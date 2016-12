Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.16

MÜNCHEN(dpa) - FC Bayern verlängert Vertrag mit Stürmer Lewandowski bis 2021

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Stürmer Robert Lewandowski vorzeitig um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag bekannt. «Ich freue mich sehr, dass die Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis geführt haben und ich dem FC Bayern noch einige Jahre verbunden bleibe», sagte der 28 Jahre alte Pole, einer der begehrtesten Mittelstürmer der Welt. Der ursprüngliche Kontrakt der Bayern mit dem Bundesliga-Torschützenkönig wäre 2019 ausgelaufen.

HSV-Aufsichtsratschef Karl Gernandt tritt zurück

Karl Gernandt ist als Aufsichtsratsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zurückgetreten. Wie der Club am Dienstag auf seiner Homepage mitteilte, bleibt der 56-Jährige ein ordentliches Mitglied des sechsköpfigen Gremiums. Er war seit Mai 2014 Aufsichtsratsvorsitzender der damals neu gegründeten Fußball-AG des HSV. Seine beiden Stellvertreter - Felix Goedhart und Jens Meier - werden das Gremium bis zur Neuwahl anführen. Damit zog Gernandt die Konsequenzen aus den Indiskretionen rund um die Freistellung des Vorstandsvorsitzenden Dietmar Beiersdorfer.

Ronaldo zu Berichten über Steuertricks: «Habe alles richtig gemacht»

Nach den jüngsten Enthüllungen um Steuertricks im internationalen Spitzenfußball hat Superstar Cristiano Ronaldo erstmals Stellung bezogen und seine Unschuld beteuert. «Natürlich ärgert es mich, wenn die Leute etwas verbreiten, was nicht wahr ist», sagte der Europameister in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Zeitung «L'Équipe» und des Magazins «France Football». Der 31-Jährige betonte: «Ich lüge nicht.». Er wisse, dass er «alles richtig gemacht» habe.

DFB-Sportgericht sperrt Hamburgs Holtby für zwei Spiele

Lewis Holtby steht dem Hamburger SV im Bundesliga-Abstiegskampf bis zur Winterpause nicht mehr zur Verfügung. Der Offensivspieler wurde am Dienstag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen einer Tätlichkeit für zwei Spiele gesperrt und fehlt daher in den Partien beim FSV Mainz 05 und gegen Schalke 04. Zudem muss Holtby eine Geldstrafe von 10 000 Euro zahlen. Der 26-Jährige war am vergangenen Samstag beim 1:0-Sieg der Hamburger gegen den FC Augsburg wegen eines Ellbogenschlags in der 44. Minute des Feldes verwiesen worden.

Trainerwechsel bei Füchsen Berlin: Petkovic folgt auf Richardsson

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat Velimir Petkovic als neuen Trainer verpflichtet. Der 60-Jährige erhalte einen Vertrag bis 2018, teilte der Club-Weltmeister am Dienstag mit. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass sich der Bundesliga-Vierte aus der Hauptstadt überraschend vom Isländer Erlingur Richardsson getrennt hatte. Petkovic war bereits bei mehreren Bundesliga-Vereinen unter Vertrag. Im März musste er beim ThSV Eisenach gehen. Seine größten Erfolge waren die Europapokal-Siege 2011 und 2012 mit Frisch Auf Göppingen.

Angelique Kerber und Murray von Tennis-Weltverband ausgezeichnet

Angelique Kerber wird nach ihrem herausragenden Jahr nun auch offiziell als beste Tennisspielerin 2016 ausgezeichnet. Der Weltverband ITF ernannte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin und Olympia-Zweite am Dienstag zum «World Champion» der abgelaufenen Saison. Bei den Männern geht die Auszeichnung an Andy Murray, der wie Kerber das Jahr als Nummer eins der Weltrangliste beendet. Die ITF vergibt die Auszeichnung basierend auf Erfolgen, wobei vor allem die Grand Slams sowie in diesem Jahr das Olympia-Turnier in Rio de Janeiro ins Gewicht fielen.

Nach Allofs-Aus: Ismaël bleibt «definitiv» bis zur Winterpause Coach

Nach der Ablösung von Sportchef Klaus Allofs muss sich Trainer Valérien Ismaël kurzfristig keine Sorgen um seinen Job beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg machen. Ismaël soll den Tabellen-15. auf jeden Fall in den bis zur Winterpause noch ausstehenden Partien gegen Eintracht Frankfurt und bei Borussia Mönchengladbach betreuen. «Das wird definitiv so sein», sagte VfL-Clubchef Wolfgang Hotze am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Ismaël holte als Nachfolger des beurlaubten Dieter Hecking bislang nur vier Punkte aus sieben Spielen.

