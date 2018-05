Von: Redaktion DER FARANG | 22.05.18

Favre wird neuer Trainer von Borussia Dortmund

DORTMUND (dpa) - Lucien Favre wird neuer Trainer von Borussia Dortmund. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, einigten sich beide Seiten auf eine Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2020.



Der 60 Jahre alte Schweizer tritt beim BVB die Nachfolge von Peter Stöger an, der am letzten Bundesligaspieltag beim Revierclub seinen Abschied verkündet hatte. Der zuvor beim 1. FC Köln tätige Österreicher hatte den Revierclub am 10. Dezember 2017 übernommen und von Rang acht in die Champions League geführt. «Die Verpflichtung von Lucien Favre als Trainer ist ein wichtiger Teil unseres sportlichen Neustarts in diesem Sommer», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Schmadtke übernimmt beim VfL Wolfsburg als Geschäftsführer Sport

WOLFSBURG (dpa) - Jörg Schmadtke wird zur neuen Spielzeit Geschäftsführer Sport beim VfL Wolfsburg. Der seit Montag gerettete Fußball-Bundesligist bestätigte am Dienstag die Verpflichtung des 54 Jahre alten Rheinländers.



Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Schmadtke hatte bis zum vergangenen Herbst als Geschäftsführer Sport in Köln gearbeitet. Nur wenige Monate nach der Qualifikation für die Europa League lösten der Verein und der Ex-Torwart den Vertrag auf, nachdem es zum Saisonstart neun Spiele keinen Sieg gegeben hatte. Der frühere Bundesliga-Profi war zuvor auch Sportdirektor bei Alemannia Aachen und Hannover 96.

Löw startet ohne acht Nationalspieler in WM-Vorbereitung

EPPAN (dpa) - Weltmeister Deutschland startet zunächst nur mit 19 von 27 Spielern aus dem vorläufigen WM-Kader in die Vorbereitung auf das Turnier in Russland.



Die fünf Bayern-Profis Mats Hummels, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Niklas Süle und Jérôme Boateng sowie Torwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona und Abwehrspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea werden erst am Freitag in Südtirol zum Team stoßen, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Toni Kroos wird sogar erst im Anschluss an das Champions-League-Finale mit Real Madrid gegen den FC Liverpool zum DFB-Tross stoßen. Bundestrainer Joachim Löw reist am Mittwoch mit den übrigen Akteuren nach Eppan.

Deutschland bei Eishockey-WM 2019 in Kosice - Kanada und USA Gegner

KOSICE (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei eine realistische Chance auf das Erreichen des Viertelfinals.



Das Team von Bundestrainer Marco Sturm trifft bei dem Turnier von 10. bis 26. Mai in der Achtergruppe unter anderem auf die Top-Teams Kanada, USA und Finnland. Neben den drei Favoriten erwarten den Olympia-Zweiten aber auch Duelle mit Ex-Weltmeister Slowakei, Dänemark, Frankreich und Aufsteiger Großbritannien. Deutschland spielt in der Vorrundengruppe A und damit in Kosice. Die Gruppeneinteilung für die WM erfolgt nach der Position in der Weltrangliste, nicht nach einer Auslosung.

Drei Europameister zurück im Aufgebot der deutschen Handballer

DORTMUND (dpa) - Die Europameister Finn Lemke, Tobias Reichmann und Hendrik Pekeler kehren für die kommenden Länderspiele ins Aufgebot der deutschen Handballer zurück.



Auch der zuletzt verletzte Paul Drux steht im Aufgebot von Bundestrainer Christian Prokop für die Partie gegen Vize-Weltmeister Norwegen am 6. Juni in München, wie der Deutsche Handballbund am Dienstag mitteilte. Einen Tag nach dem Test gegen die Norweger wird Prokop sich mit seinem 20-köpfigen Kader auf eine zehntägige Reise nach Japan begeben. Dort wird die DHB-Auswahl unter anderem zwei Partien gegen die von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson betreuten Japaner bestreiten.

Spanischer Verband verlängert mit Nationaltrainer Lopetegui bis 2020

MADRID (dpa) - Gut drei Wochen vor Beginn der WM hat der spanische Fußball-Verband den Vertrag von Auswahlcoach Julen Lopetegui um zwei Jahre bis 2020 verlängert.



Dies gab der Verband am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Madrid bekannt, knapp eine Woche vor dem Beginn des Trainingslagers des Weltmeisters von 2010. «Vielen Dank für das Vertrauen», sagte Lopetegui anlässlich der Verlängerung zum neuen Verbandschef Luis Rubiales und zu Sportdirektor Fernando Hierro. «Wir haben große Hoffnung für die Weltmeisterschaft. Wir haben zwei Jahre lang hart gearbeitet und werden das weiter tun.»