Von: Redaktion DER FARANG | 21.05.18

Rafael Nadal aus Spanien posiert mit der Trophäe nach dem Sieg gegen Alexander Zverev aus Deutschland im Einzelfinale der Männer beim italienischen Open-Tennisturnier in Rom. Foto: epa/Ettore Ferrari

Nadal stoppt Siegesserie von Zverev - Nach Rom-Sieg wieder Nummer 1

ROM (dpa) - Tennisprofi Rafael Nadal hat die imposante Siegesserie von Alexander Zverev gestoppt und zum achten Mal das Masters-Turnier von Rom gewonnen.



Der 31 Jahre alte Spanier setzte sich am Sonntag im Finale mit 6:1, 1:6 und 6:3 gegen den zehn Jahre jüngeren Hamburger durch und ist nun wieder die Nummer 1 der Welt. Zuvor hatte Zverev 13 Matches hintereinander und zwei Turniere gewonnen. Auch das fünfte Duell der beiden Finalisten entschied Nadal damit zu seinen Gunsten. Der Weltranglisten-Dritte Zverev verpasste die erhoffte Titelverteidigung und seinen dritten Turniersieg in diesem Jahr.

Zehntausende Fans feiern DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Zehntausende Fans haben dem DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt am Sonntag einen begeisterten Empfang in der Heimat bereitet.



«Das ist der Wahnsinn, was hier los ist», sagte der überwältigte Sportvorstand Fredi Bobic nach der Rückkehr aus Berlin, wo die Hessen am Samstagabend durch einen 3:1-Sieg gegen Bayern München erstmals seit 30 Jahren wieder den Pott geholt hatten. Um kurz nach 16.00 Uhr landete der Charterflieger. Vom Frankfurter Flughafen ging es in einem Cabrio-Corso durch ein dichtes Spalier von Tausenden Menschen zum Römer, wo sich schon Stunden zuvor rund 25 000 Fans versammelt hatten.

Tuchel bei Paris Saint-Germain: Habe keine Angst vor Stars

PARIS (dpa) - Der neue Trainer von Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, will bei dem französischen Spitzenclub einen Neuanfang wagen.



«Ich habe keine Angst vor all den Stars», sagte der 44 Jahre alte frühere Dortmunder Trainer am Sonntag in Paris mit Blick auf Topspieler wie Neymar oder Kylian Mbappé. Tuchel soll seinen neuen Job im Juli antreten. Tuchel folgt auf den Spanier Unai Emery, der die Franzosen zwei Jahre lang trainierte.

Torwart Heinevetter führt Füchse Berlin zum Sieg im EHF-Pokal

MAGDEBURG (dpa) - Zum zweiten Mal nach 2015 haben die Füchse Berlin den EHF-Pokal gewonnen und damit die Siegesserie der deutschen Handball-Vereine in diesem Wettbewerb verlängert.



Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic im dramatischen Finale in der Magdeburger Arena mit 28:25 gegen den französischen Vertreter Saint-Raphael durch. Der hatte tags zuvor die Titelträume des SC Magdeburg durch ein 28:27 im Halbfinale beendet. Überragender Füchse-Akteur war Torwart Silvio Heinevetter, der 17 Würfe abwehrte und die Trophäe bereits zum dritten Mal gewann.

Giro: Yates feiert dritten Etappensieg und baut Führung aus

SAPPADA (dpa) - Giro-Spitzenreiter Simon Yates hat bei der 101. Italien-Rundfahrt seinen dritten Etappensieg gefeiert und seine Position im Rosa Trikot ausgebaut.



Der Brite liegt vor dem dritten Ruhetag jetzt mit 2:11 Minuten vor dem zweitplatzierten Tom Dumoulin, der den Giro im Vorjahr gewann. Yates siegte am Sonntag nach 176 Kilometern in Sappada als Solist mit 41 Sekunden Vorsprung.

Handballerinnen des VfL Oldenburg gewinnen zum vierten Mal DHB-Pokal

STUTTGART (dpa) - Die Handballerinnen des VfL Oldenburg haben zum vierten Mal den DHB-Pokal gewonnen.



Das Team aus Niedersachsen setzte sich am Sonntag im Endspiel des Final Four in Stuttgart nach großem Kampf und dank der überragenden Torhüterin Julia Renner mit 29:28 gegen den favorisierten Bundesliga-Konkurrenten SG BBM Bietigheim durch. Beste Werferinnen waren Angie Geschke für den VfL und Karolina Kudlacz-Gloc für den Vize-Meister Bietigheim mit jeweils neun Toren.

Real Madrid gewinnt Titel in Basketball-Euroleague

BELGRAD (dpa) - Die Basketballer von Real Madrid haben den Titel in der Euroleague gewonnen.



Im Finale des wichtigsten europäischen Club-Wettbewerbs setzten sich die Spanier am Sonntag in Belgrad gegen Vorjahres-Champion Fenerbahce Istanbul mit 85:80 durch. Real um das slowenische Supertalent Luka Doncic gewann die Königsklasse zum zweiten Mal, hatte sich allerdings im Vorgänger-Wettbewerb bereits achtmal zum Europapokalsieger der Landesmeister gekürt.