Pause für Hammerschmidt in Nove Mesto - Gössner und Herrmann dabei

Die Ex-Langläuferinnen Denise Herrmann und Miriam Gössner bleiben auch beim nächsten Biathlon-Weltcup in Nove Mesto in der Nationalmannschaft. Eine Wettkampfpause wird dagegen Maren Hammerschmidt einlegen. Die zuletzt in Pokljuka erkrankte Franziska Preuß kehrt dagegen zurück ins Damen-Team um Weltcup-Spitzenreiterin Laura Dahlmeier. Nach dem starken Debüt von Denise Herrmann nur acht Monate nach dem Umstieg vom Langlauf zum Biathlon hatte Damen-Bundestrainer Gerald Hönig die Qual der Wahl. Bei den Männern rückt Florian Graf für Matthias Bischl vom SV Söchering für die Weltcup-Rennen vom 15. bis 18. Dezember ins Team.

Dallas Mavericks überzeugen in der NBA: 112:92 gegen Denver

Die Dallas Mavericks sind auch ohne ihren verletzten Star Dirk Nowitzki zu einem überzeugenden Sieg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gekommen. Die Texaner schlugen am Montagabend (Ortszeit) die Denver Nuggets mit 112:92 (65:43) und zeigten sich zwei Tage nach der herben Schlappe bei den Houston Rockets (87:109) stark verbessert. Auffälligster Spieler bei Dallas war erneut Wesley Matthews, der 25 Punkte beisteuerte. Bei nun sechs Siegen und 18 Niederlagen bleibt Dallas aber Tabellenletzter in der Western Conference.

Bob- und Skeleton-Weltverband: WM 2017 findet nicht in Sotschi statt

Angesichts der massiven Dopingvorwürfe gegen Russland im McLaren-Report werden die Bob- und Skeleton- Weltmeisterschaften im Februar 2017 nicht in Sotschi stattfinden. Das teilte der Internationale Verband IBSF am Dienstagabend in Lausanne mit. «In den kommenden Tagen» werde über den neuen Austragungsort entschieden. Die teilnehmenden Athleten und Trainer aus allen Nationen sollen sich auf eine WM konzentrieren können, heißt es in der Begründung, «die auf den Sport fokussiert ist und nicht vielmehr auf Anklagen und Diskussionen - ob gerechtfertigt oder nicht».

Nowitzki erwägt früheres Karriereende: «Kann schon 2017 Schluss sein»

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat Zweifel daran genährt, dass er nach der laufenden Saison tatsächlich noch eine weitere in der nordamerikanischen Profiliga NBA dranhängt. Zwar sei sein Plan nach wie vor, «die 20 Jahre vollzumachen» und bis 2018 für die Dallas Mavericks zu spielen. Aber das heiße «nicht automatisch, dass ich auch zwei Jahre spiele. Es kann auch schon nächstes Jahr passieren», sagte Nowitzki der «Sport Bild» (Mittwoch) mit Blick auf ein mögliches Karriereende. «Wenn es nicht toll läuft und es überall wehtut, kann schon 2017 Schluss sein», meinte der 38-Jährige.

Stabhochspringerin Ryzih froh über Doping-Enthüllungen in Russland

Lisa Ryzih, Vize-Europameisterin im Stabhochspringen, bewertet die jüngsten Doping-Enthüllungen in ihrem Geburtsland Russland als positiv. «Umso mehr Licht in die Sache kommt, desto besser für uns. Ich bin froh, dass hart durchgegriffen wird», sagte die 28-Jährige vom ABC Ludwigshafen am Dienstag in Karlsruhe. Ryzih ist in Omsk geboren und kam im Alter von vier Jahren als Aussiedlerin aus Sibirien mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie gewann bei der EM im Juli in Amsterdam Silber.

DHfK Leipzig zieht mit 28:24 gegen Hannover ins Final Four ein

Die Handball-Männer des SC DHfK Leipzig sind zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ins Final Four des DHB-Pokals eingezogen. Das Team von Trainer Christian Prokop gewann am Dienstagabend gegen den Bundesliga-Kontrahenten TSV Hannover-Burgdorf mit 28:24 (14:13). Erfolgreichster Torschütze des SC DHfK vor 4029 Zuschauern in der Arena Leipzig war Niclas Pieczkowski mit sieben Treffern. Bei den Gästen ragte Fabian Böhm mit fünf Toren heraus.

Ludwigsburgs Basketballer besiegen Zielona Gora mit 87:77

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Basketball-Champions-League einen wichtigen Sieg gelandet. Der schwäbische Bundesligist setzte sich am Dienstagabend am neunten Spieltag der Vorrunden-Gruppe E mit 87:77 gegen Zielona Gora durch. Damit hielt Ludwigsburg den polnischen Meister auf Distanz und setzte sich in der oberen Tabellenhälfte fest. Zudem revanchierte sich Ludwigsburg für die unglückliche 70:72-Niederlage im Hinspiel.

71:86 in Bandirma: Frankfurt Skyliners bangen ums Weiterkommen

Die Skyliners Frankfurt müssen in der Basketball-Champions-League ums Weiterkommen bangen. Der Bundesligist unterlag am Dienstagabend in der Vorrunden-Gruppe A beim türkischen Vertreter Banvit Bandirma mit 71:86. Es war bereits die sechste Niederlage im neunten Spiel. Das Team von Gordon Herbert hatte schon das Hinspiel mit 70:86 verloren. Erfolgreichster Werfer bei Frankfurt war Neuzugang Kwame Vaughn mit 19 Punkten.