Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.18

Atlético wirft Arsenal raus - Mit 1:0 ins Europa-League-Finale

MADRID (dpa) - Atlético Madrid ist ins Finale der Europa League eingezogen und hat die Titelträume des FC Arsenal mit Trainer Arsène Wenger beendet.



Die Spanier gewannen am Donnerstag mit 1:0 (1:0) gegen die Londoner um Fußball-Weltmeister Mesut Özil und qualifizierten sich nach dem 1:1 in der englischen Hauptstadt damit wie 2010 und 2012 für das Finale. Diego Costa (45. Minute) erzielte das Siegtor für die Gastgeber, die ohne ihren gesperrten Trainer Diego Simeone auskommen mussten. Die zweite Partie zwischen Red Bull Salzburg und Olympique Marseille ging beim Stand von 2:0 für die Österreicher in die Verlängerung.

Tischtennis-Präsident Weikert: «Das ist größer als die Regeln»

HALMSTAD (dpa) - Der deutsche Weltverbands-Präsident Thomas Weikert hat die Bildung eines gemeinsamen koreanischen Teams während der Tischtennis-WM in Schweden verteidigt.



«Ja, wir respektieren die Regeln. Ja, wir haben sie geändert. Aber das hier ist größer als die Regeln», sagte der Rechtsanwalt aus Limburg am Donnerstagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Halmstad. Die Damen-Teams von Nord- und Südkorea hatten am Vormittag eigentlich im Viertelfinale der Mannschafts-WM gegeneinander spielen sollen. Doch stattdessen beschlossen die Verbände der beiden offiziell noch immer verfeindeten Länder, ab sofort ein gemeinsames Team zu bilden und damit am Freitag im Halbfinale gegen Japan anzutreten.

Aufhebung von Sperren gegen Russen: IOC geht gegen CAS vor

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee will Einspruch gegen die Aufhebung der lebenslangen Sperren für 28 russische Wintersportler durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS einlegen.



Dafür will das IOC das Schweizer Bundesgericht anrufen, teilte das IOC am Donnerstag mit. Das IOC-Exekutivkomitee hatte den Fall auf der Sitzung in Lausanne diskutiert und das CAS-Urteil als «sowohl von der Entscheidung als auch von der Motivation» als unbefriedigend bezeichnet. Der CAS hatte während der Winterspiele im Februar in Pyeongchang alle Doping-Sanktionen gegen 28 russische Wintersportler aufgehoben. Elf weitere Sportler blieben von den Spielen in Südkorea ausgeschlossen, ihre lebenslangen Sperren für Olympia wurden aber ebenfalls für ungültig erklärt.

Rekordsieger Kohlschreiber erreicht Viertelfinale der BMW Open

MÜNCHEN (dpa) - Philipp Kohlschreiber ist dank eines klaren Erfolgs im deutschen Duell gegen Mischa Zverev in das Viertelfinale des Tennisturniers von München gestürmt.



Der Rekordsieger der BMW Open ließ seinem Gegner am Donnerstag beim 6:2, 6:2 keine Chance und darf damit weiter auf den vierten Erfolg beim ATP-Sandplatzevent hoffen. Der 34 Jahre alte Augsburger benötigte für den Erfolg in der zweiten Runde nur 68 Minuten. Er trifft nun auf den an Nummer zwei gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut. Zuvor hatte Maximilian Marterer mit einem Sieg über den Weltranglisten-16. Diego Schwartzman überrascht.

Olympiasieger Kiprop positiv getestet - Kenianer erhebt Vorwürfe

LONDON (dpa) - Kenias angeblichen Wunderläufern droht der nächste Dopingskandal.



1.500-Meter-Olympiasieger und Dreifach-Weltmeister Asbel Kiprop ist positiv auf Doping getestet worden. Dies bestätigte der 28-Jährige, der im Februar bei einer Trainingskontrolle auffällig gewesen sein soll. «Ich bin ratlos darüber, wie meine harmlose Probe das einzige Mal positiv werden konnte, als Geld von mir erpresst wurde», sagte Kiprop laut Nachrichtenagentur AP. Der Mittelstreckenläufer teilte in seiner Erklärung nicht mit, worauf er positiv getestet wurde. Laut Medienberichten aus seiner Heimat soll es das Blutdopingmittel EPO gewesen sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es vom Leichtathletik-Weltverband IAAF zunächst nicht.

Darmstadt verlängert Vertrag mit Trainer Schuster bis 2020

DARMSTADT (dpa) - Der abstiegsgefährdete Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Cheftrainer Dirk Schuster langfristig verlängert.



Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, ist der neue Kontrakt ligaunabhängig bis zum 30. Juni 2020 datiert. Darmstadt 98 ist Tabellenvorletzter, aber nur einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Am Sonntag gastieren die Hessen bei Jahn Regensburg.

Besiktas Istanbul nicht zum Nachholspiel gegen Fenerbahce angetreten

ISTANBUL (dpa) - Nach dem Abbruch des Stadtderbys der Istanbuler Fußballclubs Fenerbahce und Besiktas ist Besiktas nicht zum Nachholspiel angetreten.



Die Mannschaft erschien am Donnerstag nicht zum angesetzten Termin vor leeren Rängen im Fenerbahce-Stadion. Dort sollten die restlichen 33 Minuten des Pokalhalbfinal-Rückspiels, das am 19. April wegen Ausschreitungen abgebrochen worden war, ausgetragen werden. Besiktas-Trainer Senol Günes war im Auffeinandertreffen der beiden Lokalrivalen von einem Gegenstand am Kopf getroffen und verletzt worden. Anschließend war es zu Krawallen gekommen, die Partie war in der 57. Minute beim Stand von 0:0 abgebrochen worden.

Alle 18 Vereine erhalten Lizenz für die Basketball-Bundesliga

KÖLN (dpa) - Alle 18 sportlich qualifizierten Vereine der Basketball-Bundesliga erhalten die Lizenz für die kommende Saison.



Auch die beiden Aufsteiger Crailsheim Merlins und Rasta Vechta erfüllen die Anforderungen, wie die BBL am Donnerstag nach einer Entscheidung des Lizenzligaausschusses mitteilte. Das Gremium hatte die finanzielle Situation der Vereine, formale Rahmenbedingungen und Nachwuchsarbeit bewertet. Erstmals muss das Eigenkapital der Clubs 250.000 Euro betragen.

Nur 30 statt 100 Millionen Euro vom Bund: DOSB will Gespräche führen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund wird für die Umsetzung der Leistungssportreform offenbar nicht die geforderte Aufstockung der Fördermittel vom Bund erhalten.



Statt des gewünschten Plus' von 100 Millionen Euro ist im Regierungsentwurf für den Haushalt 2019 und für die Jahre danach nur eine Erhöhung von 30 Millionen Euro vorgesehen. Dies bestätigte das Bundesinnenministerium am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Für 2018 seien bereits im ersten Regierungsentwurf rund 8 Millionen Euro zusätzlich vorgesehen. Der DOSB sieht die Beratungen für den Haushalt 2018 sowie für 2019 und darüber hinaus noch nicht als abgeschlossen. «Jetzt beginnt das parlamentarische Verfahren, und wir werden deshalb in den nächsten Wochen die notwendigen Gespräche mit allen Verantwortlichen führen», sagte Veronika Rücker, Vorstandsvorsitzende des DOSB.

31 deutsche Beckenschwimmer zur EM - Ex-Weltmeister Koch nicht dabei

BERLIN (dpa) - Mit 31 Beckenschwimmern und ohne den früheren Weltmeister Marco Koch tritt der Deutsche Schwimm-Verband bei den Europameisterschaften in Glasgow an.



Der DSV nominierte 15 Frauen und 16 Männer für den Saisonhöhepunkt. Mit dabei sind unter anderem die 28 Jahre alte Vize-Weltmeisterin über 200 Meter Schmetterling Franziska Hentke (Magdeburg), Lagenspezialist Philip Heintz (27/Heidelberg) und die Kurzbahneuropameisterin über 800 Meter Freistil Sarah Köhler (23/Frankfurt am Main).

Van Gerwen gewinnt Premier-League-Hauptrunde - Auch Cross weiter

Birmingham (dpa) - Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen ist auch in der Darts Premier League das Maß der Dinge. Der 28 Jahre alte Niederländer schlug Weltmeister Rob Cross am Donnerstagabend in Birmingham mit 7:2 und steht damit nach 15 von 16 Spieltagen als Sieger der Hauptrunde fest. Auch der Engländer Cross ist nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen und nimmt damit am Premier-League-Finale am 17. Mai in London teil. Sein Landsmann Michael Smith, der gegen Daryl Gurney 6:6 spielte, steht ebenfalls als Halbfinalist für den letzten Abend des Wettbewerbs fest. Der vierte Teilnehmer wird kommende Woche in Aberdeen ermittelt.