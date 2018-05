Von: Redaktion DER FARANG | 22.05.18

VfL Wolfsburg bleibt nach 1:0 in Kiel in der Bundesliga

KIEL (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat sich den Verbleib in der Fußball-Bundesliga gesichert. Der Tabellen-16. siegte im Relegations-Rückspiel beim Zweitliga-Dritten Holstein Kiel am Montag 1:0 (0:0), nachdem der VfL bereits das Hinspiel 3:1 gewonnen hatte.

Für den entscheidenden Treffer sorgte Robin Knoche per Kopf in der 75. Minute. Schon im vorigen Jahr hatte sich der ehemalige deutsche Meister in der Relegation durchgesetzt, damals gegen Eintracht Braunschweig. In Kiel waren die Gastgeber zwar über weite Strecken gleichwertig, kamen aber nur selten zu zwingenden Gelegenheiten. Die Wolfsburger waren insgesamt die abgeklärtere Mannschaft.

Zwayer steht zu nicht gegebenem Elfmeter im DFB-Pokal-Finale

BERLIN (dpa) - Schiedsrichter Felix Zwayer hat zwei Tage nach dem DFB-Pokalfinale seine Entscheidung verteidigt, in der Schlussphase keinen Foulelfmeter für den FC Bayern zu geben.

«Auf den Bildern habe ich keinen Kontakt gesehen, der mich überzeugt hat, meine ursprüngliche Wahrnehmung und Entscheidung zu ändern. Auch mit dem Abstand von zwei Tagen stehe ich zu dieser Entscheidung», sagte Zwayer dem Magazin «Kicker». Die Münchner waren nach der 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt erbost, weil Zwayer nach einer Attacke von Kevin-Prince Boateng gegen Javi Martínez auch nach Ansicht der Fernsehbilder dabei blieb, auf Eckball zu entscheiden. «Es handelt sich sicher nicht um eine Schwarz-Weiß-Szene, für die es eine 100 Prozent korrekte und von allen akzeptierte Lösung gibt», sagte Zwayer der Deutschen Presse-Agentur.

Neymar im WM-Vorbereitungscamp der Brasilianer eingetroffen

GRANJA COMARY (dpa) - Brasiliens Fußball-Superstar Neymar ist gemeinsam mit einem Großteil der Seleção im ersten WM-Vorbereitungscamp in Teresópolis angekommen.

Der 26 Jahre alte Angreifer von Paris Saint-Germain und 19 weitere Nationalspieler kamen am Montag in dem Trainingslager in der Nähe von Rio de Janeiro zusammen. Nach seiner langen Verletzungspause solle Neymar nun ohne Druck und Schritt für Schritt an sein Top-Level herangeführt werden, sagte Brasiliens Teammanager Edu Gaspar. Wegen einer Fußverletzung hat Neymar seit drei Monaten kein Spiel mehr bestritten.

Argentinien mit Offensivstars wie Messi, Higuain und di Maria zur WM

BUENOS AIRES (dpa) - Angeführt von Superstar Lionel Messi und mit einigen erfahrenen Akteuren geht Argentiniens Nationalmannschaft in die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

Nationaltrainer Jorge Sampaoli gab das 23-köpfige Aufgebot, das auch einige Überraschungen beinhaltet, am Montag am Verbandssitz bei Buenos Aires bekannt. Neben Messi sind auch langjährige feste Größen wie die Offensivspieler Ángel di Maria, Gonazalo Higuain und der angeschlagene Sergio Agüero, Mittelfeldabräumer Javier Mascherano und Torwart Sergio Romero mit dabei.

BBC: Bisheriger PSG-Coach Emery soll Arsenal trainieren

LONDON (dpa) - Nach seinem Abschied beim französischen Meister Paris Saint-Germain soll der spanische Trainer Unai Emery einem Bericht des Senders BBC zufolge neuer Coach beim FC Arsenal werden.

Der 46-Jährige sei bei der Suche nach einem Nachfolger für den langjährigen Arsenal-Trainer Arsène Wenger vom Londoner Club einstimmig auserkoren worden, hieß es am Montag. Emery habe dabei den bislang favorisierten Mikel Arteta ausgestochen, der bisher Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City ist. Bei Paris Saint-Germain hatte auch Emery nicht für den angestrebten Titel in der Champions League gesorgt, sein Nachfolger bei PSG ist Thomas Tuchel.

