Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.18

Real Madrid trotz langer Überzahl nur 2:2 beim FC Barcelona

BARCELONA (dpa) - Champions-League-Finalist Real Madrid ist im 271. Clásico gegen den spanischen Fußball-Meister FC Barcelona trotz langer Überzahl nicht über ein Unentschieden hinausgekommen.



Die Königlichen mit Weltmeister Toni Kroos kamen am Sonntagabend in der Primera División bei Barça nur zu einem 2:2. Die Offensivstars Luis Suárez und Lionel Messi trafen für die Gastgeber im Camp Nou, Cristiano Ronaldo und Gareth Bale waren für Real erfolgreich. Kurz vor der Pause hatte Barcelonas Sergi Roberto in einer hitzigen, aber lange Zeit hochklassigen Begegnung nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen.

Eishockey-Team verliert erneut - WM-Viertelfinale in weiter Ferne

HERNING (dpa) - Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat bei der Weltmeisterschaft in Dänemark den nächsten Rückschlag erlitten.



Gegen Norwegen verlor der neuformierte Olympiazweite am Sonntag in Herning mit 4:5 nach Penaltyschießen. Nach enttäuschendem Beginn mit einem schnellen 0:2-Rückstand steigerte sich die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm vor 5491 Zuschauern zwar. Für den Einzug ins WM-Viertelfinale ist nun aber voraussichtlich ein Coup gegen eine Top-Nation notwendig. Die deutschen Tore bei der zweiten Penalty-Niederlage im zweiten Vorrundenspiel erzielten Patrick Hager mit einem Doppelpack, Marc Michaelis und Yannic Seidenberg.

1. FC Nürnberg kehrt in Bundesliga zurück - 2:0 in Sandhausen

SANDHAUSEN (dpa) - Der 1. FC Nürnberg kehrt nach vier Jahren in die Fußball-Bundesliga zurück.



Der Zweitligist gewann am Sonntag beim SV Sandhausen mit 2:0 und machte den Aufstieg ins Oberhaus einen Spieltag vor dem Saisonende perfekt. Hanno Behrens und Tim Leibold schossen die Elf von Trainer Michael Köllner vor 12 537 Zuschauern zum Sieg. Der FCN war 2014 aus der Bundesliga abgestiegen und hat seitdem in der 2. Liga gespielt. Holstein Kiel steht nach dem 1:1 in Düsseldorf als Tabellen-Dritter fest und bestreitet damit die Relegationsspiele gegen den 16. der Bundesliga.

Deutsches Tischtennis-Team verliert WM-Endspiel gegen China

HALMSTAD (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft hat das WM-Endspiel gegen China verloren.



Ohne den angeschlagenen Dimitrij Ovtcharov unterlagen Timo Boll, Ruwen Filus und Patrick Franziska dem Olympiasieger am Sonntag im letzten Spiel der Team-Weltmeisterschaft in Schweden mit 0:3. Für die deutsche Mannschaft war es bereits die vierte Niederlage in einem WM-Finale gegen China nach 2010, 2012 und 2014. Die Chinesen feierten in Halmstad ihren neunten WM-Titel in Serie und den 21. WM-Titel insgesamt.

Rhein-Neckar Löwen gewinnen erstmals Handball-Pokal

HAMBURG (dpa) - Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen hat im elften Anlauf erstmals den DHB-Pokal gewonnen.



Die Mannheimer setzten sich am Sonntag im Endspiel des Final-Four-Turniers in Hamburg gegen den Bundesligarivalen TSV Hannover-Burgdorf mit 30:26 durch und besiegten damit ihren Pokal-Fluch. Bei den vorangegangenen zehn Teilnahmen seit 2006 waren die Löwen siebenmal im Halbfinale und dreimal im Finale gescheitert. Am Vortag hatte sich der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter, der nun das erste Double der Vereinsgeschichte anstrebt, im Halbfinale gegen den SC Magdeburg souverän mit 31:24 behauptet.

Italiener Viviani gewinnt seine zweite Giro-Etappe

EILAT (dpa) - Der italienische Radprofi Elia Viviani hat beim 101. Giro d'Italia seine zweite Etappe innerhalb von 24 Stunden gewonnen.



Der Quick-Step-Sprinter gewann nach 229 Kilometern den dritten Tagesabschnitt in Israel in Eilat am Roten Meer im Massensprint vor seinem Landsmann Sacha Modolo und dem Iren Sam Bennett vom Bora-hansgrohe-Team. Am Montag wechselt der Giro-Tross nach Sizilien, wo die viertem Etappe am Dienstag in Catania gestartet wird.

Friedrichshafen gleicht aus und verdirbt Moculescu-Party

BERLIN (dpa) - Die BR Volleys haben in der Endspielserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft auch die zweite Chance auf den Titel-Hattrick vergeben, Rekordmeister Friedrichshafen ist wieder voll im Rennen um den Titel 2018.



Die Gäste vom Bodensee gewannen am Sonntag in Berlin vor 7614 Zuschauern mit 3:2 und verdarben damit ihrem Ex-Trainer Stelian Moculesu die Geburtstags-Party. Damit steht es nach vier Endspiel-Begegnungen 2:2, die Entscheidung fällt nun am Mittwoch in Friedrichshafen.

Basketballmeister Bamberg startet mit Sieg ins Playoff-Viertelfinale

BAMBERG (dpa) - Der deutsche Basketballmeister Brose Bamberg ist mit einem Sieg ins Playoff-Viertelfinale gestartet.



Der Titelverteidiger besiegte am Sonntag im ersten von fünf möglichen Spielen die Telekom Baskets Bonn mit 87:74 und kann am Mittwoch (20.30 Uhr) im zweiten Match der Serie durch einen Sieg bei den Rheinländern einen großen Schritt in Richtung Halbfinale machen. Spielentscheidend für den Serienmeister war das US-Duo Dorell Wright und Augustine Rubit. Der frühere NBA-Profi Wright wurde mit 24 Punkten Top-Scorer, Rubit erzielte 16 Zähler.

Salzburg zum fünften Mal in Serie Fußball-Meister in Österreich

SALZBURG (dpa) - Red Bull Salzburg ist zum fünften Mal nacheinander Fußball-Meister in Österreich.



Die Mannschaft des deutschen Trainers Marco Rose sicherte sich den Titel am Sonntag durch ein 4:1 (1:1) gegen Sturm Graz und ist bei noch drei ausstehenden Spielen in der Bundesliga nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Für Salzburg ist es der elfte Meistertitel überhaupt. Bereits an diesem Mittwoch trifft RB im österreichischen Pokalfinale in Klagenfurt erneut auf Sturm Graz und kann auch das fünfte Double in Serie perfekt machen.