Von: Redaktion DER FARANG | 17.05.18

Müller fehlt kurz vor dem Pokal-Finale im Bayern-Training

MÜNCHEN (dpa) - Zwei Tage vor dem DFB-Pokal-Finale seines FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt hat Fußball-Nationalspieler Thomas Müller mit dem Training aussetzen müssen.

Der Offensivmann habe am Donnerstag wegen eines Magen-Darm-Infekts eine Pause eingelegt, teilte der deutsche Rekordmeister mit. Zu der Frage, ob Müllers Einsatz am Samstag (20.00 Uhr) gegen Frankfurt im Berliner Olympiastadion gefährdet ist, äußerten sich die Münchner auf ihrer Homepage zunächst nicht. Im Bayern-Mannschaftstraining fehlten neben den schon länger verletzten Jérôme Boateng und Arturo Vidal zudem Arjen Robben und Joshua Kimmich.

Italiens Torwart-Star Buffon verlässt Juventus - Zukunft offen

TURIN (dpa) - Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon verlässt Juventus Turin nach 17 Jahren.

Er werde am Samstag seine letzte Partie für den Club bestreiten, sagte der 40 Jahre alte Torhüter und bisherige Kapitän des italienischen Fußball-Rekordmeisters am Donnerstag. Seine Zukunft ließ er zugleich offen. Er habe «reizvolle Angebote» bekommen, sei es auf dem Spielfeld als auch abseits, sagte Buffon. Sechs Monate «Sabbatical» würden ihm aber nicht schaden. Buffon gilt als einer der besten Torhüter der Welt und gewann 2006 mit Italien die WM. Aus der Nationalmannschaft war «Gigi» bereits nach dem bitteren Aus der Italiener in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zurückgetreten.

Favre-Verpflichtung beim BVB steht bevor - Medien: Vertrag bis 2020

DORTMUND (dpa) - Die offizielle Bestätigung steht noch aus, die Zeichen auf eine Verpflichtung von Lucien Favre als Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund verdichten sich aber.

Einem Medienbericht zufolge hat sich der BVB mit Favre auf einen Vertrag bis 2020 geeinigt. Verkündet werden solle die Personalie aber erst, wenn in Frankreich die Saison zu Ende ist, schreibt der «Kicker» (Donnerstag). Favre trainiert zurzeit noch den französischen Erstligisten OGC Nizza, am Samstag steht das letzte Saisonspiel bei Olympique Lyon an. Der 60-Jährige wird beim BVB seit Wochen als Nachfolger des scheidenden Peter Stöger gehandelt.

Rummenigge: Renato Sanches kehrt zum FC Bayern zurück

MÜNCHEN (dpa) - Mittelfeldspieler Renato Sanches kehrt nach einem Jahr Ausleihe zum FC Bayern zurück.

Das bestätigte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge dem «Münchner Merkur» (Freitag): «Er kommt zurück.» Sanches ist in dieser Saison zum Premier-League-Club Swansea City ausgeliehen gewesen - dort hatte er allerdings sportlich enttäuscht. Rummenigge glaubt an den 20-jährigen Portugiesen, der am Dienstag nicht in das vorläufige WM-Aufgebot des Europameisters berufen wurde. «Niko Kovac wird versuchen, ihn zu früherer Stärke zurückzuführen. Das ist eine spannende Aufgabe.»

Deutschland weiter Erster der FIFA-Weltrangliste

ZÜRICH (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft führt die FIFA-Weltrangliste weiterhin an.

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw liegt knapp einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland mit 1544 Punkten an der Spitze. Der Vorsprung auf Brasilien (1384) vergrößerte sich leicht um elf Punkte. Wie im Vormonat folgen dahinter Belgien (1346), Portugal (1306) und Argentinien (1254). Auf den ersten 47 Rängen gab es keine Veränderungen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Ranking hervorgeht. Erst dahinter rückten Norwegen, Ungarn, Kamerun und Ghana jeweils einen Platz auf. Jamaika verlor vier Plätze.

