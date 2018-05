Written by: Redaktion DER FARANG | 23/05/2018

Das FIFA-Logo am Hauptsitz des Weltfußballverbandes in Zürich. Foto: epa/Walter Bieri

FIFA: Keine Doping-Verstöße von aktuellen russischen WM-Spielern

ZÜRICH (dpa) - Die FIFA hat bei einer Untersuchung keine Beweise für Doping-Vergehen der aktuellen russischen Fußball-Nationalspieler im vorläufigen Kader des WM-Gastgebers feststellen können.

Gegen mehrere Spieler, die nicht bei der WM im Einsatz sein werden, laufen hingegen noch Untersuchungen, wie der Weltverband am Dienstag mitteilte. Diese sollen mit Unterstützung der Welt-Anti-Doping-Agentur fortgesetzt werden. Im 2016 veröffentlichten Report des Doping-Ermittlers Richard McLaren zum Staatsdoping in Russland waren insgesamt 154 Proben von russischen Spielern erwähnt worden. Außerdem bestätigte die FIFA damals, alle 23 Spieler Russlands seien bei der WM 2014 negativ getestet worden.

Aue bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga durch 3:1 gegen KSC

AUE (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue hat sich dank eines Dreierpacks von Sören Bertram den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert und den Aufstieg des Karlsruher SC verhindert.

Im Relegations-Rückspiel setzten sich die Sachsen am Dienstagabend gegen die Badener mit 3:1 durch, im Hinspiel hatten sich beide Teams 0:0 getrennt. Für Gastgeber Aue erzielte Angreifer Bertram alle drei Tore, für Karlsruhe hatte Fabian Schleusener den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Damit scheiterte im zehnten Versuch seit der Wiedereinführung der Relegation erst zum dritten Mal der jeweilige Drittligist.

BVB-Kapitän Schmelzer stellt Amt zur Verfügung

DORTMUND (dpa) - Ex-Nationalspieler Marcel Schmelzer ist als Kapitän des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zurückgetreten. «Es ist meine Entscheidung.

Ich glaube, dass es so das Beste ist», sagte der 30-Jährige in einer am Dienstagabend vom Verein verbreiteten Mitteilung: «Das waren zwei anstrengende und intensive Jahre, die sehr kräftezehrend waren.» In der Nacht zum Mittwoch wollte Schmelzer beim Spiel in Los Angeles letztmals die Kapitänsbinde tragen. Favorit auf die Nachfolge ist Marco Reus. Schmelzer war seit 2016 Kapitän.

Giro: Tony Martin im Zeitfahren auf Platz zwei

ROVERETO (dpa) - Radprofi Tony Martin hat den ersten deutschen Etappensieg beim 101. Giro d'Italia knapp verpasst.

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister vom Team Katusha Alpecin lag nach dem 34,2 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr am Dienstag auf dem 16. Teilstück von Trento nach Rovero 14 Sekunden hinter Tagessieger Rohan Dennis (Australien/BMC Racing Team). Auf Rang drei folgte Vorjahressieger Tom Dumoulin (Niederlande/Team Sunweb) mit 22 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Führender im Gesamtklassement bleibt der Brite Simon Yates vom Team Mitchelton-Scott.

Petkovic verliert früh in Nürnberg - Eine Deutsche in Runde zwei

NÜRNBERG (dpa) - Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Nürnberg eine ganz knappe Auftaktniederlage hinnehmen müssen.

Die 30 Jahre alte Darmstädterin unterlag am Dienstag der Rumänin Sorana Cirstea 6:2, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7) und verpasste das erhoffte Erfolgserlebnis nach einem bislang schwierigen Tennis-Jahr mit erst zwei Siegen in einem WTA-Hauptfeld. Die auf Weltranglistenplatz 107 abgerutschte frühere Top-Ten-Spielerin musste sich nach 2:39 Stunden geschlagen geben. Bei dem mit 250 000 Dollar dotierten Sandplatzevent ist von sechs deutschen Starterinnen im Hauptfeld damit nur noch Mona Barthel aus Neumünster im Achtelfinale dabei.

Schwergewichtsboxer Molina zwei Jahre wegen Dopings gesperrt

LONDON (dpa) - Der amerikanische Schwergewichtsboxer Eric Molina ist wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt worden.

Wie die britische Anti-Doping-Behörde am Dienstag mitteilte, wurde der 36-Jährige während des WM-Kampfes gegen den britischen Champion Anthony Joshua am 10. Dezember 2016 in Manchester positiv auf das verbotene Steroidhormon Dexamethason getestet. Molina, der durch technischen K.o. in der dritten Runde klar gegen Joshua verloren hatte, bestritt die Einnahme der Substanz nicht und wird das Urteil nicht anfechten. Molina hatte nach eigener Aussage nicht die Absicht, zu betrügen.