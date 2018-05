Von: Redaktion DER FARANG | 19.05.18

Borussia Dortmund verpflichtet Torhüter Marwin Hitz

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund hat Marwin Hitz verpflichtet.



Wie erwartet wechselt der 30 Jahre alte Torhüter ablösefrei vom Ligakonkurrenten FC Augsburg zum Revierclub. Der Schweizer unterschrieb einen Vertrag bis 2021 und ist der erste Neuzugang des Fußball-Bundesligisten für die kommende Saison. Für Hitz ist Dortmund nach Wolfsburg und Augsburg die bereits dritte Bundesligastation. Mit seinem Landsmann Roman Bürki wird er um den Stammplatz im Tor konkurrieren. Die bisherige Nummer zwei im BVB-Tor, Roman Weidenfeller, hatte seine Karriere am Ende dieser Saison beendet.

Bericht: Sportdirektor Rangnick schließt Rückkehr als Trainer aus

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick schließt einem Bericht zufolge ein erneutes Comeback als Trainer bei dem sächsischen Fußball-Bundesligisten aus.



Nach Informationen der «Leipziger Volkszeitung» (Samstag) hat der 59-Jährige «das intern unzweideutig kommuniziert». Im Mai 2015 hatte Rangnick selbst wieder den Trainingsanzug angezogen. Damals übernahm er von Interimstrainer Achim Beierlorzer, der drei Monate zuvor Aufstiegscoach Alexander Zorniger in der 2. Bundesliga ersetzt hatte. Diese Tätigkeit schließt der Schwabe dem Bericht zufolge nun aus, nachdem sich RB Leipzig und Trainer Ralph Hasenhüttl nach zwei Jahren vorzeitig getrennt haben.

Nach Aus in Wolfsburg: Rebbe neuer Sportdirektor bei Huddersfield

HUDDERSFIELD (dpa) - Nach seiner Freistellung beim VfL Wolfsburg wird Olaf Rebbe als neuer Sportdirektor zu Huddersfield Town in die englische Premier League wechseln.



Dies gab der Club des deutschen Trainers David Wagner am Samstag bekannt. Rebbe wird seinen neuen Job am 1. Juni antreten und eng mit Wagner zusammenarbeiten, der Huddersfield nach dem Aufstieg im vorigen Jahr in dieser Saison zum Verbleib in der höchsten englischen Spielklasse geführt hatte. Zudem soll Rebbe an der Neugestaltung der Jugendakademie mitwirken. In Wolfsburg war der 40-Jährige am 27. April von seinen Aufgaben als Sportchef entbunden worden.

Markus Babbel neuer Cheftrainer bei Western Sydney Wanderers

SYDNEY (dpa) - Ex-Nationalspieler Markus Babbel geht nach Australien und wird neuer Cheftrainer bei den Western Sydney Wanderers.



Die Verpflichtung des 45-Jährigen gab der Fußballclub am Samstag auf seiner Homepage bekannt. Babbel erhält den Angaben zufolge einen Dreijahresvertrag. Babbel war erst Anfang Januar dieses Jahres vom FC Luzern freigestellt worden; beim Club aus der Schweizer Super League war er seit Oktober 2014 tätig. Zuvor hatte der 51-malige DFB- Nationalspieler die Bundesligisten VfB Stuttgart, Hertha BSC und 1899 Hoffenheim trainiert.

Magdeburger Handballer verpassen Finale des EHF-Pokals

MAGDEBURG (dpa) - Die Handballer des SC Magdeburg haben trotz Heimvorteils das Finale des EHF-Pokals verpasst.



Am Samstag unterlag die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert überraschend mit 27:28 im Halbfinale gegen den französischen Vertreter Saint-Raphael. Während Magdeburg seine Träume auf den vierten EHF-Pokal-Triumph nach 1999, 2001 und 2007 begraben musste, hat Saint-Raphael zum ersten Mal das Finale eines europäischen Wettbewerbs erreicht. Im Vorjahr hatte der SCM das Halbfinale gegen Frisch Auf Göppingen verloren. Die Göppinger treffen am Samstag im zweiten Halbfinale auf die Füchse Berlin.

DTM-Sieg für Mercedes-Pilot Mortara - Crash von Titelverteidiger Rast

KLETTWITZ (dpa) - Überschattet von einem schweren Unfall des Titelverteidigers René Rast hat Mercedes-Pilot Edoardo Mortara den dritten Saisonlauf im Deutschen Tourenwagen Masters gewonnen.



Der Italiener fuhr am Samstag im chaotischen Rennen auf dem Lausitzring vor den beiden BMW-Fahrern Timo Glock und Philipp Eng aus Österreich über die Ziellinie. Neuling Eng stand damit erstmals auf dem Podium. In der Gesamtwertung führt weiterhin der frühere Formel-1-Pilot Glock vor dem britischen Mercedes-Piloten Gary Paffett, Dritter ist nun Mortara. Titelverteidiger Rast überschlug sich im Rennen und schied wie seine drei Audi-Kollegen aus. Der Mindener blieb unverletzt, saß aber schockiert neben der Strecke.

NHL-Neuling Vegas Golden Knights vor Einzug ins Stanley-Cup-Finale

LAS VEGAS (dpa) - Die Vegas Golden Knights stehen in ihrer Premieren-Saison in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL vor dem Einzug ins Stanley-Cup-Finale.



Nach dem 3:2-Erfolg über die Winnipeg Jets am Freitag (Ortszeit) im vierten Playoff-Halbfinalspiel der Best-of-Seven-Serie kann die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Nevada bei 3:1-Führung am Sonntag (Ortszeit) mit einem weiteren Sieg in Winnipeg in die Endspiel-Serie einziehen.

Dressurreiterin Müller-Lütkemeier gewinnt Grand Prix in Wiesbaden

WIESBADEN (dpa) - Die Dressurreiterin Fabienne Müller-Lütkemeier aus Paderborn hat den ersten Grand Prix beim internationalen Reitturnier in Wiesbaden gewonnen.



Für ihren Ritt auf D'Agostino erhielt sie am Samstag von den Richtern eine Bewertung von 73,087 Prozent. Zweite wurde Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) mit Unee (72,674) vor Ingrid Klimke aus Münster mit Franziskus (72,587). Mit dieser Prüfung qualifizierten sich die Reiter für die Grand Prix Kür am Sonntagabend. Vor zwei Jahren hatte Müller-Lütkemeier in dieser Prüfung gesiegt.