«Weltmeister ohne Talent»: Mertesacker stellt Biografie vor

HANNOVER (dpa) - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker hat in seiner Heimatstadt Hannover seine Biografie vorgestellt.

In «Weltmeister ohne Talent» beschreibt der 33-Jährige seinen Aufstieg vom TSV Pattensen über Hannover 96 und Werder Bremen bis zum FC Arsenal. Im Fußballstadion von Hannover las der Abwehrspieler, der in diesem Sommer seine aktive Karriere als Profi beim FC Arsenal beendete, am Montagabend vor über 500 Zuschauern Passagen aus seinem Buch vor.

Ermittlungen gegen Ex-Bayern-Keeper Reina wegen Mafia-Verbindungen

ROM (dpa) - Der frühere Bayern-Torhüter Pepe Reina muss sich wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Mafia vor dem Sportgericht des italienischen Fußball-Verbandes verantworten.

Die Anklage werfe dem Spanier sowie den beiden ehemaligen Profis Paulo Cannavaro und Salvatore Aronica vor, regelmäßig mit Mitgliedern eines Mafia-Clans der Camorra Kontakt gehabt zu haben, teilte der Verband am Montag mit. Dies gehe aus Ermittlungen der Anti-Mafia-Direktion hervor.

ALBA Berlin schlägt zum Halbfinal-Auftakt Ludwigsburg

BERLIN (dpa) - ALBA Berlin ist erfolgreich in das Halbfinale der Basketball-Bundesliga gestartet.

Im ersten Spiel der Best-of-five-Serie siegten die Berliner am Montag daheim gegen die MHP Riesen Ludwigsburg 102:87. Am Donnerstag kommt es in Ludwigsburg zur nächsten Begegnung. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 19 und Bogdan Radosavljevic mit 16 Punkten.

Springreiter Christian Ahlmann gewinnt erstmals in Wiesbaden

WIESBADEN (dpa) - Springreiter Christian Ahlmann hat zum ersten Mal in seiner Karriere den Großen Preis von Wiesbaden gewonnen.

Auf seinem Pferd Clintrexo blieb der ehemalige Weltranglisten-Erste am Pfingstmontag in der entscheidenden Siegerrunde in einer Zeit von 45,84 Sekunden fehlerfrei. Für den Sieg erhielt er ein 38 000 Euro teures Auto sowie eine Geldprämie von 11 500 Euro. Zweiter wurde der Spanier Sergio Alvarez Moya mit Luchino (0/46,82), gefolgt von dem Belgier Wilm Vermeir mit Jacqmotte (0/46,89).

Marterer mit überraschendem Sieg bei Tennis-Turnier in Lyon

LYON (dpa) - Der Nürnberger Tennisprofi Maximilian Marterer hat beim ATP-Turnier in Lyon überraschend die zweite Runde erreicht.

Marterer setzte sich gegen den einstigen französischen Top-Ten-Spieler Gael Monfils am Montag mit 2:6, 6:4, 6:4 durch. Er trifft im Achtelfinale der mit gut 560 000 Euro dotierten Veranstaltung auf den Briten Cameron Norrie. Das Sandplatzturnier ist der letzte Test vor den French Open, die am Sonntag in Paris beginnen.

Tennisprofi Gojowczyk in Genf in der zweiten Runde - Mayer raus

GENF (dpa) - Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Genf als einziger deutscher Tennisprofi die zweite Runde erreicht.

Der 28 Jahre alte Münchner gewann am Montag gegen den Kroaten Ivo Karlovic mit 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:1). Im Achtelfinale trifft Gojowczyk nun auf den an Nummer 4 gesetzten Spanier David Ferrer.

Tennisspielerin Maria in Straßburg ohne Spielgewinn raus

STRAßBURG (dpa) - Tatjana Maria hat in der ersten Runde des WTA-Turniers in Straßburg die Tennis-Höchststrafe kassiert.

Die deutsche Fed-Cup-Spielerin unterlag der an Nummer drei gesetzten Russin Anastassija Pawljutschenkowa am Montag 0:6, 0:6 - im Tennis-Jargon wird solch eine Pleite wegen der beiden Nullen auch scherzhaft als Brille bezeichnet. Das Match dauerte lediglich 50 Minuten. Das Sandplatzturnier dient der Vorbereitung für die French Open, die am Sonntag in Paris beginnen.