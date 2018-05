Von: Redaktion DER FARANG | 10.05.18

Eishockey-Nationalteam mit souveränem WM-Pflichtsieg gegen Südkorea

HERNING (dpa) - Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat die drohende Abstiegsgefahr vorerst abgewendet und die geringe Chance auf den WM-Viertelfinaleinzug gewahrt.



Der neuformierte Olympiazweite fertigte Außenseiter Südkorea am Mittwoch in Herning mit 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) ab. NHL-Star Leon Draisaitl (11. Minute), Yasin Ehliz (21./49.), Patrick Hager (30.), Frederik Tiffels (35.) und Yannic Seidenberg (53.) schossen Deutschland bei der WM in Dänemark zum dringend benötigten ersten Erfolg im vierten Vorrundenspiel. Am Samstag muss die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm gegen Lettland gewinnen, um weiter auf die K.o.-Runde hoffen zu können.

Berlin erneut deutscher Volleyball-Meister

FRIEDRICHSHAFEN (dpa) - Die BR Volleys sind zum dritten Mal in Serie deutscher Volleyball-Meister. Die Berliner schlugen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen am Mittwoch im fünften Spiel der Finalserie mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:22).



Vor 3.910 Zuschauern in der ausverkauften Friedrichshafener ZF-Arena dominierte der Titelverteidiger die Partie nach zuletzt zwei Niederlagen von Beginn an. Die Volleys hatten die ersten zwei Spiele der Best-of-five-Serie für sich entschieden, in Spiel drei und vier aber die vorzeitige erfolgreiche Titelverteidigung verpasst. Für Berlin ist es der insgesamt neunte Meistertitel, für ihren Trainer Stelian Moculescu bereits der zwanzigste. 13 Meisterschaften holte der ehemalige Nationaltrainer mit dem Rekordmeister Friedrichshafen, den er 19 Jahre lang trainiert hatte.

Juve gewinnt italienisches Pokalfinale gegen AC Mailand 4:0

ROM (dpa) - Juventus Turin hat zum vierten Mal in Serie die Coppa Italia gewonnen.



Das Team um die deutschen Fußball-Weltmeister Sami Khedira und Benedikt Höwedes besiegte im italienischen Pokalfinale am Mittwochabend den AC Mailand 4:0 (0:0). Der frühere Münchner Medhi Benatia brachte Juve im Olympiastadion von Rom in der 56. Minute in Führung. Kurz darauf erhöhte in Douglas Costa ein weiterer Spieler mit Bayern-Erfahrung auf 2:0. Erneut Benatia (64.) und ein Eigentor von Nikola Kalinic (76.) sorgten für den Endstand. Khedira spielte durch, Benedikt Höwedes saß nur auf der Bank.

Kohlschreiber im Achtelfinale von Madrid - Struff ausgeschieden

MADRID (dpa) - Philipp Kohlschreiber hat beim Tennis-Turnier in Madrid das Achtelfinale erreicht.



Der 34-jährige Augsburger besiegte am Mittwoch den an Nummer elf gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut mit 6:3, 4:6, 7:5. Jan-Lennard Struff hat sein Zweitrundenmatch gegen den Kroaten Borna Coric dagegen verloren. Der Warsteiner Struff war gegen die Nummer 35 der Weltrangliste von Anfang an chancenlos und musste sich mit 0:6, 2:6 geschlagen geben. Die ehemalige Nummer Eins der Tennis-Weltrangliste, Novak Djokovic, findet unterdessen weiterhin nicht zu seiner Form. Der 30-Jährige Serbe unterlag dem Briten Kyle Edmund mit 3:6, 6:2, 3:6, nachdem er in der Runde zuvor den Japaner Kei Nishikori glatt in zwei Sätzen besiegt hatte. Das Turnier der Masters-Serie ist mit 7,2 Millionen Euro dotiert.

Wolfsburgs Fußball-Frauen vor Gewinn der deutschen Meisterschaft

WOLFSBURG (dpa) - Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg stehen in der Bundesliga kurz vor der erfolgreichen Titelverteidigung.



Durch ein 2:0 (2:0) in einem Nachholspiel am Mittwoch gegen den SC Freiburg kann der VfL mit einem weiteren Erfolg am Sonntag (14.00 Uhr) gegen die SGS Essen zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister werden. Drei Spieltage vor Ende der Saison führen die Wolfsburgerinnen in der Tabelle mit acht Punkten vor dem FC Bayern München. Die Dänin Pernille Harder (5. Minute) und Ewa Pajor (33.) schossen mit ihren Toren die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch zum 17. Saisonsieg.

Früherer Man-United-Trainer Ferguson verlässt Intensivstation

MANCHESTER (dpa) - Der langjährige Erfolgstrainer von Manchester United Sir Alex Ferguson verlässt nach seiner Notoperation die Intensivstation des Krankenhauses.



Der 76-Jährige werde seine Genesung in stationärer Behandlung fortsetzten, teilte der Club aus der englischen Premier League am Mittwoch mit. Ferguson war wegen einer Gehirnblutung notoperiert worden. Er war von 1986 bis 2013 Trainer von Manchester United. Mit dem Rekordmeister gewann der Schotte 13-mal die englische Meisterschaft, zweimal die Champions League, fünfmal den FA Cup und viermal den Ligapokal. Damit ist er der erfolgreichste Trainer im englischen Fußball. 1999 gelang ihm das Triple aus Meisterschaft, Königsklasse und FA Cup. Kurz darauf wurde er von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

Schachmann starker Vierter bei Giro-Etappe - Battaglin gewinnt

SANTA NINFA (dpa) - Der deutsche Hoffnungsträger Maximilian Schachmann hat bei der fünften Etappe des 101. Giro d'Italia erneut eine starke Leistung abgeliefert.



