Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.18

Bayern-Präsident Hoeneß schließt großen Transfer im Sommer aus

MÜNCHEN (dpa) - Vereinspräsident Uli Hoeneß hat einen großen Transfer beim FC Bayern München in diesem Sommer ausgeschlossen.



«Wir werden nix mehr investieren, sondern werden unsere Spieler dazu bringen, besser zu spielen», sagte Hoeneß am Sonntag am Rande des Empfangs auf dem Münchner Rathausbalkon. «Wir brauchen den einen oder anderen Spieler, der in wichtigen Spielen Höchstleistung bringt und nicht, wenn man gegen die schwachen Gegner spielt, und daran müssen wir arbeiten.» Am Samstag hatten die Bayern im DFB-Pokalfinale in Berlin mit 1:3 gegen Eintracht Frankfurt verloren.

BVB zum Kurztrip in die USA aufgebrochen - Favre-Abschied aus Nizza

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist am Sonntag zu einem Kurztrip in die USA aufgebrochen.



Die Mannschaft des scheidenden Trainers Peter Stöger flog über München nach Los Angeles. Dort bestreitet der BVB am kommenden Mittwoch ein Testspiel zur Einweihung des Bank-of-California-Stadions gegen den neu gegründeten Club Los Angeles FC, ehe das Team am Donnerstag nach Dortmund zurückkehrt. Unterdessen scheint es nur eine Frage der Zeit, wann die Dortmunder die Verpflichtung von Lucien Favre als Nachfolger des Österreichers bekanntgeben. Der 60-Jährige hatte am Samstag seinen Abschied von seinem bisherigen Club OGC Nizza bestätigt.

Mercedes-Pilot Paffett gewinnt vierten DTM-Lauf auf dem Lausitzring

KLETTWITZ (dpa) - Mercedes-Pilot Gary Paffett hat den vierten Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Lausitzring gewonnen.



Der DTM-Champion von 2005 aus England setzte sich am Sonntag vor BMW-Fahrer Marco Wittmann aus Fürth sowie dem Worndorfer Pascal Wehrlein in einem weiteren Mercedes durch. Damit bescherte Paffett den Stuttgartern nach dem Erfolg des Italieners Edoardo Mortara am Vortag den zweiten Sieg des Wochenendes und rückte in der Gesamtwertung mit 71 Punkten bis auf einen Zähler an den führenden BMW-Fahrer Timo Glock heran. Der Deutsche belegte im Rennen Rang fünf. Titelverteidiger René Rast im Audi war nach einem Unfall im Samstag-Rennen nicht am Start.

SC Magdeburg wieder Dritter beim EHF-Pokalturnier

MAGDEBURG (dpa) - Gastgeber SC Magdeburg hat sich wie im Vorjahr den dritten Platz beim EHF-Pokal-Turnier gesichert.



Das Team gewann am Sonntag das kleine Finale im deutschen Duell gegen den entthronten Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen vor über 6500 Fans in der Magdeburger Arena mit 35:25. Beste Werfer waren Matthias Musche, Nemanja Zelenovic mit jeweils neun Toren und Michael Damgaard mit acht Treffern. Daneben überragte Torwart Jannick Green, der 14 Würfe abwehrte. Für Göppingen waren Sebastian Heymann, Jacob Bagersted und Marcel Schiller mit je vier Toren am erfolgreichsten.

Marcel Schrötter beim Moto2-WM-Lauf in Le Mans Vierter

LE MANS (dpa) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist beim Frankreich- Grand-Prix in Le Mans zu seinem besten Ergebnis in dieser Moto2-WM-Saison gefahren.



Der 25-Jährige aus dem bayrischen Pflugdorf wurde am Sonntag Vierter und verpasste nur knapp den ersten WM-Podiumsplatz seiner Karriere. Im Ziel lag er mit seiner Kalex nur sieben Sekunden hinter Sieger Francesco Bagnaia aus Italien, ebenfalls auf einer Kalex.

Ukrainerin Switolina gewinnt erneut Tennis-Turnier in Rom

ROM (dpa) - Jelina Switolina hat ihren Titel beim Tennis-Turnier in Rom verteidigt und dabei wie im Vorjahr die Weltranglisten-Erste Simona Halep bezwungen.



Die 23 Jahre alte Ukrainerin setzte sich am Sonntag im Finale überzeugend mit 6:0, 6:4 gegen die Nummer 1 aus Rumänien durch. Nach 69 Minuten verwandelte Switolina ihren zweiten Matchball. Der erste Satz dauerte nur 20 Minuten. Switolina feierte ihren zwölften Einzeltitel auf der WTA-Tour und den dritten Turniersieg in diesem Jahr nach Brisbane und Dubai. Im Viertelfinale hatte sie sich gegen Angelique Kerber durchgesetzt.

Richard Ringer gewinnt 10 000-Meter-Europacup mit Superzeit

LONDON (dpa) - Langstrecken-Ass Richard Ringer hat in London überraschend den Europacup über 10 000 Meter gewonnen und sich mit der Top-Zeit von 27:36,52 Minuten an die Spitze der europäischen Jahresbestenliste gesetzt.



Der 29-Jährige aus Friedrichshafen avancierte am Samstagabend zugleich zum viertbesten deutschen Läufer auf dieser Distanz. Im spannenden Finish setzte sich Ringer knapp vor dem Franzosen Morad Amdouni durch.