96-Trainer Breitenreiter stellt Bedingungen für Vertragsverlängerung

HANNOVER (dpa) - Fußball-Trainer André Breitenreiter von Bundesligist Hannover 96 hat Bedingungen an eine mögliche Vertragsverlängerung geknüpft.

«Ich möchte sehen, dass die besprochenen Veränderungen umgesetzt werden. Ich möchte sehen, dass wir unsere Ziele auch erreichen können. Da geht es nicht nur um den Kader, auch in der Infrastruktur müssen wir uns verbessern», wird 96-Coach Breitenreiter von mehreren Hannoveraner Medien (Donnerstag) zitiert. Der Ex-Stürmer fordert vor allem einen neuen Trainingsplatz mit Rasenheizung. Dazu soll ein neues Flutlicht errichtet werden.

Zweitliga-Aufsteiger Paderborn verlängert mit Kapitän Strohdiek

PADERBORN (dpa) - Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn plant auch in Zukunft mit Kapitän Christian Strohdiek.

Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag bis 2021 verlängert, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Der 30-Jährige ist bereits seit der Jugend im Verein und absolvierte unter anderem 22 Bundesligaspiele sowie 119 Zweitliga-Partien für Paderborn. Nur in der Saison 2015/2016 spielte er für Fortuna Düsseldorf. «Christian ist als Führungsspieler ein ganz wichtiger Baustein der Mannschaft. Wir freuen uns, dass wir weiter auf ihn bauen können», sagte Paderborns Geschäftsführer Sport, Markus Krösche, zur Vertragsverlängerung.

MSV Duisburg verpflichtet Flügelspieler Joseph-Claude Gyau

DUISBURG (dpa) - Der MSV Duisburg hat Joseph-Claude Gyau für die nächste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wechselt der offensive Flügelspieler ablösefrei vom Drittligisten SG Sonnenhof-Großaspach zum MSV. In Duisburg unterschrieb der 25 Jahre alte US-Amerikaner einen Vertrag bis 2020. Gyau war 2010 aus seiner Heimat nach Deutschland gewechselt und spielte vor seinem Engagement in Großaspach auch für die TSG 1899 Hoffenheim, den FC St. Pauli und Borussia Dortmund.

Abschied auf Raten: Olympiasieger Savchenko/Massot machen Pause

MÜNCHEN (dpa) - Die Paarlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko/Bruno Massot lassen das Karriereende offen, wollen aber pausieren.

«Wir haben beschlossen, eine Wettkampfpause einzulegen. Erst einmal ein Jahr. Dann werden wir weitersehen», sagte die 34 Jahre alte Savchenko am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in München. «Es könnte sein, dass wir zurückkommen oder auch nicht. Das entscheiden wir vielleicht in einem Jahr.» Damit werden sie ihren Weltmeistertitel im März 2019 in Saitama/Japan nicht verteidigen. Das Eiskunstlauf-Duo hatte im Februar bei den Winterspielen in Pyeongchang einen historischen Gold-Triumph gefeiert.

Kerber erreicht Viertelfinale in Rom - Gojowczyk ausgeschieden

ROM (dpa) - Tennisspielerin Angelique Kerber hat beim Sandplatz-Turnier in Rom das Viertelfinale erreicht.

Die 30 Jahre alte Weltranglisten-Zwölfte besiegte am Donnerstag die Griechin Maria Sakkari klar mit 6:1 und 6:1. Ausgeschieden ist dagegen Peter Gojowczyk. Der 28-Jährige unterlag im Achtelfinale dem Italiener Fabio Fognini mit 4:6 und 4:6. Am Nachmittag sollten auch noch Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber um den Einzug ins Viertelfinale spielen. Die Veranstaltung in Rom ist der letzte große Test vor den French Open. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 27. Mai in Paris.