Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.18

Atlético-Trainer Simeone im Europa-League-Finale gesperrt

NYON (dpa) Trainer Diego Simeone von Atlético Madrid muss auch im Europa-League-Finale gegen Olympique Marseille auf der Tribüne Platz nehmen.



Die Disziplinarkommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) sperrte den Argentinier wegen seines Ausrasters im Halbfinal-Hinspiel beim FC Arsenal für vier Europacup-Partien. Ein Spiel seiner Sperre hat Simeone beim Rückspiel bereits abgesessen. Das Endspiel gegen OM findet am 16. Mai in Lyon statt. Außerdem muss Atlético 10.000 Euro Strafe zahlen, da Fans im Heimspiel gegen Arsenal Gegenstände auf das Spielfeld geworfen hatten.

Eishockey-Nationalteam verliert WM-Auftakt gegen Dänemark

HERNING (dpa) - Dem deutschen Eishockey-Nationalteam ist der Auftakt in die Weltmeisterschaft in Dänemark missglückt. 68 Tage nach dem Finale von Pyeongchang verlor der neu formierte Olympia-Zweite gegen den WM-Gastgeber denkbar knapp mit 2:3 (0:0, 1:2, 1:0) nach Penaltyschießen.



Vor 9.982 Zuschauern in Herning reichten die Treffer von Leon Draisaitl (33. Minute) und Yasin Ehliz (51.) sowie eine gute Moral nicht. Damit nimmt der Druck für die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm auf dem erhofften Weg ins dritte WM-Viertelfinale in Serie zu. Am Sonntag (16.15 Uhr/Sport1) ist Norwegen im zweiten von sieben Vorrundenspielen der Gegner.

Deutsche Mannschaft erreicht Halbfinale der Tischtennis-WM

HALMSTAD (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft hat bei der Team-WM in Schweden auch ohne ihren Starspieler Timo Boll das Halbfinale erreicht.



Gegen Außenseiter Brasilien gewann der Europameister am Freitagabend in Halmstad mit 3:1. Halbfinal-Gegner ist jetzt am Samstag Südkorea, das sich überraschend mit 3:1 gegen Japan durchsetzte. Im zweiten Semifinale spielen Topfavorit China und Gastgeber Schweden gegeneinander.

Ludwigsburger Basketballer verpassen Champions-League-Finale

ATHEN (dpa) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben das Finale der Basketball-Champions-League verpasst.



Der Bundesligist verlor am Freitag das Halbfinale gegen den AS Monaco am Ende deutlich mit 65:87 und spielt am Sonntag (16.30 Uhr) um den dritten Platz gegen UCAM Murcia. Die Spanier verloren das zweite Semifinale gegen Gastgeber AEK Athen 75:77.

Nach Zverev auch Kohlschreiber und Marterer im München-Halbfinale

MÜNCHEN (dpa) - Erstmals seit 2013 haben drei deutsche Profis das Halbfinale des ATP-Tennisturniers in München erreicht.



Nach Favorit Alexander Zverev zogen am Freitag auch Rekordchampion Philipp Kohlschreiber und Nachwuchsspieler Maximilian Marterer in die Vorschlussrunde des Sandplatzevents ein. Der Augsburger gewann gegen den Spanier Roberto Bautista Agut mit 6:4, 6:4. Er kann weiter auf seinen vierten Titel hoffen. Dafür muss er am Samstag zunächst seinen Nürnberger Trainingskollegen Marterer schlagen, der Marton Fucsovics aus Ungarn 6:3, 6:4 bezwang und den größten Erfolg seiner Karriere feierte. Zverev spielt gegen Hyeon Chung aus Südkorea.

Weitere deutsche Ringermedaille bei EM: Obst erreicht Finale um Gold

KASPIJSK (dpa) - Martin Obst kämpft bei der Ringer-EM in Russland um den Titel und hat dem deutschen Team die zweite Medaille gesichert.



Der Freistil-Kämpfer aus Luckenwalde in Brandenburg setzte sich am Freitag im Halbfinale der Kategorie bis 79 Kilogramm gegen den Ungarn Mihaly Nagy durch. Der Routinier hat am Samstag im Endkampf gegen den Russen Achmed Gadschimagomedow die Chance auf seinen ersten Titel. In der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm kann Gennadij Cudinovic zudem noch Bronze gewinnen.

Vorjahressieger Dumoulin gewinnt Giro-Auftakt - Froome gestürzt

JERUSALEM (dpa) - Vorjahressieger Tom Dumoulin aus den Niederlanden hat das 9,7 Kilometer lange Auftakt-Zeitfahren des 101. Giro d'Italia in Jerusalem gewonnen und das erste Rosa Trikot übernommen.



Topfavorit Chris Froome, der trotz einer drohenden Doping-Sperre am Freitag am Start stand, war beim Einfahren gestürzt und hatte sich leichte Schürfwunden zugezogen. Der umstrittene Brite verlor 37 Sekunden auf den Sunweb-Kapitän Dumoulin. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin verlor 27 Sekunden und landete auf Rang neun unmittelbar hinter seinem Landsmann Maximilian Schachmann.