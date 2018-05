Von: Redaktion DER FARANG | 19.05.18

Schweiz ohne Augsburgs Torwart Hitz zur Fußball-WM

LUGANO (dpa) - Der bisherige Augsburger Torwart Marwin Hitz wird nicht bei der Fußball-WM in Russland dabei sein.

Der 30-Jährige teilte Trainer Vladimir Petkovic nach Angaben des Schweizer Verbandes vom Freitag mit, dass er für die Weltmeisterschaft (14. Juni bis 15. Juli) nicht zur Verfügung steht. Gründe für diese Entscheidung wurden nicht genannt. Hitz, der vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund steht, wäre hinter dem Gladbacher Yann Sommer und Roman Bürki von Borussia Dortmund nur die Nummer drei im Schweizer Tor gewesen. Für ihn rückt Yvon Mvogo von RB Leipzig nach.

Karlsruher SC erkämpft im Relegations-Hinspiel 0:0 gegen Aue

KARLSRUHE (dpa) - Der Karlsruher SC hat im Relegations-Hinspiel zur 2. Fußball-Bundesliga ein Remis gegen Erzgebirge Aue erkämpft.

Der Drittliga-Dritte kam am Freitag zu Hause zu einem 0:0 gegen den Zweitliga-16. und verpasste es, sich in der umkämpften Partie eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Die beste Chance auf einen Treffer hatte Aues Dennis Kempe mit einem Fallrückzieher (18. Minute). Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Aue statt. Die Sachsen wollen verhindern, nach 2008 und 2016 zum dritten Mal in die Drittklassigkeit abzusteigen. Der KSC hofft dagegen nach seinem Abstieg 2017 auf die direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Borussia Düsseldorf gewinnt Tischtennis-Champions-League

ORENBURG (dpa) - Der deutsche Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf hat zum fünften Mal die Champions League gewonnen.

Timo Boll führte seinen Verein am Freitag zu einem 3:1-Sieg im Final-Rückspiel beim russischen Titelverteidiger Fakel Orenburg mit dem deutschen Starspieler Dimitrij Ovtcharov. Die Düsseldorfer hatten bereits die erste Partie am Sonntag mit 3:2 gewonnen. Der Weltranglisten-Dritte Boll gewann auch diesmal seine beiden Einzel gegen Ovtcharov und den Olympia-Dritten Jun Mizutani aus Japan. Den dritten Punkt für den deutschen Rekordmeister holte der Österreicher Stefan Fegerl.

Italiener Viviani holt dritten Etappensieg beim Giro

NERVESA DELLA BATTAGLIA (dpa) - Nach der bitteren Enttäuschung vom Vortag hat der italienische Sprinter Elia Viviani zurückgeschlagen und sich am Freitag seinen dritten diesjährigen Etappensieg beim 101. Giro d'Italia geholt.

Der Radprofi aus der belgischen Quickstep-Mannschaft siegte nach 180 Kilometern im Massensprint von Nervesa della Battaglia vor dem Iren Sam Bennet vom deutschen Bora-hansgrohe-Team, der am Donnerstag triumphiert hatte. Viviani, der im Ziel wild jubelte, baute damit im violetten Trikot seinen Vorsprung in der Punktewertung aus.

Olympiasieger Christoph Harting gewinnt Bruder-Duell beim SoleCup

SCHÖNEBECK (dpa) - Rio-Olympiasieger Christoph Harting hat den 13. Schönebecker SoleCup und auch souverän das Bruder-Duell gegen Robert Harting gewonnen.

Im sechsten und letzten Versuch schleuderte der Berliner den Diskus auf 67,59 Meter und knackte somit auch locker die Norm von 64,00 Metern für die EM im August in seiner Heimatstadt. Er verwies am Freitagabend den Magdeburger Martin Wierig (66,98 Meter) auf Rang zwei. Mit persönlicher Bestweite von 65,98 Meter schob sich Martin Wrobel vom SC Magdeburg im Finaldurchgang noch deutlich an Robert Harting vorbei auf Rang drei. Der Olympiasieger von London 2012 leistete sich bei seinem Saisoneinstieg vier Fehlversuche und schaffte im dritten Versuch 63,67 Meter.

Nach Europa-League-Finale: Lyon beschwert sich über Marseille-Fans

LYON (dpa) - Der französische Spitzenclub Olympique Lyon hat zwei Tage nach dem Europa-League-Finale in seinem Stadion offizielle Beschwerden gegen Fans von Olympique Marseille eingereicht.

Im Rahmen der 0:3-Niederlage Marseilles am Mittwoch im Groupama Stadion gegen Atlético Madrid hätten OM-Anhänger unter anderem Türen, Sitze, Drehkreuze oder Beleuchtung beschädigt, teilte Olympique am Freitag mit. So müssten unter anderem 105 neue Sitze in dem Stadionbereich angebracht werden, wo die Anhänger von Marseille das Spiel verfolgt hatten. Außerdem seien Essen und Merchandising-Artikel gestohlen worden.

DFB-Sportgericht verurteilt Ex-Braunschweig-Trainer Lieberknecht

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Vier Tage nach seiner Trennung vom Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig ist Trainer Torsten Lieberknecht vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zu einer Geldstrafe von 2500 Euro verurteilt worden.

Der 44-Jährige war am 20. April während des Braunschweiger Heimspiels gegen Arminia Bielefeld vom Schiedsrichter wegen unsportlichen Verhaltens auf die Tribüne geschickt worden. Drei Spieltage später stieg die Eintracht am vergangenen Sonntag überraschend aus der 2. Fußball-Bundesliga ab. Am Montag bekam Lieberknecht nach zehn Jahren als Trainer des Vereins keinen neuen Vertrag mehr für die 3. Liga angeboten.