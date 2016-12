Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.16

Paris (dpa) Cristiano Ronaldo beim Ballon d'Or zum Weltfußballer gewählt

Stürmerstar Cristiano Ronaldo ist bei der FIFA-unabhängigen Wahl von «France Football» zum vierten Mal zum Weltfußballer gekrönt worden. Der portugiesische Europameister und Champions-League-Sieger von Real Madrid habe die Abstimmung unter ausgewählten Journalisten für sich entschieden und seine Konkurrenten Lionel Messi (Argentinien) und Antoine Griezmann (Frankreich) auf die Plätze zwei und drei verwiesen, teilte die französische Fachzeitschrift am Montag mit. Der 31-Jährige hatte den Ballon d'Or, den Goldenen Ball, zuvor bereits 2008, 2013 und 2014 erhalten. Messi vom FC Barcelona bleibt aber mit fünf Triumphen Rekordsieger.

Hannover schlägt Stuttgart im Zweitliga-Spitzenspiel

Der VfB Stuttgart ist die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga los. Die Schwaben unterlagen im Spitzenspiel gegen Hannover 96 am Montagabend mit 1:2 (1:1) und mussten dadurch Eintracht Braunschweig in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Die Hannoveraner gerieten durch Simon Terodde in der 12. Minute in Rückstand, schafften vor 47 125 Zuschauern aber durch Martin Harnik (26.) den Ausgleich und durch Felix Klaus (87.) den Siegtreffer. Stuttgarts Timo Baumgartl sah kurz vor Schluss wegen absichtlichen Handspiels die Rote Karte. Hannover liegt als Tabellendritter nur noch minimal hinter Braunschweig und dem Zweiten aus Stuttgart.

VfL Wolfsburg trennt sich von Geschäftsführer Klaus Allofs

Der VfL Wolfsburg hat sich von Geschäftsführer Klaus Allofs getrennt. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. Der 60 Jahre alte Manager war im November 2012 vom Ligakonkurrenten Werder Bremen nach Wolfsburg gewechselt. Kurz danach hatte Allofs Trainer Dieter Hecking geholt, der den VfL im Mai 2015 zum Pokalsieg und zur Vize-Meisterschaft führte. Bereits in der vergangenen Saison konnten die Wolfsburger die hoch gesteckten Erwartung von Volkswagen nicht erfüllen.

Dämpfer für deutsche Handballerinnen: Nur Remis gegen Spanien



Die Hoffnungen der deutschen Handball-Frauen auf den erstmaligen Einzug ins EM-Halbfinale seit acht Jahren haben einen Dämpfer bekommen. Die DHB-Auswahl kam am Montag im zweiten Hauptrundenspiel der Gruppe I gegen Schlusslicht Spanien nicht über ein 20:20 (9:12) hinaus und hat nun 5:3 Punkte auf ihrem Konto. Beste deutsche Werferin war Anne Hubinger mit fünf Toren. In seinem letzten Hauptrundenspiel trifft das Team von Bundestrainer Michael Biegler am Mittwoch auf Gastgeber Schweden. Spielerin Isabell Klein droht allerdings das EM-Aus. Wie der Deutsche Handballbund mitteilte, besteht bei ihr der Verdacht auf einen Nasenbeinbruch.

WM 2022: Katar reformiert umstrittenes Arbeitssystem für Gastarbeiter

Katar hat sein umstrittenes Arbeitssystem für ausländische Gastarbeiter reformiert und reagiert damit auf die andauernde internationale Kritik. Das sogenannte «Kafala»-System sei von diesem Dienstag an abgeschafft, hieß es am Montag in einer Erklärung des Arbeitsministers Issa bin Saad al-Dschafali al-Nuaimi. Die Gesetzesänderung war zuvor immer wieder verschoben worden. Das Arbeitssystem des Gastgebers der Fußball WM 2022 steht international in der Kritik, weil es ausländische Arbeitskräfte entrechte.

Nach VW-Ausstieg: Rallye-Weltmeister Ogier wechselt zu Ford

Der viermalige Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier hat ein neues Team für die Saison 2017 gefunden. Der Franzose wird künftig in einem Ford Fiesta für das M-Sport World Rally Team um die WM fahren. Das teilten sowohl der 32-Jährige als auch sein neuer Arbeitgeber am Montag mit. Nach dem Rückzug von Volkswagen aus der Weltmeisterschaft stand Ogier ohne Auto da.

