten Runde gescheitert.



Die Weltranglistenzehnte unterlag am Mittwoch Julija Putinzewa aus Kasachstan mit 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Die Partie war am Dienstagabend wegen Dunkelheit abgebrochen worden und dauerte am Ende genau drei Stunden - das war das längste Match der Turnier-Historie. Vor Stephens, die 2017 die US Open gewonnen hatte, hatte Julia Görges (Bad Oldesloe) als Nummer zwei den Achtelfinal-Einzug verpasst.

Entscheidung der NFL: Spieler müssen während der Hymne stehen

ATLANTA (dpa) - Spieler der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL müssen künftig während des Abspielens der Nationalhymne stehen.



Sollten sie als ein Zeichen des Protests knien, würden die Vereine bestraft, teilte NFL-Commissioner Roger Goodell am Mittwoch beim NFL-Frühjahrstreffen in Atlanta mit. Anders als bisher müssen die Spieler zur Hymne nicht mehr aufs Feld kommen, sie können stattdessen auch in der Kabine bleiben. Mit dieser Entscheidung zog die NFL die Konsequenz aus dem sogenannten Hymnenstreit, in den sich auch US-Präsident Donald Trump eingeschaltet hatte.

Ex-Hertha-Profi Marcelinho nach Haftbefehl abgetaucht

CAMPINA GRANDE (dpa) - Nach dem Haftbefehl gegen Marcelinho ist der Ex-Bundesligaprofi offenbar untergetaucht.



Wegen ausstehender Unterhaltszahlungen hatte ein brasilianischer Richter Ende vergangener Woche eine Freiheitsstrafe von 30 Tagen gegen den ehemaligen Mittelfeldspieler von Hertha BSC verhängt. Seitdem ist Marcelinho nicht auffindbar. Sein derzeitiger Verein, der Viertligist Treze Futebol Clube, weiß nicht, wo der 43-Jährige sich aufhält, wie das Nachrichtenportal UOL unter Berufung auf den Club berichtete.

Italiener Viviani feiert vierten Tagessieg beim Giro d'Italia

ISEO (dpa) - Elia Viviani hat beim 101. Giro d'Italia seine vierte Etappe gewonnen.



Der Italiener, Träger des violetten Punkte-Trikots, sicherte sich die 17. Etappe am Lago d'Iseo nach 155 Kilometern im Massensprint vor dem Iren Sam Bennett vom Bora-hansgrohe-Team. Im Gesamtklassement gab es am Mittwoch keine Veränderungen: Der Brite Simon Yates führt weiter vor dem Vorjahressieger Tom Dumoulin vom deutschen Sunweb-Team.