Beim Sieg des italienischen Radprofis Enrico Battaglin kam der 24 Jahre alte Berliner am Mittwoch nach 153 Kilometern von Agrigento nach Santa Ninfa auf Rang vier. Damit verteidigte Schachmann das Weiße Trikot des besten Jungprofis bei der Italien-Rundfahrt. Vor Start der Etappe kam es zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer eines Ordnungsdienstes wurde von einem Auto überfahren und schwebte nach Angaben des italienischen Straßenbetreibers Anas in Lebensgefahr.

Wagner hält Klasse mit Huddersfield - Rekorde für Man City

LONDON (dpa) - David Wagner hat mit Huddersfield Town den vorzeitigen Klassenverbleib in der Premier League gesichert.



Dem Team des deutschen Trainers reichte am Mittwochabend ein 1:1 (0:0) beim FC Chelsea. Mit nun 37 Punkten und noch einem ausstehenden Spiel kann Huddersfield nicht mehr von Swansea City, das derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz liegt, eingeholt werden. Laurent Depoitre brachte die Gäste in der 50. Minute in London in Führung. Zwölf Minuten später glich Marcos Alonso für Chelsea aus. Der bereits feststehende Meister Manchester City stellte beim 3:1 (2:1)-Sieg gegen Brithon & Hove Albion einen neuen Torrekord auf. Das zwischenzeitliche 2:1 von Bernardo Silva in der 34. Minute war das 104. Saisontor des Teams von Trainer Pep Guardiola. Damit übertrumpfte City die bisherige Bestmarke des FC Chelsea aus der Saison 2009/10 von 103 Treffern. Die Citizens knackten zudem weitere Rekorde: 97 Punkte in einer Premier-League-Spielzeit und 31 Siege schaffte vorher ebenfalls noch niemand.

Frankfurt ärgert Bayern in Basketball-Playoffs - Bamberg führt 2:0

FRANKFURT (dpa) - Die Frankfurt Skyliners haben in den Basketball-Playoffs den Titelfavoriten FC Bayern München besiegt und damit den 1:1-Ausgleich in der Best-of-five-Serie geschafft.



Der Hauptrunden-Achte siegte am Mittwoch im zweiten Viertelfinalspiel gegen den deutschen Pokalsieger 75:69 (42:35) und hat damit für die erste Bayern-Niederlage unter Trainer Dejan Radonjic gesorgt. Meister Brose Bamberg fehlt nach dem 90:82 (46:50) bei den Telekom Baskets Bonn noch ein Erfolg zum Einzug ins Playoff-Halbfinale.

Sportler aus dem Kosovo dürfen nicht zur Karate-EM nach Serbien

BELGRAD/PRISTINA (dpa) - Karate-Kämpfern aus dem Kosovo ist vor der Europameisterschaft in Novi Sad die Einreise nach Serbien verweigert worden.



Nach Angaben des serbischen Regierungsbüros hätten die Sportler die staatlichen Symbole des Kosovo getragen und durften darum nicht einreisen. Diese Symbole würden von Belgrad nicht anerkannt. Die Sportler hätten nur unter neutralem Status bei den Titelkämpfen mitmachen dürfen, die an diesem Donnerstag starten.

Irischer Springreiter Lennon gewinnt erste Derby-Qualifikation

HAMBURG (dpa) - Der irische Springreiter Dermott Lennon hat die erste Qualifikation zum 89. deutschen Derby in Hamburg gewonnen.



Auf Gelvins Touch zeigte er am Auftakttag des Turnier-Klassikers den schnellsten fehlerfreien Ritt. Er lag am Mittwoch mit seinem Hengst klar vor den Briten Matthew Sampson auf Gloria und Holly Smith auf Old Joker. Insgesamt blieben 18 der 77 Paare ohne Strafpunkte. Bester Deutscher war Hendrik Sosath aus Lemwerder auf Quel Chanel auf Rang vier. Die zweite Derby-Qualifikation ist am Freitag. Das mit 120 000 Euro dotierte deutsche Derby findet am Sonntag statt.

Robert Huth verlässt Leicester City

LEICESTER (dpa) - Der frühere deutsche Nationalspieler Robert Huth verlässt Leicester City am Saisonende.



Der 33-Jährige spielte dreieinhalb Jahre für den Club aus der Premier League und wurde mit den Foxes in der Saison 2015/16 englischer Meister. In der laufenden Spielzeit fiel der Verteidiger lange mit einer Knöchelverletzung aus.

Görges verpasst Viertelfinale bei WTA-Turnier in Madrid

MADRID (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges ist beim WTA-Turnier in Madrid im Achtelfinale ausgeschieden.



Die 29-jährige Weltranglistenzwölfte aus Bad Oldesloe verlor am Mittwoch gegen die Französin Caroline Garcia nach 80 Minuten mit 2:6, 4:6. Görges war die einzige deutsche Starterin bei dem mit 6,7 Millionen Euro dotiertem Turnier.