Bayern im Achtelfinale wieder gegen Arsenal - Dortmund zieht Benfica

Der FC Bayern München bekommt es im Achtelfinale der Champions League wieder mit dem FC Arsenal um Fußball-Weltmeister Mesut Özil zu tun. Ein vermeintlich leichteres Los erwischte Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund, der auf den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon trifft. Bayer Leverkusen spielt gegen den Vorjahresfinalisten Atletico Madrid. Die Duelle Bayern-Arsenal haben fast schon Tradition. Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren wurden die beiden Clubs gegeneinander gelost. Erst in der vergangenen Saison kam es in der Gruppenphase zum Aufeinandertreffen. Die Achtelfinals werden zwischen dem 14. Februar und dem 15. März gespielt. Das Endspiel findet am 3. Juni in Cardiff statt.

Europa League: Gladbach trifft auf Florenz - Schalke gegen Saloniki

Borussia Mönchengladbach trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf den AC Florenz. Bundesliga-Rivale FC Schalke 04 bekommt es mit dem griechischen Fußball-Club PAOK Saloniki zu tun. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Die Hin- und Rückspiele werden am 16. und 23. Februar ausgetragen. Gladbach steigt als Champions-League-Absteiger in den Wettbewerb ein. Die Schalker hatten sich unterdessen als einer der Gruppensieger für die K.o.-Runde qualifiziert. Der FSV Mainz 05 hatte die Gruppenphase nicht überstanden. Das Finale wird am 24. Mai in Stockholm ausgetragen.

DOSB-Athleten fordern Nachtests von olympischen Doping-Proben

Die Athletenkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes hat die Nachtests aller Doping-Proben der Sommerspiele 2008 sowie der Winterspiele 2010 und 2014 gefordert. Dies sei notwendig, «um im Anti-Doping-Kampf Gleichbehandlung zu gewährleisten», hieß es in einer Mitteilung am Montag. Damit reagierten die Vertreter der DOSB-Athleten auf den zweiten Report von Richard McLaren zum umfassenden Doping in Russland. Außerdem verlangen die deutschen Sportler eine zeitnahe Sanktionierung der belasteten russischen Athleten, ihrer Trainer und der verantwortlichen Funktionäre.

Deutsche Handballer ohne Weinhold zur WM

Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson muss bei der Weltmeisterschaft im Januar in Frankreich auf Steffen Weinhold verzichten. Der Rückraumspieler des THW Kiel werde wegen eines Syndesmosebandrisses drei Monate ausfallen, sagte Sigurdsson bei der Bekanntgabe seines erweiterten WM-Kaders am Montag in Berlin. «Eine bittere Sache für uns. Dazu kommen die Ausfälle, von denen wir gewusst haben.» Für Weinhold rückt Debütant Nicolai Theilinger in den erweiterten 28er-Kader. Neben Weinhold werden auch Fabian Wiede, Hendrik Pekeler, Christian Dissinger und Martin Strobel fehlen.

Hummels und Boateng am trainingsfreien Tag auf dem Rasen

Fußball-Weltmeister Mats Hummels ist beim FC Bayern auf dem Trainingsplatz zurück. Der Innenverteidiger, der wegen eines Magen-Darm-Infektes zuletzt ausgefallen war, absolvierte in München eine individuelle Einheit. Auch sein Defensivkollege Jérôme Boateng trainierte am Montag. Hummels war beim 1:0 in der Champions League vor einer Woche gegen Atlético Madrid zuletzt dabei. Boateng kam am 23. November bei der 2:3-Niederlage der Münchner bei FK Rostow letztmals zum Einsatz. In der Vorwoche hatte er nach seiner Muskelblessur wieder mit dem Team trainiert, dann aber über Schulterprobleme geklagt.

Eisschnelllauf-Weltverband: Weltcup-Finale bleibt in Russland

Weltverbandschef Jan Dijkema sieht auch nach den Enthüllungen im zweiten McLaren-Bericht der WADA keine Möglichkeit, dem russischen Tscheljabinsk im März 2017 das Weltcup-Finale der Eisschnellläufer zu entziehen. «Tscheljabinsk war schon lange vorher festgelegt worden. Die juristischen und finanziellen Konsequenzen wären sehr kompliziert», sagte der Niederländer am Rande des Eisschnelllauf-Weltcups in Heerenveen. Bei der Vergabe internationaler Meisterschaften orientiere sich der Internationale Eislauf-Verband aber an der IOC-Empfehlung, vorläufig keine Wettkämpfe nach Russland zu vergeben.

Frankfurts Chandler für ein Bundesligaspiel gesperrt

Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Timothy Chandler muss nach seiner Roten Karte im Spiel gegen 1899 Hoffenheim lediglich ein Spiel pausieren. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte den US-Nationalspieler am Montag wegen unsportlichen Verhaltens nur für die Partie am kommenden Samstag beim VfL Wolfsburg. Chandler war am vergangenen Freitag nach einem eher harmlosen Gerangel mit TSG-Stürmer Sandro Wagner des Feldes verwiesen worden. Selbst Wagner hatte sich nach der Partie verwundert über die harte Bestrafung durch Schiedsrichter Christian Dingert geäußert.