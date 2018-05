Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.18

Neuer im Bayern-Kader für Pokalfinale - Boateng und Robben fehlen

MÜNCHEN/BERLIN (dpa) - Nach acht Monaten Verletzungspause kehrt Manuel Neuer in den Kader des FC Bayern München zurück.



Der Weltmeister trat die Reise nach Berlin an und wird am Samstag erstmals seit September 2017 wieder zum Aufgebot des deutschen Fußball-Rekordmeisters zählen. Dies teilte der FC Bayern am Freitag mit. Dies sei die «vielleicht schönste Nachricht des Tages». Auch Thomas Müller ist dabei, der zuletzt einen Magen-Darm-Infekt hatte. Fehlen werden im Endspiel gegen Eintracht Frankfurt um den künftigen Bayern-Coach Niko Kovac hingegen Jérôme Boateng, Arturo Vidal und Arjen Robben. Das Trio konnte seine Beschwerden nicht rechtzeitig auskurieren, teilte der FC Bayern mit.

Löw reagiert nach Rücktritt scharf auf Kritik von Wagner

BERLIN (dpa) - Mit ungewohnter Deutlichkeit hat Bundestrainer Joachim Löw auf die Kritik von Sandro Wagner nach dessen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft reagiert.



«Ich empfinde es als Kritik gegenüber seinen Kollegen, die auch spielen. Er stellt ja manche dar, die bei uns schon ewig spielen, die bei uns zu den Führungsspielern gehören, wie wenn sie so ausgemachte Vollidioten wären und nur noch deswegen bei uns sind, weil sie nicht ihre Meinung sagen», sagte Löw am Freitag bei einer Veranstaltung der «Bild»-Zeitung in Berlin dem TV-Sender Sky Sport News HD.

Wolfsburg ohne Popp im DFB-Pokalfinale gegen München

KÖLN (dpa) - Der VfL Wolfsburg muss im DFB-Pokalfinale der Frauen am Samstag (15.00 Uhr/ARD) gegen Bayern München ohne Alexandra Popp auskommen.



Die 27 Jahre alte Nationalstürmerin ist wegen einen Muskelfaserrisses im Oberschenkel noch nicht einsatzfähig. «Sie ist nicht dabei», sagte VfL-Trainer Stephan Lerch am Freitag in Köln. Wolfsburg könnte seinen vierten Pokalsieg nacheinander feiern.

Gladbach verpflichtet englischen Junioren-Nationalspieler Bennetts

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison perfekt gemacht.



Der Tabellenneunte einigte sich mit dem englischen Junioren-Nationalspieler Keanan Bennetts von Tottenham Hotspur auf einen Vertrag bis 2022. Der 19 Jahre alte offensive Flügelspieler ist bislang in der Premier League 2 und der Uefa Youth League zum Einsatz gekommen. Bennetts ist in London geboren und hat eine deutsche Mutter. «Wir trauen ihm den Sprung in die Bundesliga zu und freuen uns, dass er sich für Borussia entschieden hat», sagte Sportdirektor Max Eberl.

Spekulation um Buffons Zukunft: Geht er zu Tuchel nach Paris?

ROM (dpa) - Nach dem Rücktritt von Weltklasse-Torwart Gianluigi Buffon bei Juventus Turin wird über dessen Zukunft bei einem anderen Topclub spekuliert.



Der 40 Jahre alte Italiener habe ein Angebot von Paris Saint-Germain (PSG) bekommen, schrieben italienische Medien am Freitag. Der französische Fußballmeister, der gerade erst den früheren Dortmunder Coach Thomas Tuchel verpflichtet hat, habe Buffon einen Zweijahresvertrag angeboten. Buffon hatte am Donnerstag bekannt gegeben, seine Karriere als Spieler bei Juventus nach 17 Jahren zu beenden. Am Samstag bestreitet er gegen Hellas Verona sein letztes Spiel bei Italiens Rekordmeister.

NBA: Budenholzer wird neuer Trainer in Milwaukee

MILWAUKEE (dpa) - Mike Budenholzer, der Ex-Trainer von Basketball-Jungstar Dennis Schröder, wird in der kommenden Saison bei den Milwaukee Bucks den Ton angeben.



Das Team aus der nordamerikanischen Profi-Liga NBA gab die Verpflichtung des 48-Jährigen am Donnerstag (Ortszeit) offiziell bekannt. «Nach einer sorgfältigen Trainersuche wurde klar, dass Mike der Richtige ist, um die Bucks in eine neue Ära zu führen», erklärten Teambesitzer Wes Edens, Marc Lasry und Jamie Dinan in einer gemeinsamen Mitteilung.

Viertelfinal-Aus für Angelique Kerber beim Tennis-Turnier in Rom

ROM (dpa) - Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Rom den Einzug ins Halbfinale verpasst. Die ehemalige Nummer eins der Welt musste sich am Freitag Jelina Switolina aus der Ukraine mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.



Kerber erwischte gegen die Titelverteidigerin zwar einen guten Start und lag im ersten Satz mit 4:2 vorne. Doch dann wurde Switolina deutlich stärker und holte sich doch noch den ersten Durchgang. Im zweiten Abschnitt musste Kerber dann gleich drei Mal ihren Aufschlag abgeben. Da ihr selbst nur zwei Breaks gelangen, verwandelte die Ukrainerin nach 1:26 Stunden ihren ersten Matchball. Für Kerber war es die sechste Niederlage in Serie gegen Switolina.

Volleyballerinnen verlieren zweites Spiel in Nationenliga

BARUERI (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben ihr zweites Spiel in der Nationenliga verloren.



Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Mittwoch in Barueri nahe São Paulo dem Weltranglisten-Sechsten Japan nach großem Kampf mit 1:3 (21:25, 23:25, 25:21, 17:25). Beste deutsche Angreiferin war Louisa Lippmann mit 22 Punkten. Nach dem Überraschungssieg zum Auftakt gegen Spitzenteam Brasilien hatten Koslowskis Spielerinnen 0:3 gegen Europameister Serbien verloren.

Kagawa in Japans Kader für Freundschaftsspiel - Fingerzeig für WM

TOKIO (dpa) - Fußballprofi Shinji Kagawa von Borussia Dortmund darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen.



Am Freitag berief ihn Japans Nationaltrainer Akira Nishino in das Aufgebot für ein Freundschaftsspiel gegen Ghana am 30. Mai. Dieser Kader gilt als Fingerzeig dafür, welche Spieler Nishino mit zur Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) nehmen könnte. Der Auswahltrainer hatte erst kürzlich Zweifel am Gesundheitszustand des 29 Jahre alten BVB-Stars geäußert, der Probleme mit seinem linken Knöchel hat.

Hannovers Sané bei WM dabei - Mané führt Senegals WM-Kader an

DAKAR (dpa) - Der Hannoveraner Bundesligaprofi Salif Sané steht im Aufgebot der senegalesischen Fußball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Russland.



Angeführt wird der 23-köpfige Kader von Liverpools Starstürmer Sadio Mané. Zu den Leistungsträgern des Teams von Trainer Aliou Cissé zählt auch Keita Baldé Diao vom französischen Ex-Meister AS Monaco. Ebenfalls berufen wurde der frühere Hannover-Stürmer Mame Diouf.