Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.18

HSV darf trotz Niederlage weiter hoffen - Schalke Vizemeister

BERLIN (dpa) - Der Hamburger SV kann trotz einer Niederlage weiter auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga hoffen.

Die Norddeutschen verloren am Samstag 0:3 (0:1) bei Eintracht Frankurt. Weil aber auch der VfL Wolfsburg, der zwei Zähler vor den Hamburgern liegt, beim 1:4 (0:2) bei RB Leipzig nicht punktete, kann der HSV noch auf den Relegationsrang klettern. Drei Punkte vor Wolfsburg liegt der SC Freiburg. Die Breisgauer unterlagen am 33. Spieltag Borussia Mönchengladbach mit 1:3 (0:1). Definitiv gerettet ist der FSV Mainz 05, der 2:1 (2:1) bei Borussia Dortmund gewann. Auch Hannover 96 muss sich nach dem 3:1 (3:0) gegen Hertha BSC keine Sorgen mehr machen. Der bereits abgestiegene 1. FC Köln verlor 1:3 (1:0) gegen den FC Bayern München. Schalke 04 siegte 2:1 (2:1) beim FC Augsburg und sicherte sich die Vizemeisterschaft. Der VfB Stuttgart schlug 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0), Werder Bremen und Bayer Leverkusen trennten sich 0:0.

Rhein-Neckar Löwen im Pokalfinale gegen Hannover-Burgdorf

Hamburg (dpa) - Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf stehen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Finale um den deutschen Pokal.

Die Niedersachsen gewannen am Samstag im Halbfinale gegen die HSG Wetzlar mit 24:19 (15:4). Im Finale trifft Hannover-Burgdorf auf die Rhein-Neckar Löwen. Der Bundesliga-Tabellenführer hatte sich im ersten Spiel souverän mit 31:24 (16:10) gegen den SC Magdeburg durchgesetzt.

Deutsches Tischtennis-Team erreicht WM-Finale gegen China

Halmstad (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft hat bei der Team-Weltmeisterschaft das Endspiel gegen China erreicht. Im Halbfinale gewannen Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska am Samstagabend in Halmstad mit 3:2 gegen Südkorea. Nach mehr als dreieinhalb Stunden Gesamtspielzeit siegte Franziska vom 1. FC Saarbrücken im entscheidenden fünften Einzel in 3:1 Sätzen gegen Jeoung Youngsik.

Bayern München und ALBA Berlin starten mit Siegen in die Playoffs

München/Berlin (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München und ALBA Berlin haben ihre Auftaktspiele im Playoff-Viertelfinale gewonnen.

Die Münchner setzten sich am Samstagabend im ersten Match der Best-of-five-Serie mit 85:72 gegen die Frankfurt Skyliners durch. ALBA fertigte zuvor die EWE Baskets Oldenburg mit 114:88 ab.

Früherer Man United-Trainer Sir Alex Ferguson notoperiert

Manchester (dpa) - Der langjährige Erfolgstrainer von Manchester United Sir Alex Ferguson ist notoperiert worden.

Der 76-Jährige hatte eine Gehirnblutung erlitten, wie der Club aus der englischen Premier League am Samstagabend bekanntgab. Die Operation sei «sehr gut verlaufen, aber er braucht eine Zeit intensive Pflege, um seine Genesung zu optimieren», teilte Man United mit. Ferguson hatte seine Trainerkarriere beim englischen Fußball-Rekordmeister vor fünf Jahren beendet. Zwischen 1986 und 2013 hatte er mit den Red Devils 13 Mal die Meisterschaft gewonnen.

EM-Auftakt misslungen: U17 verliert 0:3 gegen die Niederlande

Walsall (dpa) - Die deutschen U17-Fußballer haben den Start bei der Europameisterschaft in England verpatzt.

Das Nationalteam von Trainer Michael Prus unterlag der Niederlande am Samstag in Walsall 0:3 (0:3). Daishawn Redan brachte die junge Oranje-Mannschaft in der 18. Minute per Strafstoß in Führung. Kevin Bukusu hatte den Torschützen zuvor gefoult. Redan legte sechs Minuten vor der Pause seinen zweiten Treffer nach, ehe Crysencio Summerville für den Endstand sorgte (41.). «Wir haben heute eine schmerzhafte, allerdings auch verdiente Niederlage gegen bessere Niederländer erfahren», sagte Prus.

Freistil-Ringer Obst holt bei EM in Russland Silber

Kaspijsk (dpa) - Martin Obst hat bei den Ringer-Europameisterschaften in Russland die erste deutsche Freistil-Silbermedaille seit elf Jahren gewonnen.

In der Klasse bis 79 Kilogramm verlor der Sportler aus Luckenwalde in Brandenburg am Samstag sein Finale gegen den Russen Achmed Gadschimagomedow und verpasste das erste deutsche Gold seit Alexander Leipold im Jahr 1998. Aber auch auf ein EM-Finale mussten die Freistil-Athleten im Deutschen Ringer-Bund lange warten: Letztmals hatte Marcel Ewald 2007 in Sofia einen Endkampf erreicht.

Viviani gewinnt 2. Giro-Etappe - Rohan Dennis neuer Gesamtführender

Tel Aviv (dpa) - Der italienische Radprofi Elia Viviani hat die 2. Etappe des 101. Giro d'Italia für sich entschieden.

Beim dreitägigen Gastspiel in Israel setzte sich der Quick-Step-Fahrer am Samstag auf dem 167 Kilometer langen Teilstück von Haifa nach Tel Aviv im Massensprint gegen Jakub Mareczko aus Polen und dem Iren Sam Bennett durch. Der Australier Rohan Dennis führt nach einer Zeitgutschrift das Gesamtklassement an. Vorjahressieger und Auftaktgewinner Tom Dumoulin liegt eine Sekunde hinter dem Träger des Rosa Trikots auf Platz zwei. Die dritte Etappe führt am Sonntag von Be'er Sheva nach Eilat. Es ist das letzte Teilstück des Giro 2018 in Israel, bevor es nach Italien geht.

Juve weiter auf dem Weg zum Meistertitel - Khedira trifft bei Sieg

Turin (dpa) - Auch dank Fußball-Weltmeister Sami Khedira und ohne Benedikt Höwedes hat Juventus Turin einen weiteren Schritt zum siebten italienischen Meistertitel in Serie gemacht.

Juve besiegte den FC Bologna zu Hause mit 3:1 (0:1) und baute den Vorsprung auf Verfolger SSC Neapel am drittletzten Spieltag der Serie A vorerst auf sieben Punkte aus. Verliert Neapel am Sonntag gegen den FC Turin, ist Juventus Meister. Khedira (63. Minute) und Paulo Dybala (69.) trafen am Samstagabend für Juventus. Zudem erzielte Bolognas Sebastian De Maio ein Eigentor (52.). Simone Verdi hatte die Gäste im ersten Durchgang per Strafstoß in Führung gebracht (30.).

Stoke City steigt aus der Premier League ab

Stoke On Trent (dpa) - Stoke City ist aus der englischen Premier League abgestiegen.

Das Team von Trainer Paul Lambert unterlag am Samstag Crystal Palace mit 1:2 (1:0) und hat bei noch einer ausstehenden Partie als Schlusslicht einen uneinholbaren Rückstand auf den rettenden 17. Platz. Dagegen kann West Bromwich Albion nach einem Last-Minute-Sieg gegen die Tottenham Hotspur noch auf den Klassenverbleib hoffen. Jake Livermore traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:0.

Görges erreicht zweite Runde bei WTA-Turnier in Madrid

Madrid (dpa) - Julia Görges hat beim WTA-Tennis-Turnier in Madrid die zweite Runde erreicht.

Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe siegte am Samstag gegen die Ungarin Tabea Babos 6:2, 6:4 und trifft nun auf die Spanierin Lara Arruabarrena, die sich Marta Kostjuk aus der Ukraine mit 6:3, 4:6, 6:2 durchsetzte.

Lokomotive Moskau nach 14 Jahren wieder russischer Meister

Moskau (dpa) - Lokomotive Moskau hat nach 14 Jahren wieder die russische Fußball-Meisterschaft gewonnen.

Das Team von Trainer Juri Sjomin siegte am Samstag gegen Zenit St. Petersburg 1:0 und liegt damit jeweils sieben Punkte vor den Stadtrivalen Spartak und ZSKA Moskau. Beide Clubs haben nur noch zwei Saisonspiele zu absolvieren.

Chinas Frauen zum vierten Mal in Serie Tischtennis-Weltmeister

Halmstad (dpa) - China hat bei der Tischtennis-Mannschafts-WM zum vierten Mal nacheinander den Titel bei den Frauen geholt.

Die Olympiasiegerinnen und Titelverteidigerinnen gewannen am Samstag das Endspiel in Halmstad gegen den Dauerrivalen Japan mit 3:1.